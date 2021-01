En conséquence, les décès dans le pays ont également inexorablement augmenté, avec plus de 414 000 personnes liées au virus. C’est un décès sur environ 800 personnes dans le pays.

Depuis le premier cas signalé dans le pays en janvier dernier, il a fallu plus de neuf mois aux États-Unis pour atteindre 10 millions de cas. Cette étape a été franchie le 8 novembre, juste avant une vague de vacances qui a accéléré le taux de nouvelles infections et entraîné des semaines d’hospitalisations et de décès record. Au dernier jour de 2020, le pays avait ajouté 10 millions de cas supplémentaires en seulement sept semaines.

Arriver à 25 millions a pris environ trois semaines de plus, après une poussée qui a culminé à plus de 300 000 cas quotidiens enregistrés avant de reculer un peu début janvier. Les hospitalisations ont culminé à l’époque et ont diminué depuis: le dernier chiffre de 116 264 patients atteints de Covid-19 est le plus bas depuis le 21 décembre, selon le Covid Tracking Project.

Tout signe de progrès pourrait être inversé par l’émergence de nouvelles variantes qui semblent jouer le rôle qu’une variante du virus détectée pour la première fois en Grande-Bretagne n’est pas encore claire, mais les Centers for Disease Control and Prevention ont récemment averti qu’elle pourrait devenir la principale source d’infection dans le États-Unis d’ici mars, et entraînerait très probablement de nouvelles flambées de cas et de décès. Cet avertissement n’a fait qu’ajouter à l’urgence d’accélérer le déploiement tardif de la vaccination dans le pays.

De plus, plus les virus se propagent, plus ils ont de chances de muter. Et comme il devient plus difficile pour l’agent pathogène de survivre – que ce soit à cause des vaccinations ou de l’immunité naturelle croissante – les mutations qui permettent au virus de se propager plus facilement ou d’échapper à la détection par le système immunitaire pourraient se multiplier.