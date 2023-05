25 Casques bleus de l’OTAN blessés lors d’un affrontement dans le nord du Kosovo – National

La force de maintien de la paix de la KFOR, dirigée par l’OTAN, a déclaré lundi que 25 de ses soldats avaient été blessés lors d’affrontements avec des Serbes de souche dans le nord du Kosovo qui tentaient de s’emparer des bureaux de l’une des municipalités où les maires de souche albanaise ont pris leurs fonctions la semaine dernière.

Les Serbes ont commencé à affronter la police dans la matinée dans la municipalité de Zvecan, à 45 kilomètres (28 miles) au nord de la capitale, Pristina. Dans l’après-midi, des soldats de la KFOR ont appelé les Serbes à dégager le passage pour deux véhicules des forces de police spéciales kosovares.

Les soldats ont ensuite utilisé des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour protéger les officiers kosovars dans les véhicules et disperser les manifestants, selon des témoins et des médias locaux. Les Serbes rassemblés ont répondu en lançant des pierres et d’autres objets durs.

« Plusieurs soldats du contingent italien et hongrois de la KFOR ont fait l’objet d’attaques non provoquées et ont subi des blessures traumatiques avec des fractures et des brûlures dues à l’explosion d’engins incendiaires », indique un communiqué de la KFOR.

Plusieurs véhicules de la police kosovare et un véhicule appartenant à des journalistes ont été endommagés. Des photos montraient des graffitis avec des symboles nationalistes serbes pulvérisés dessus.

La violence était le dernier incident alors que les tensions montaient en flèche au cours de la semaine dernière, la Serbie mettant l’armée du pays en état d’alerte maximale et envoyant davantage de troupes à la frontière avec le Kosovo, qui a déclaré son indépendance de Belgrade en 2008.

Le Kosovo et la Serbie sont des ennemis depuis des décennies, Belgrade refusant de reconnaître la souveraineté du Kosovo.

Les États-Unis et l’Union européenne ont intensifié leurs efforts pour aider à résoudre le différend Kosovo-Serbie, craignant une nouvelle instabilité en Europe alors que la guerre russe fait rage en Ukraine. L’UE a clairement indiqué à la Serbie et au Kosovo qu’ils doivent normaliser leurs relations s’ils veulent progresser vers l’adhésion au bloc.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a qualifié la situation au Kosovo d' »inquiétante », accusant les États-Unis et l’OTAN de revendiquer leur domination dans cette partie du monde.

« Une grande « explosion » se prépare au centre de l’Europe, à l’endroit même où, en 1999, l’OTAN a mené une agression contre la Yougoslavie », a-t-il déclaré depuis Nairobi, au Kenya.

Lundi, la police kosovare et la Force du Kosovo dirigée par l’OTAN, ou KFOR, ont été vues en train de protéger les bâtiments municipaux de Zvecan, Leposavic, Zubin Potok et Mitrovica, quatre municipalités du nord qui ont organisé des élections anticipées le mois dernier.





Les votes ont été largement boycottés par les Serbes de souche, qui forment la majorité dans ces régions. Seuls les Albanais de souche ou d’autres représentants de minorités plus petites ont été élus aux postes de maire et aux assemblées.

La police a déclaré que les Serbes se sont rassemblés tôt lundi matin dans trois des bâtiments municipaux _ à Zvecan, Leposavic et Zubin Potok mais pas dans le nord de Mitrovica. A Zvecan, ils ont tenté d’entrer en utilisant la violence et des gaz lacrymogènes. La situation reste tendue à Zvecan, selon un communiqué de la police.

Le Premier ministre serbe, Ana Brnabic, a critiqué la gestion internationale des événements au Kosovo, affirmant que la KFOR « ne protégeait pas le peuple, elle protégeait les usurpateurs », faisant apparemment référence aux nouveaux maires.

« Mais nous devons protéger la paix. La paix est tout ce que nous avons », a-t-elle déclaré.

Le ministre de la Défense, Milos Vucevic, a déclaré que l’armée serbe terminait son déploiement suite à la décision de relever le niveau d’alerte. Vucevic, qui a dit qu’il espérait une solution politique, a également critiqué la KFOR, affirmant que leur position « semble protéger la police des personnes non armées ».

Les Serbes disent qu’ils veulent à la fois que les nouveaux maires, qu’ils ont qualifiés de « shérifs illégaux et illégitimes », démissionnent et quittent leurs fonctions, et que la police spéciale quitte le nord du Kosovo, selon Goran Rakic, un homme politique serbe local.

La KFOR a accru sa présence dans les quatre municipalités, dont Mitrovica. Il a appelé toutes les parties à s’abstenir de toute action susceptible de provoquer une escalade et a exhorté « Belgrade et Pristina à s’engager dans le dialogue mené par l’UE ».

L’ambassadeur américain Jeff Hovenier a rencontré le président Vjosa Osmani, puis avec les ambassadeurs d’autres puissances occidentales – les États-Unis, la France, l’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni connus sous le nom de Quint – avec le Premier ministre Albin Kurti, l’exhortant à prendre des mesures pour désamorcer la situation et réduire les tensions.

Ils ont suggéré que les maires nouvellement élus travaillent dans d’autres bâtiments, et non dans les bâtiments de la municipalité.

« Une manifestation pacifique doit rester pacifique », a déclaré Hovenier, dénonçant la violence des Serbes.





L’ambassadeur de l’UE, Tomas Szunyog, a dénoncé l’attaque contre les voitures des journalistes en disant que « les journalistes doivent être autorisés à faire leur travail sans crainte pour leur sécurité ».

Vendredi dernier, les Serbes de souche du nord du Kosovo, qui sont majoritaires dans cette partie du pays, ont tenté d’empêcher les élus albanais de souche récemment élus d’entrer dans les bâtiments municipaux. La police du Kosovo a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser la foule et laisser entrer les nouveaux responsables dans les bureaux.

Plus d’une douzaine de Serbes et cinq policiers kosovars ont été blessés. Les troupes serbes à la frontière avec le Kosovo ont été mises en état d’alerte le même jour.

Les États-Unis et l’UE ont condamné le gouvernement du Kosovo pour avoir utilisé la police pour entrer de force dans les bâtiments municipaux.

Lors d’un rassemblement vendredi soir à Belgrade avec ses partisans, le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré : « La Serbie ne restera pas inactive au moment où les Serbes du nord du Kosovo seront attaqués.

Cependant, toute tentative de la Serbie d’envoyer ses troupes au-delà de la frontière signifierait un affrontement avec les troupes dirigées par l’OTAN qui y sont stationnées.

Le conflit au Kosovo a éclaté en 1998 lorsque les Albanais de souche séparatistes se sont rebellés contre le régime serbe, et la Serbie a répondu par une répression brutale. Environ 13 000 personnes, pour la plupart des Albanais de souche, sont mortes. L’intervention militaire de l’OTAN en 1999 a finalement forcé la Serbie à se retirer du territoire. Washington et la plupart des pays de l’UE ont reconnu le Kosovo comme un État indépendant, mais pas la Serbie, la Russie et la Chine.