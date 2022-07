25 juillet 2022 – Section locale de Shaw

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

Envoyez les soumissions “Animal de compagnie de la semaine” à news@theheraldnews.com. Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course en fonction de l’espace disponible.

La portée de chatons de Noelle Joy, âgée de deux ans, est adoptée et c’est maintenant à son tour d’avoir un foyer aimant. Noelle Joy est enjouée, extravertie et aventureuse. Elle aime explorer et observer les oiseaux. Elle aime tous ceux qu’elle rencontre et aime l’attention et les animaux de compagnie. Pour rencontrer Noelle Joy, envoyez un e-mail à Catadoptions@nawsus.org. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Lillian est un mélange de chiens de bétail d’un an et de 20 livres. Elle est extravertie, active et amicale. Elle aime les autres chiens et les gens. Lillian a besoin d’une personne dévouée pour la guider tout au long de l’entraînement à l’obéissance. Elle est très intelligente et apprend vite. Pour rencontrer Lillian, envoyez un e-mail à Victoria à victoria@nawsus.org pour la rencontrer. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Watson est un gentil chien mélangé Lhassa apso / cocker de 8 ans. Il a un prochain rendez-vous chez le dentiste à cause de mauvaises dents, mais il est par ailleurs prêt pour sa nouvelle maison pour toujours. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

Rusty est un domestique à poils longs qui adore se défouler et jouer avec les autres chats. Il a besoin d’une famille qui jouera et câlinera avec lui. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.