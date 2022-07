25 millions d’enfants n’ont pas reçu de vaccins vitaux en 2021, selon les données de l’OMS et de l’UNICEF

“La plus forte baisse soutenue des vaccinations infantiles en environ 30 ans a été enregistrée”, ont déclaré les organisations dans un communiqué de presse.

Entre 2019 et 2021, il y a eu une baisse de 5 points du pourcentage d’enfants ayant reçu trois doses de DTC3, le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Cela a ramené la couverture à 81 %.

La couverture DTC3 est utilisée comme marqueur pour une couverture vaccinale plus large, ont déclaré l’OMS et l’UNICEF.

“En conséquence, 25 millions d’enfants ont manqué une ou plusieurs doses de DTC par le biais des services de vaccination de routine rien qu’en 2021. C’est 2 millions de plus que ceux qui ont manqué en 2020 et 6 millions de plus qu’en 2019, soulignant le nombre croissant de enfants exposés au risque de maladies dévastatrices mais évitables », ont-ils déclaré. Dix-huit millions de ces enfants n’ont pas reçu une seule dose du vaccin, dont la majorité vivaient dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.

D’autres baisses ont été observées pour le VPH, avec lequel plus d’un quart de la couverture obtenue en 2019 a été perdue, et la rougeole, avec laquelle la couverture par la première dose est tombée à 81 % en 2021. L’OMS note qu’il s’agit du niveau le plus bas depuis 2008 et signifie 24,7 millions d’enfants ont raté leur première dose en 2021.

Toutes les régions ont connu une baisse de la couverture vaccinale, la baisse la plus prononcée pour la couverture du DTC3 se situant dans la région de l’Asie de l’Est et du Pacifique. Certains pays ont cependant réussi à retarder les baisses, notamment l’Ouganda et le Pakistan.

Plusieurs facteurs sont à l’origine de ces baisses, notamment l’augmentation du nombre d’enfants vivant dans des zones de conflit et d’autres contextes fragiles, une désinformation accrue et des problèmes liés au Covid-19.

“Il s’agit d’une alerte rouge pour la santé des enfants. Nous assistons à la plus forte baisse continue de la vaccination des enfants depuis une génération. Les conséquences se mesureront en vies”, a déclaré la Directrice générale de l’UNICEF, Catherine Russell. “Alors qu’une gueule de bois pandémique était attendue l’année dernière en raison des perturbations et des blocages du COVID-19, ce que nous constatons maintenant est un déclin continu. Le COVID-19 n’est pas une excuse. Nous avons besoin de rattrapage vaccinal pour les millions de personnes manquantes ou nous connaîtra inévitablement plus d’épidémies, plus d’enfants malades et une plus grande pression sur des systèmes de santé déjà mis à rude épreuve. »

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que “la planification et la lutte contre le COVID-19 doivent également aller de pair avec la vaccination contre des maladies mortelles comme la rougeole, la pneumonie et la diarrhée. Ce n’est pas une question de l’un ou l’autre, il est possible de faire les deux .”

Les membres de l’Agenda mondial de vaccination 2030, un effort pour maximiser l’impact salvateur des vaccins, demandent que les gouvernements et d’autres groupes aident à faire face au recul de la vaccination, notamment en intensifiant les efforts de vaccination de rattrapage ; mettre en œuvre des stratégies sur mesure, centrées sur les personnes et fondées sur des données probantes pour instaurer la confiance ; et donner la priorité au renforcement des systèmes d’information sanitaire et de surveillance des maladies afin de fournir les données et le suivi nécessaires.