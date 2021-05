25 morts dans une fusillade à Rio de Janeiro lors d’un affrontement entre la police brésilienne et un cartel de la drogue dans une favela (VIDEOS)

Plus de 200 policiers brésiliens ont fait une descente dans la troisième plus grande favela de Rio, où vivent plus de 60 000 habitants, jeudi matin. Les médias locaux ont fait état de tirs intenses et d’explosions à Jacarezinho et ont parlé de militants armés de fusils sautant à travers les toits pour échapper à la police.

Plusieurs utilisateurs brésiliens de médias sociaux ont décrit la confrontation comme « guerre. »

Vulto aparece em momento que rola troca de tiros entre a Polícia e traficantes no Jacarezinho, reparem! 😨 pic.twitter.com/ZAMYpArw5j – Favela Caiu na Rede RJ (@FCNRRJ) 6 mai 2021

L’une des victimes a été l’inspecteur de police André Leonardo de Mello Frias, a confirmé la police civile de Rio de Janeiro. Il y a eu 24 autres morts dans le raid, mais leur identité n’a pas été révélée pour le moment.

Au moins cinq personnes ont été blessées – deux policiers, un résident touché par une balle perdue à l’intérieur de leur maison et deux passagers du métro qui se trouvaient à bord de la voiture de la ligne 2 se dirigeant vers la gare de Triagem au moment de la fusillade.

Vídeo mostra tensão de passageiros no metrô durante tiroteio no Jacarezinho. #ODiapic.twitter.com/6td7FY62NN – Jornal O Dia (@jornalodia) 6 mai 2021

Une vidéo dramatique du métro montre des passagers recroquevillés de peur après que les balles ont frappé la voiture. Une autre, prise à la gare par la suite, montre un homme qui a une blessure à la tête.

Tiroteio no Jacarezinho deixa passageiros do MetrôRio baleados.#ODia Crédito: Reprodução pic.twitter.com/E3HdaRx19V – Jornal O Dia (@jornalodia) 6 mai 2021

La police visait Comando Vermelho (Commandement rouge), une organisation criminelle soupçonnée de trafic de drogue et d’armes. Selon le journal O Globo, le raid de jeudi faisait suite à une surveillance autorisée par le tribunal qui a identifié 21 criminels qui utilisaient la force pour garder certaines parties du bidonville sous leur contrôle. L’organisation comptait des centaines de « soldats » armé de fusils, de pistolets et de grenades à main et portant des gilets pare-balles, a indiqué la police.

Les ruelles étroites de Jacarezinho, barricadées par les criminels, ont rendu impossible l’utilisation de véhicules blindés, a rapporté O Globo. La police a utilisé des hélicoptères à la place. Trois postes de vaccination Covid-19, dont une clinique familiale, ont été temporairement fermés en raison du raid.

Le raid de jeudi était la première opération majeure contre le crime organisé depuis juin dernier, lorsque la Cour suprême brésilienne a déclaré que ces raids devraient être interrompus pendant la pandémie de Covid-19, sauf en «Des cas absolument exceptionnels.»

Il s’agissait de la descente de police la plus meurtrière depuis 2016, lorsque la plate-forme numérique Fogo Cruzado (crossfire) a commencé à suivre la violence armée au Brésil.

«Malheureusement, le scénario de guerre imposé par ces gangs démontre l’importance des opérations pour que les organisations criminelles ne se renforcent pas,» a déclaré la police dans un message Facebook.

