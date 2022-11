25 expériences de voyage qui devraient figurer sur votre liste de choses à faire

Une paire d’écrivains à l’esprit international, un chef, un architecte et un photographe paysagiste ont dressé une liste des aventures les plus extraordinaires qu’une personne devrait rechercher. Voici les résultats.

Alwa Cooper , Ashlea Halpern , Debra Kamin , Aileen Kwun , Miguel Morales , Dan Piepenbring et

17 novembre 2022

Un matin de juillet, un jury de cinq personnes – dont les écrivains Pico Iyer et Aatish Taseer, l’architecte Toshiko Mori, le chef et scientifique alimentaire David Zilber et la photographe paysagiste Victoria Sambunaris – s’est réuni sur Zoom pour débattre de ce qui constitue exactement un ” expérience de voyage » et comment certains pourraient s’élever au-dessus des autres. Pour lancer la conversation, chaque panéliste avait nommé au moins 10 sélections avant l’appel ; leur travail consistait maintenant à réduire cette liste de 55 à 25.

Les participants étaient tous polis, s’en remettant souvent à celui qu’ils considéraient comme un expert sur un sujet particulier : Zilber, qui a travaillé chez Noma et co-auteur du livre de 2018 du restaurant de Copenhague sur la fermentation, sur les restaurants exceptionnels ; Sambunaris, qui sillonne le pays plusieurs mois par an en voiture pour capter ses images, sur la topographie spectaculaire de l’Ouest américain. Ils étaient également prompts à sacrifier leurs propres chéris, en particulier s’ils estimaient qu’ils étaient trop familiers (Petra, Machu Picchu), trop obscurs (la résidence d’été expérimentale Muuratsalo d’Alvar Aalto à Säynätsalo, en Finlande – une sélection de Mori), trop personnels (au volant du Karakoram Autoroute reliant le Pakistan et la Chine – dont Taseer a entendu parler par son père) ou trop marchandisée (une croisière sur le Nil, la plupart des séjours à l’hôtel). Comme Iyer l’a dit, “Les hôtels offrent luxe et confort, mais ils touchent rarement mon âme.”

Certains panélistes ont annulé les nominations pour des expériences qu’ils n’avaient pas eues eux-mêmes, bien qu’ils aient rêvé pendant des années de ce que cela pourrait être, disons, de faire une randonnée dans le parc national isolé de l’île de Yakushima au Japon, l’inspiration de “Princesse Mononoke” de Hayao Miyazaki. (1997). (“J’ai l’impression que je ne sais pas si y aller détruirait ou améliorerait mon fantasme”, a déclaré Mori.) D’autres ont choisi de conserver dans le mélange des sélections dont ils ne pouvaient personnellement attester – prouvant à quel point notre imagination collective peut être puissante. . Si quelque chose semblait trop facile, ils craignaient que ce ne soit pas assez spécial. En même temps, toutes les expériences choisies ne sont pas rares ou difficiles d’accès : parfois, il s’agit simplement d’ouvrir les yeux (ou l’esprit) à la magie qu’un lieu a à offrir.

Le panel a également pris en compte la sécurité, certains participants concluant que ce qui pourrait rendre une destination « dangereuse » est en grande partie, mais pas entièrement, façonné par l’histoire personnelle et la vision du monde. D’autres voulaient s’assurer que les lecteurs étaient invités à mener leurs propres recherches avant de décider de partir ou non pour un certain endroit, car les situations sur le terrain peuvent changer rapidement. Au moment de la publication, le Département d’État américain avait émis son avertissement le plus fort possible – Niveau 4 : Ne pas voyager – pour quatre des destinations de la liste suivante ; plusieurs autres ont été classées au niveau 3 : Reconsidérer les voyages. Mais la plupart des panélistes ont accepté, à maintes reprises, d’inclure des lieux politiquement, éthiquement et idéologiquement chargés. “Les pays déchirés par la guerre et les lieux en conflit en ce moment ne l’ont pas toujours été et ne le seront peut-être pas toujours”, a déclaré Zilber. « Je ne pense pas [their current status] devrait nier leur inclusion. (Dans les mois qui se sont écoulés entre la réunion de ce panel – le 20 juillet 2022 – et la publication de la liste, le monde a continué de changer : la guerre entre la Russie et l’Ukraine s’est approfondie ; l’Iran a éclaté en manifestations après l’arrestation et la mort de Mahsa Amini, une jeune femme accusée par la police des mœurs du pays d’avoir enfreint la loi sur le hijab ; et l’Éthiopie et les Forces de défense du Tigré, un groupe rebelle paramilitaire, ont convenu d’un cessez-le-feu après deux ans de guerre civile ruineuse.)