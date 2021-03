Une nouvelle étude a révélé qu’au moins 25% des mammifères marins pourraient être menacés d’extinction car le changement climatique, la pêche, les prises accessoires, la pollution et le développement maritime continuent d’avoir un impact négatif sur leur vie. Une équipe de l’Université d’Exeter a étudié le statut de 126 espèces, dont les baleines, les dauphins, les phoques, les otaries, les lamantins, les dugongs, les loutres de mer et les ours polaires, et a conclu qu’au moins un quart d’entre elles étaient menacées.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy