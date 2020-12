Vous souhaitez recevoir The Morning par e-mail? Voici l’inscription.

Chaque mois de décembre, les organisations médiatiques publient des listes des histoires les plus lues de l’année (et vous verrez la liste du Times dans un bulletin la semaine prochaine). Mais aujourd’hui – à Noël – nous allons faire quelque chose de différent.

En 2020, trois énormes histoires – une pandémie, une élection et un mouvement pour la justice raciale – ont dominé l’actualité. Ils étaient si grands qu’ils éclipsaient de nombreux autres sujets. J’ai donc demandé aux principaux rédacteurs en chef du Times de me dire leurs articles préférés qu’ils avaient publiés cette année.

Oublié est une idée subjective, bien sûr, et peut-être avez-vous déjà lu certains d’entre eux. Mais je suis convaincu que beaucoup d’entre vous ne l’ont pas fait. Ils sont un mélange profondément humain, rempli de découvertes, de joie et de douleur. Certains touchent aux grands thèmes de l’année et d’autres sont entièrement distincts.

Donc en ce 25 décembre, nous vous présentons 25 super histoires:

1. Voici peut-être le crâne de Pline l’Ancien.

2. Le vieillissement des chiens peut fournir des indices utiles aux humains.