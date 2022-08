25 essentiels de dortoir que vous pouvez trouver sur Amazon maintenant

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

La vie en dortoir peut être très difficile à gérer pour les étudiants entrants. Du partage d’un nouvel espace avec des colocataires, à la lessive et aux risques généraux de “l’âge adulte”, il peut y avoir beaucoup à naviguer. Avec ce nouveau paramètre vient un besoin de nouvelles fournitures et l’essentiel du dortoir. Il vient aussi souvent avec restrictions budgétaires.

Les bons produits au bon prix peuvent permettre à un résident de dortoir de réussir. C’est pourquoi nous avons rassemblé les meilleurs choix d’Amazon pour le travail. Certains de ces articles sont nécessaires – un panier à linge et un chariot de douche, par exemple. Mais certains sont des conforts de créature, comme un tourne-disque ou un haut-parleur intelligent de dortoir. Nous avons des recommandations pour la décoration (un tapis lavable ! Une lampe USB !) ainsi que des éléments de base intelligents, notamment un rangement sous le lit et des écouteurs antibruit. Jetez un coup d’œil et marquez quelques essentiels de dortoir pour pas cher sur Amazon. Une virée shopping en ligne pourrait fournir une première leçon sur la budgétisation pour l’étudiant.

Vous voulez encore plus d’options ? CNET s’est associé à Amazon pour sélectionner plus de 60 autres éléments essentiels pour les dortoirs que nous recommandons. La liste est un mélange de produits que nous avons examinés ou testés personnellement, ainsi que des produits de base ménagers prometteurs avec des notes d’utilisateurs élevées.

David Carnoy/CNET Cette alternative chaude aux AirPods Pro aidera les étudiants à éviter le racket quotidien des dortoirs grâce à la technologie de suppression active du bruit. Bonus : une paire d’écouteurs JBL Live Pro 2 est proposée à un prix abordable. Lisez le guide de Crumpe sur les meilleurs véritables écouteurs sans fil antibruit pour 2022 pour plus d’informations sur nos choix.

Amazone Le chariot de douche est un petit mais puissant ajout à la liste de courses du dortoir. Les étudiants peuvent le stocker avec leurs produits préférés et le transporter d’avant en arrière. (OK, juste à la salle de bain et à l’arrière.) Celui-ci a beaucoup de place pour le shampoing, la lotion et d’autres articles de toilette. Bonus : les combinaisons de couleurs incluent le bleu sarcelle et l’orange, le bleu marine et la moutarde, ou l’abricot ou le gris uni plus discret.

Victrola Un tourne-disque rechargeable compatible Bluetooth qui est également portable ? Parfait. Le tourne-disque Revolution Go de Victrola est un excellent choix pour les enfants qui fréquentent l’université. Il est suffisamment compact pour la vie en dortoir et peut être installé n’importe où à l’aide de la sangle de transport amovible. Aucune prise nécessaire. Collection de disques non incluse.

Amazone Un fait gênant à propos des lits de dortoir : ils sont généralement de taille XL, ce qui signifie que les draps jumeaux normaux ne rentrent pas. Cet ensemble en mélange de coton est conforme à la taille des dortoirs et, en prime, il est disponible dans un imprimé vache tendance ! D’autres imprimés, notamment des papillons gris et bleus unis, sont également disponibles. L’ensemble de trois pièces comprend un drap-housse, un drap plat et une taie d’oreiller.

Récif Une paire de sandales de douche est un incontournable de la vie en dortoir. Cette paire Reef va au-delà – ils ont une traction pour éviter de glisser et ils sont assez agréables pour être portés en dehors de la salle de bain ! Une construction de qualité signifie que vos sandales Water Court dureront au-delà de la vie en dortoir. Disponible en noir, olive, rose et blanc sur Amazon.

Amazone Même un tapis de 2 x 3 pieds peut faire des merveilles dans un dortoir, à la fois pour la décoration et le confort. Les imprimés arc-en-ciel amusants de Ruggable égayent même les espaces ternes. Et encore mieux, les tapis Ruggable sont résistants aux taches et à l’eau et peuvent être lavés dans n’importe quelle laverie. Déversements ? Aucun problème. Décollez la couche supérieure du sous-tapis et mettez-la simplement au lavage.

Amazone Cette lampe de bureau populaire d’Amazon a un look moderne et un design très utile. Il est réglable et peut charger des appareils lorsque les prises sont rares – parfait pour un bureau de dortoir. Bonus : un double port USB et une ampoule LED sont inclus. Disponible en noir et blanc avec un accent de bois.

Amazone Evitez aux futurs colocataires de trébucher sur vos chaussettes sales ! Un panier à linge est un incontournable lorsqu’il s’agit de vivre en dortoir, car tout le monde doit récupérer son linge. Celui-ci est génial car il est livré avec deux sacs amovibles – un génie pour faire pivoter les charges de linge. Les poignées et le couvercle sont également utiles.

Amazone Cet ensemble d’Amazon Basics contient tout le nécessaire pour composer un lit de dortoir. Couette, draps, couvre-oreillers et taie d’oreiller, de taille pratique en Twin XL. L’imprimé médaillon corail est particulièrement joli, mais si ce n’est pas votre style, il existe 16 couleurs supplémentaires. Bonus : L’ensemble est Made in Green by Oeko-Tex, ce qui signifie qu’il répond aux normes environnementales.

Amazone Un tout petit frigo, comme c’est pratique ! Les étudiants adoreront garder les boissons, la nourriture et les soins de la peau au frais dans leur propre réfrigérateur. Celui-ci d’Uber Appliance a une étagère amovible et peut contenir jusqu’à six canettes ou quatre bouteilles d’eau. Il est disponible en rouge, argent ou noir et est livré avec des cordons d’alimentation pour une voiture ou une maison.

Amazone Cette couverture a de la place pour tout le monde ! Big Blanket Co. fabrique d’énormes couvertures (100 pieds carrés de couverture) afin que tout l’équipage puisse se réchauffer pour une soirée cinéma ou des pique-niques dans le quad. Quelle que soit l’occasion, votre débutant universitaire sera prêt pour des amis. Bonus : malgré sa taille, vous pouvez toujours jeter cette couverture dans une machine à laver standard.

Amazone Blueair fabrique un filtre à air de la taille d’un dortoir qui élimine 99,97 % des particules nocives – un achat intelligent en cas de pandémie. Ce Blue Pure 411 couvre les pièces jusqu’à 190 pieds carrés (autres modèles également disponibles), filtrant les odeurs, la fumée, le pollen, les allergènes, le COVID-19 et autres irritants. Il a même un voyant qui indique l’état de la qualité de l’air.

Amazone Même si vous devez surélever votre lit, maximiser l’espace du dortoir avec du rangement sous le lit est une excellente idée. Ce trio de tiroirs utilise parfaitement cet espace vide. Chaque tiroir en plastique moulé a un couvercle et glisse hors du cadre en métal pour un accès pratique. Également disponible en ensemble à deux tiroirs.

Amazone Les matelas des dortoirs sont insupportablement inconfortables, et ce surmatelas est exactement ce dont les habitants des dortoirs ont besoin pour transformer une expérience de sommeil. Deux pouces de mousse à mémoire de forme ajoutent un rembourrage supplémentaire et soulagent la pression. De plus, les perles de gel rafraîchissantes aident à réguler la température corporelle la nuit. Assurez-vous d’acheter un Twin XL car c’est le matelas de taille standard pour la plupart des dortoirs et des résidences universitaires.

Amazone Les étudiants ont besoin de beaucoup de repos, ce qui signifie qu’un oreiller confortable (ou deux) est indispensable. Non seulement ces oreillers JollyVogue sont économiques, mais ils sont également incroyablement moelleux, doux et de soutien. Un avantage est qu’ils sont également lavables en machine. Dawnthea Price Lisco de Crumpe déclare : “Après des mois d’utilisation de ces oreillers, ils ont conservé leur forme moelleuse et sont toujours confortables et réconfortants. Je ne saurais trop recommander ces oreillers.”

Amazone Alors que la plupart des campus sont ouverts depuis un certain temps, Zoom et les cours asynchrones n’ont pas complètement disparu. Bien qu’il soit agréable de pouvoir travailler depuis son lit ou son canapé, tenir un ordinateur sur ses genoux pendant des heures devient vite inconfortable. L’achat d’un bureau pour ordinateur portable vous permet de travailler de n’importe où dans votre dortoir.

Amazone Vous vous préparez pour une soirée et vous avez besoin de tout voir ? Avoir un miroir sur toute la longueur élimine la lutte qui accompagne le fait de ne pas avoir sa propre salle de bain. Un miroir sur toute la longueur suspendu au-dessus de votre porte est le moyen le plus pratique et le plus pratique de tester différentes tenues et de vous préparer pour une soirée.

Amazone L’espace est restreint dans la plupart des dortoirs, et une table de chevet est un luxe que peu sont donnés. Un panier de rangement qui s’accroche sur le côté de votre lit vous permet d’utiliser votre ordinateur portable, de lire et de grignoter avant de vous coucher sans l’inconvénient de vous lever et de tout ranger. Maintenant, vous pouvez tout faire sans jamais quitter votre lit !

Amazone Les prises peuvent être rares dans les dortoirs et il n’y a rien de pire que de ne pas garder votre téléphone à proximité pendant qu’il se charge. Parlant d’expérience personnelle, devoir s’asseoir près de la prise la plus proche pendant que votre téléphone est en charge, plutôt que de faire défiler confortablement dans le lit, est horrible. Les longs chargeurs de téléphone résolvent les obstacles que soulèvent les lits en dortoir surélevés et les prises limitées.

Angela Lang/Crumpe Que votre colocataire ronfle ou que vos voisins fassent la fête tard le soir, la vie en dortoir est bruyante. Donc, si vous ne voulez pas passer la nuit à tourner et tourner, une machine à bruit blanc peut faire toute la différence dans le monde. Le Homedics Sound Spa est notre premier choix pour la meilleure machine à bruit blanc dans l’ensemble – et pour une bonne raison : il est peu coûteux, portable et il joue six sons apaisants de la nature et du sommeil.

Amazone La plupart des dortoirs n’ont pas de climatisation, ce qui signifie qu’ils peuvent devenir inconfortablement étouffants à l’automne et au printemps. La solution? Les ventilateurs Vornado, qui ont la réputation d’être puissants et fiables. Ce ventilateur de table élégant est assez petit pour être rangé mais assez grand pour faire circuler tout l’air dans votre pièce. Des points bonus pour l’ambiance vintage soignée.

Amazone Les dortoirs sont notoirement étroits, c’est pourquoi le stockage vertical est si important. Cet organisateur de bureau abordable maximisera votre espace et vous aidera à garder votre bureau propre et bien rangé. Il est facile à assembler et peut être installé dans différentes formes et longueurs, au cas où vous préféreriez l’utiliser sur une commode ou un comptoir. Il existe en noir et blanc.

Pendleton Les serviettes Pendleton sont connues pour leur qualité – celle-ci durera plus longtemps que les années universitaires et au-delà. Cette serviette 100 % coton a une taille généreuse de 30 x 58 pouces et répond aux normes environnementales Made in Green by Oeko-Tex. De plus, ça a l’air cool. Ne laissez pas votre colocataire le voler ! Des tailles coordonnées sont également disponibles.

Amazone Personne n’aime un espace de vie sale. Entre la circulation piétonnière élevée et les collations nocturnes, un dortoir peut devenir dégoûtant rapidement. Cet aspirateur à main Black+Decker est abordable, fiable et plus facile à ranger qu’un aspirateur vertical. De plus, il est livré avec un suceur plat coulissant pour les endroits difficiles d’accès et les miettes collantes.

Cette histoire a été initialement publiée plus tôt et a été mise à jour avec des choix supplémentaires.

