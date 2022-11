25 meilleures petites villes au Canada en 2022

Si vous en avez assez de vivre dans de grandes villes surpeuplées et que vous souhaitez déménager, une nouvelle liste pourrait vous aider à décider où aller.

Resonance Consultancy, une société de conseil en marketing basée en Colombie-Britannique, a publié son récent classement des meilleures petites villes du Canada.

Appelée Best Cities, la liste en nomme 25 meilleures en 2022, à commencer par Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique, en tête.

La liste des meilleures petites villes, limitée à celles de moins de 200 000 habitants, comprenait des villes de six provinces de tout le pays.

Le classement des meilleures villes a été déterminé en analysant des facteurs tels que la météo, le taux d’emploi, l’espace extérieur, la sécurité, l’égalité des revenus et les institutions.

Les espaces extérieurs, l’art, la culture, le divertissement, la scène culinaire et les parcs sont les facteurs qui ont fait de Victoria la meilleure petite ville du Canada.

Après Victoria, la ville de Kelowna en Colombie-Britannique s’est classée deuxième, avec des notes élevées pour ses parcs, ses restaurants, sa culture de magasinage, son mode de vie et son abordabilité (relative) après la pandémie.

Kingston, en Ontario, est arrivé au numéro 3 pour ses sites et monuments, comme le lieu historique national du Fort Henry, sa programmation et ses parcs, comme le «fabuleuse parc national des Mille-Îles», a déclaré Best Cities.

Toujours en Ontario, Niagara Falls s’est classée numéro 4 sur la liste avec son investissement culturel et civique, son accessibilité à la vie, sa destination touristique, ses activités familiales, son théâtre, ses sites et ses monuments.

La « Silicon Valley du Canada », son université et son niveau de scolarité, ainsi que l’emploi ont été les raisons pour lesquelles Waterloo a été classé numéro 5 dans la liste.

Après Waterloo se trouvent : North Vancouver, C.-B.; les villes ontariennes de Burlington et Guelph; Fredericton; et Lethbridge, Alb.

Milton, Ont., était juste loin du classement dans le top 10 suivi de : Lévis, Qué.; St. John’s; St. Albert, Alta.; Moncton, N.-B.; Sherbrooke, Qué.; Barrie, Ont.; Kamloops, C.-B. ; Trois-Rivières, Qué.; Nanaïmo, C.-B. ; Thunder Bay, Ontario; Airdrie, Alb.; Saanich, C.-B.; Aurora, Ontario; et St. Catharines, Ont.



