25 morts, d’autres disparus et blessés alors que des inondations dévastatrices frappent les Philippines

Le nombre de morts dues aux inondations aux Philippines est passé à 25.

26 personnes sont toujours portées disparues et neuf sont blessées.

Plus de pluie est susceptible de frapper le pays.

Le bilan des inondations aux Philippines est passé à 25 morts, ont annoncé mercredi des responsables, les tempêtes devant déverser davantage de pluie sur les régions du sud et du centre les plus durement touchées.

Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir leurs maisons alors que de fortes pluies submergeaient les villages ruraux, les villes et les autoroutes le jour de Noël, ralentissant les festivités de la fête la plus importante de la nation majoritairement catholique.

Au moins 13 personnes sont mortes, la plupart par noyade, dans la province de Misamis Occidental sur l’île méridionale de Mindanao, a indiqué l’agence nationale des catastrophes.

Le météorologue de l’État a déclaré que des pluies modérées à fortes étaient probables dans les régions du sud et du centre mercredi et jeudi en raison d’une zone de basse pression au large de la côte qui pourrait se transformer en dépression tropicale.

Le bureau météorologique a déclaré :

Des inondations et des glissements de terrain induits par la pluie sont probables, en particulier dans les zones très ou très sensibles à ces aléas.

L’agence de gestion des catastrophes a déclaré que des secours étaient en cours pour aider les habitants des zones durement touchées par les inondations, alors que plus de 81 000 personnes se sont réfugiées dans des centres d’évacuation.

Mercredi, des responsables devaient effectuer une surveillance aérienne au-dessus de Misamis Occidental pour évaluer l’étendue des dégâts.

Le temps s’est détérioré au cours du week-end alors que la nation sujette aux catastrophes de 110 millions d’habitants se préparait pour de longues vacances de Noël.

Les Philippines sont classées parmi les nations les plus vulnérables aux impacts du changement climatique, et les scientifiques ont averti que les tempêtes deviennent plus puissantes à mesure que le monde se réchauffe.