25 $ est tout ce dont vous avez besoin pour obtenir une licence à vie pour Microsoft Office pour Mac

Vous connaissez probablement bien la suite d’applications Microsoft Office par le biais du travail ou de l’école, mais obtenir un accès complet sur votre ordinateur personnel signifie souvent poney pour un . Et si vous voulez éviter de vous inscrire à un autre service mensuel, l’alternative est une licence à vie coûteuse pour votre ordinateur à la maison qui pourrait vous coûter jusqu’à 349 $.

Aucune des deux options n’est particulièrement attrayante, mais pour le moment, les utilisateurs de Mac peuvent éviter complètement le mal de tête et marquer pour un paiement unique de seulement 25 $. C’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu pour ce package, bien que l’accord expire plus tard cette semaine, alors allez-y si vous voulez en acheter une copie à ce prix.

Ce package Office comprend un accès à vie aux versions complètes de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams et OneNote, ce qui en fait un excellent choix pour les utilisateurs Mac qui souhaitent accéder facilement aux applications Microsoft Office classiques sur leur ordinateur Mac, que ce soit pour le travail. ou usage personnel. Une fois votre achat effectué, vous obtiendrez un lien de téléchargement instantané ainsi que les clés de licence du logiciel dont vous aurez besoin pour terminer l’installation. Et les mises à jour sont incluses.

Quelques remarques importantes : vous n’achèterez qu’une seule clé, qui doit être échangée dans les 30 jours et ne fonctionne que sur un seul ordinateur. De plus, Microsoft OneDrive Cloud Storage n’est pas inclus. Ce produit nécessite également que les utilisateurs de Mac mettent à jour leur système d’exploitation vers la version 11 Big Sur ou la version 12 de Monterey.

Si vous utilisez ne serait-ce qu’un seul de ces programmes et que vous détestez l’idée de devoir débourser de l’argent pour un service mensuel dont vous n’avez pas nécessairement besoin tous les jours, cela pourrait être une offre qui vaut la peine d’être saisie pendant que vous le pouvez encore.