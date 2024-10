25 % des adultes soupçonnent un TDAH non diagnostiqué

Un lecteur anonyme cite un rapport de Neuroscience News : Le trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité – également connu sous le nom de TDAH – est généralement considéré comme une maladie infantile. Mais de plus en plus d’adultes se rendent compte que leurs difficultés d’attention, de concentration et d’agitation pourraient en fait être un TDAH non diagnostiqué, en grande partie grâce aux vidéos tendance sur les réseaux sociaux qui accumulent des millions de vues. UN nouvelle enquête nationale d’une étude de 1 000 adultes américains réalisée à la demande du Wexner Medical Center et du College of Medicine de l’Ohio State University, révèle que 25 % des adultes soupçonnent désormais qu’ils pourraient souffrir d’un TDAH non diagnostiqué. Mais ce qui inquiète les experts en santé mentale, c’est que seulement 13 % des personnes interrogées ont fait part de leurs soupçons à leur médecin. Cela suscite des inquiétudes quant aux conséquences d’un autodiagnostic conduisant à un traitement incorrect.



« L’anxiété, la dépression et le TDAH – toutes ces choses peuvent se ressembler beaucoup, mais un mauvais traitement peut aggraver les choses au lieu d’aider la personne à se sentir mieux et à améliorer son fonctionnement », a déclaré le psychologue Justin Barterian, PhD, professeur adjoint de clinique dans l’Ohio. Département d’État de psychiatrie et de santé comportementale. On estime que 4,4 % des personnes âgées de 18 à 44 ans souffrent de TDAH, et certaines personnes ne sont diagnostiquées qu’à l’âge adulte, a déclaré Barterian. « Il y a certainement une plus grande conscience de la façon dont cela peut continuer à affecter les gens jusqu’à l’âge adulte et beaucoup de gens se rendent compte, une fois que leurs enfants ont été diagnostiqués, qu’ils présentent également ces symptômes, étant donné qu’il s’agit d’une maladie génétique », a déclaré Barterian. L’enquête a révélé que les jeunes adultes sont plus susceptibles de croire qu’ils souffrent de TDAH non diagnostiqué que les générations plus âgées, et qu’ils sont également plus susceptibles de faire quelque chose pour y remédier. Barterian a déclaré que cela devrait inclure la consultation d’un professionnel de la santé, généralement son fournisseur de soins primaires, pour être orienté vers un expert en santé mentale afin d’être évalué de manière approfondie, diagnostiqué avec précision et traité efficacement.