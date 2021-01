Mais les établissements choisis – le Central California Women’s Facility à Chowchilla, le California Health Care Facility à Stockton et le California Medical Facility à Vacaville – ont eu beaucoup moins d’infections et de décès que la plupart des autres prisons d’État.

Le système pénitentiaire californien, qui a été exceptionnellement touché par le coronavirus, a commencé à vacciner certains détenus – mais aucun jusqu’à présent dans les 25 prisons les plus submergées par les infections, notamment San Quentin, la prison d’État d’Avenal et la California Institution for Men. .

En tout, 25 Prisons californiennes ont dépassé le nombre de cas individuels dépassant 1000. La plus grande épidémie s’est produite à Avenal surpeuplé, dans le centre de la Californie, qui a enregistré plus de 3500 infections. C’est l’un des plus grands groupes de coronavirus connus du pays.

Au cours du mois dernier, les infections dans les prisons de l’État ont presque doublé et les décès ont augmenté de plus de 30%, selon une base de données du New York Times retraçant les cas de coronavirus dans les établissements pénitentiaires du pays.

La gestion du virus par l’État a fait l’objet de critiques répétées. Récemment, les transferts prévus de détenus médicalement vulnérables de San Quentin vers d’autres prisons ont été brusquement interrompus après des objections publiques. Ce printemps, un autre transfert de détenus a finalement entraîné plus de 2600 infections de détenus et de gardiens et 28 décès de détenus à San Quentin.

Les conditions surpeuplées et insalubres dans les prisons en ont fait des épicentres du virus. Ces dernières semaines, des discussions animées ont eu lieu dans certains États pour savoir si les détenus devraient être vaccinés avant les autres. Le taux d’infection parmi les détenus est supérieur à quatre fois plus élevé que les taux parmi les membres du grand public, et le taux de mortalité est deux fois plus élevé.

À Avenal, qui, selon les chiffres de l’État, est à 116% d’occupation, Thai Tran, 43 ans, a été testé positif au virus plus tôt ce mois-ci. Avant de tomber malade, il dormait dans une salle de sport bondée avec quelque 140 autres détenus, a déclaré sa femme, Michelle Tran.