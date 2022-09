25 images amusantes de Google Street View

Lorsque Google a lancé Street View en 2007, peu de gens auraient pu prédire l’impact que cela aurait. De vastes étendues du monde ont depuis été photographiées, Google revenant aux endroits les plus populaires toutes les quelques années.

Beaucoup de gens connaissent la voiture Google Street View classique, avec un grand 360° appareil photo. Mais Street View ne se limite pas aux routes – les images ont été capturées à l’aide d’un tricycle, d’un chameau, d’un bateau, d’une motoneige, d’un équipement sous-marin et, bien sûr, à pied. Pour les zones moins couvertes, Google invite les utilisateurs à télécharger leurs propres photos ou panoramas.

Street View est très utile pour la navigation ou à des fins de référence, mais il peut aussi être une source de divertissement. Au fil des ans, ce sont des moments capturés par inadvertance qui sont bizarres, hilarants ou tout simplement déroutants.

Malheureusement, Google a brouillé certains des vieux canulars classiques de Google Street View et mis en scène des photos, mais nous avons capturé certains des classiques. Sans plus tarder, voici 25 des choses les plus drôles trouvées en parcourant les rues.

1. Démon de la vitesse

La plupart des gens n’enregistrent pas leurs propres infractions au code de la route, mais ce n’est pas un véhicule ordinaire. La vitesse du Street Car est capturée lors de la conduite dans ce qui ressemble étrangement à une zone de 30 mph.

Voir dans Google Street View

2. Japes et échelles

La famille qui se tient sur des échelles et se verse de l’eau sur la tête reste ensemble pour toujours, capturée par le tramway.

Voir dans Google Street View

3. La vie imite l’art

Alors que l’artiste capture la scène devant lui, la caméra du Street Car le capture au travail. Pendant ce temps, des passants sont aperçus en train de se faire jambes nues dans le parc.

Voir dans Google Street View

4. Conte de fées à Uxbridge

Dans ce qui ressemble à une scène tout droit venue de Disney, une promenade en calèche ajoute un peu de magie à la journée – sauf pour ceux qui sont coincés dans la circulation, bien sûr. Vous pouvez voir la rue en contrebas, mais le carrosse a disparu, vraisemblablement d’un coup de baguette.

Voir dans Google Street View

5. Le ciel est la limite

Un arc-en-ciel complet a été capturé sur Google Street View près du parc national de Dartmoor ici au Royaume-Uni, tout comme l’ombre de la caméra Street View.

Voir dans Google Street View

6. Division côtière

Nous ne saurons peut-être jamais si cette dame a réussi à faire le grand écart, mais sa tentative a été capturée pour la postérité sur Google Street View.

Voir dans Google Street View

7. Highland lancé

Si vous pensez qu’il sera difficile de sortir cette voiture de ce fossé en Écosse, vous avez raison. Il est toujours là, ou du moins il l’est, en ce qui concerne Street View.

Voir dans Google Street View

8. Pingouin et penny farthing

Parmi nos favoris et certainement l’un des Google Street Views les plus étranges que nous ayons vus, ce pingouin monte à l’arrière d’un vélo Penny Farthing.

Voir dans Google Street View

9. Champ d’épouvantails

Ce n’est pas une horde de zombies, c’est juste un champ rempli d’épouvantails. Beaucoup moins flippant alors.

Voir dans Google Street View

10. Jeu de calamars

Rien à voir ici : juste quelques joueurs de Squid Game qui font une partie de golf relaxante.

Voir dans Google Street View

11. Le Tardis

Jetez un coup d’œil à l’intérieur de Dr Who’s Tardis en visitant le célèbre poste de police près d’Earls Court à Londres sur Google Street View.

Voir dans Google Street View

12. Vue à vol d’oiseau

Ces pigeons vous feront peur en vous promenant virtuellement dans les rues du Japon. Passez devant eux et faites demi-tour… ils regardent toujours. Très étrange.

Voir dans Google Street View

13. Syndrome de Stockholm

Ces Suédois jettent de l’ombre sur la voiture-caméra de Google Street View.

Voir dans Google Street View

14. Déjeuner en plein air

Il peut faire un peu froid en Islande, donc si vous allez prendre un thé et un gâteau, mieux vaut vous habiller chaudement.

Voir dans Google Street View

15. Entrant !

Les îles Galapagos sont connues pour leur faune, mais cet énorme oiseau se rapproche un peu trop pour le confort.

Voir dans Google Street View

16. Skier sur l’herbe

Ce skieur se trouve près des sommets enneigés du Mont Blanc, mais semble utiliser cette pente herbeuse comme piste d’entraînement. Probablement pas la descente la plus douce!

Voir dans Google Street View

17. La dentisterie en mouvement

Si vous redoutez d’aller chez le dentiste, que diriez-vous d’un contrôle pendant que vous êtes en déplacement ? Cette chaise de dentiste est transportée dans les rues à vélo à Dhaka.

Voir dans Google Street View

18. Les humains hors de l’eau

Bien qu’ils soient équipés pour l’exploration sous-marine, ces deux plongeurs naviguent plutôt dans les rues. Je parie que ces palmes sont difficiles à marcher !

Voir dans Google Street View

19. Arc et flèche

Vous avez probablement déjà vu cette astuce dans une émission de talents, mais elle s’accompagne généralement d’un avertissement “n’essayez pas ça à la maison” ! Espérons que l’homme avec la pomme sur la tête s’en soit sorti indemne.

Voir dans Google Street View

20. Six fois un homme

Cet homme en Inde savait clairement ce qu’il faisait. Faites le tour de la scène pour le voir pas moins de six fois !

Voir dans Google Street View

21. Rennes norvégien

Sur cette route côtière pittoresque de Norvège, un renne sauvage est apparu. C’est celui du Père Noël ? Nous ne sommes pas loin de la Laponie, après tout !

Voir dans Google Street View

22. Cheval mangeant une banane

Les gens portant une tête de cheval apparaissent tout le temps, mais cette sortie est l’une des plus civilisées. Pourquoi ne pas manger une banane assis au bord de la route ?

Voir dans Google Street View

23. Le Stig

Le pilote d’essai emblématique de Top Gear a été repéré à côté de l’A82 en Écosse en 2009. Était-ce pour un épisode de l’émission de la BBC ? Tout ce que nous savons, c’est qu’il s’appelle The Stig.

Voir dans Google Street View

24. Créature marine

Un costume ghillie ne vous aidera pas à vous fondre sur le front de mer. Cette personne à San Diego essayait-elle de se camoufler en bord de mer ? Si c’est le cas, ils ne font pas un excellent travail !

Voir dans Google Street View

25. Vache soucieuse de la vie privée

Nous aimons les vaches et nous respectons leurs, euh, droits des bovins. Mais nous serions assez surpris s’ils avaient du mal à se faire prendre par la caméra Street View de Google. Google pense clairement différemment, floutant le visage de cet animal pour qu’il ne puisse pas être reconnu.

Voir dans Google Street View

Pour en savoir plus, l’artiste Jon Rafman propose une sélection amusante d’images Street View sur son site Web 9-eyes.com. Si vous aimez explorer le monde de cette façon, vous pourriez également être intéressé à jouer à GeoGuessr.