25 personnes arrêtées avec des armes à feu à Manipur avant la visite d’Amit Shah

25 hommes armés qui auraient prévu de mener une attaque contre les forces de sécurité dans le district est d’Imphal à Manipur ont été capturés et leurs armes ont été récupérées par les multiples postes de contrôle des véhicules mobiles (MVCP) de l’armée, selon un communiqué officiel de l’armée indienne.

« Répondant à des renseignements spécifiques sur des mécréants armés s’aventurant dans des maisons en feu à Sanasabi, Gwaltabi et Shabunkhol Khunao dans la région vallonnée du district Est d’Imphal, l’armée a mobilisé des colonnes le 28 mai pour établir plusieurs postes mobiles de contrôle des véhicules (MVCP) et entreprendre des opérations de recherche Alors qu’ils opéraient dans la zone, les colonnes de l’armée ont été la cible de tirs d’armes automatiques de la part de malfaiteurs qui tentaient de brûler les maisons », a-t-il ajouté.

L’armée a déclaré que l’accusé avait des armes et d’autres « magasins de guerre ». Cinq fusils à double canon de 12 calibres, trois fusils à un seul canon, une arme de fabrication nationale à double calibre et une arme à chargement par la bouche ont été récupérés, selon le communiqué. « Une action rapide de l’armée a évité la perte de vies précieuses et de multiples incendies criminels. »

Un MVCP a remarqué une voiture de tourisme suspecte s’approchant avec quatre passagers dimanche soir. Interpellés, ils sont descendus de la voiture et ont tenté de s’enfuir, mais ont été attrapés, avait déclaré l’armée plus tôt.

Un fusil INSAS avec chargeur, 60 cartouches de 5,56 mm, une grenade à main chinoise et un détonateur ont également été récupérés.

La sécurité a encore été renforcée dans le Manipur touché par la violence avant la visite de trois jours du ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah à Manipur ce soir, alors que les forces de sécurité sont engagées dans une intense fusillade avec des militants dans plusieurs districts.

Le ministre en chef N Biren Singh et le ministre d’État de l’Union pour l’intérieur Nityanand Rai ont passé en revue la situation sécuritaire dans l’État du nord-est avec plusieurs hauts responsables plus tôt dans la journée.

Amit Shah devrait tenir plusieurs séries de réunions sur la sécurité pour évaluer la situation actuelle, parler avec toutes les parties prenantes et les organisations de la société civile (OSC) et finaliser les stratégies pour rétablir la paix et la normalité au plus tôt, a déclaré un responsable.

L’armée, les paramilitaires centraux, les commandos de la police du Manipur, la Force d’action rapide du Manipur et d’autres membres de la police poursuivent leurs opérations de ratissage dans la vallée d’Imphal et les districts environnants, a déclaré le responsable.

Amit Shah a appelé à la fois les Meiteis et les Kukis à maintenir le calme et la paix et à œuvrer pour ramener la normalité.

Plus tôt, M. Shah a tenu une série de réunions avec les représentants des communautés Meitei et Kuki et d’autres parties prenantes pour examiner les mesures prises pour rétablir la paix dans l’État.

Le chef de l’armée, le général Manoj Pande, s’est également rendu samedi à Manipur pour examiner la situation de la loi et de l’ordre.

Au moins cinq personnes, dont un policier, ont été tuées et 12 autres blessées après que de nouvelles violences ont éclaté hier à Manipur, où des affrontements ethniques ont fait au moins 80 morts.

Le ministre en chef N Biren Singh a déclaré hier que « 40 terroristes » ont été abattus au cours des deux derniers jours.

« Les terroristes ont utilisé des fusils d’assaut M-16 et AK-47 et des fusils de sniper contre des civils. Ils sont venus dans de nombreux villages pour incendier des maisons. Nous avons commencé à prendre des mesures très énergiques contre eux avec l’aide de l’armée et d’autres forces de sécurité. Nous avons des informations selon lesquelles une quarantaine de terroristes ont été abattus », a déclaré M. Singh aux journalistes.

La violence a éclaté dans tout l’État le mois dernier, lorsque des groupes tribaux, principalement des Kukis, ont protesté contre une demande de la communauté Meitei d’être incluse dans la catégorie des tribus répertoriées (ST), ce qui leur donnerait des avantages de réservation et l’accès aux terres forestières.

La violence a été précédée par des tensions autour de l’expulsion des villageois de Kuki des terres forestières de la réserve, qui a conduit à une série de petites agitations.