25 morts après un accident de bus et un incendie dans l’ouest de l’Inde

NEW DELHI (AP) – Une crevaison de pneu a fait perdre le contrôle d’un bus et s’est écrasé sur un diviseur de route et a pris feu, tuant 25 personnes dans l’ouest de l’Inde tôt samedi, a déclaré la police aux médias locaux.

L’officier de police Sunil Kadasne a déclaré à l’agence de presse Press Trust of India que 33 personnes se trouvaient dans le bus lorsque l’accident s’est produit vers 1 h 30 du matin sur une autoroute du district de Buldhana, dans l’État du Maharashtra. Les huit survivants ont été transportés à l’hôpital, a-t-il précisé.

Le bus de voyage privé se dirigeait vers la ville de Pune depuis Nagpur, une autre ville de l’État.

Les accidents de la route mortels sont fréquents en Inde, souvent dus à une conduite imprudente, à des routes mal entretenues et à des véhicules vieillissants. Plus de 110 000 personnes sont tuées chaque année dans des accidents de la route à travers l’Inde, selon la police.

