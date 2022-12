25 cartes-cadeaux incroyables pour tout le monde sur votre liste de vacances

Les cartes-cadeaux ont mauvaise presse. Certaines personnes les considèrent comme des cadeaux de dernière minute non créatifs. Mais pour moi, les cartes-cadeaux sont synonymes de liberté. Qui n’aime pas l’argent gratuit pour acheter ce qu’il veut ?

Une carte-cadeau vous évite également les tracas et l’embarras liés au retour ou à l’échange d’un cadeau. La seule chose que vous devez faire en tant que donneur de cadeau est de savoir quel type de marques ou de magasins votre destinataire aime. Le reste est facile.

Vous êtes probablement ici parce que vous voulez acheter une carte-cadeau pour quelqu’un, mais vous ne savez pas laquelle acheter. Heureusement, il y en a pour tous les goûts sur cette liste, qu’ils aiment les jeux vidéo, la nourriture, le sport ou même la décoration d’intérieur. Consultez notre liste complète pour trouver la carte-cadeau parfaite pour égayer les vacances.

Adidas Des chaussures, des équipements de sport et plus encore sont disponibles avec cette carte-cadeau d’Adidas. Les prix commencent à 25 $ et jusqu’à 250 $. Et si vous souhaitez acheter des cartes en gros, vous pouvez le faire jusqu’à 10 cartes par achat.

Pomme Il existe un certain nombre de produits Apple qui font d’excellents cadeaux, comme le nouvel iPad, l’iPad Mini ou l’Apple Watch. Mais il est plus facile d’offrir une carte-cadeau Apple afin que quelqu’un puisse choisir un cadeau pour lui-même, éventuellement un accessoire pour la technologie qu’il possède déjà. Vous pouvez obtenir un certain nombre de designs sympas sur cette carte-cadeau Apple pour des montants allant de 25 $ à 100 $.

Disney/Capture d’écran de Bonnie Burton/CNET Cette carte-cadeau est spécifiquement destinée aux personnes qui souhaitent accéder à l’univers Disney : classiques de Disney, Les Simpson, Star Wars, Marvel et plus encore. Disney Plus coûte 8 $ par mois ou 80 $ pour l’année. Disney a à peu près tout pour toute la famille, c’est donc un excellent cadeau toute l’année. Et si vous cherchez quelque chose d’un peu plus éducatif, vous pouvez également vous renseigner sur National Geographic. Lisez notre revue Disney Plus.

Walmart Des jouets et de la technologie aux vêtements et aux ustensiles de cuisine, il y a quelque chose pour presque tout le monde qui peut être enthousiasmé par Walmart. Les montants des cartes vont de 5 $ à 500 $, avec un grand choix de motifs festifs.

B&H Si vous avez un passionné de photographie dans votre vie, vous savez probablement qu’ils sont toujours à la recherche de nouveaux équipements. Malheureusement, il n’est pas toujours facile de naviguer dans le labyrinthe de la compatibilité des équipements, et demander directement pourrait donner votre idée cadeau. Offrez-leur plutôt une carte-cadeau B&H afin qu’ils puissent obtenir exactement ce dont ils ont besoin. Les montants varient de 20 $ jusqu’à 1 000 $.

Williams-Sonoma Une carte-cadeau à Williams Sonoma est un cadeau parfait pour le gourmand dans votre vie. Des couteaux de chef et des appareils électroménagers à la vaisselle et aux couverts, il propose une grande sélection de certains des meilleurs équipements de cuisine sur le marché. Vous pouvez acheter une carte-cadeau pour tout montant entre 25 $ et 500 $. Williams Sonoma propose également des événements virtuels comme des cours de cuisine et de pâtisserie. L’expérience constitue un cadeau vraiment formidable et unique, et vous pouvez offrir un bon d’une valeur de 25 $, 50 $, 75 $ ou 100 $.

REI/Capture d’écran par CNET C’est peut-être au milieu d’un autre hiver froid en ce moment, mais un ciel ensoleillé et des sentiers ouverts sont juste au coin de la rue. Une carte-cadeau REI est un excellent cadeau pour les amateurs de plein air dans votre vie, car ils peuvent se préparer dès maintenant ou attendre qu’ils soient sur le point de reprendre la route pour voir de quel nouvel équipement ils ont besoin. Vous pouvez saisir une carte-cadeau d’un montant de 10 $ à 1 000 $

Fenty Beauté Fenty Beauty et Fenty Skin sont des marques incroyables avec des prix moyens. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces marques dirigées par Rihanna sont si populaires : elles fonctionnent ; et le centre de maquillage et de soins de la peau pour tous les types et tons de peau. Cette carte-cadeau commence à 25 $, mais si vous avez un peu plus d’argent à dépenser, il existe également des options de carte-cadeau allant jusqu’à 200 $.

Amazon est le guichet unique pour à peu près tout en ligne – des jouets à la technologie en passant par les vêtements de créateurs, vous pouvez tout obtenir. Les cartes-cadeaux d’Amazon sont disponibles pour des montants allant de 1 $ à 2 000 $. Vous pouvez rendre votre carte-cadeau élégante en l’animant ou en y mettant votre photo ou votre vidéo. Si ce n’est pas votre style, des mises en page standard de cartes-cadeaux sont également disponibles. Vous recevez des alertes de prix pour Amazon eGift Card – We Appreciate You – Hex pattern

Amazone La Cheesecake Factory a tellement d’éléments de menu qu’elle vous fera tourner la tête. C’est une bonne nouvelle pour une famille de mangeurs difficiles ou pour ceux qui ont une grande variété de goûts. Et avons-nous mentionné les cheesecakes emblématiques, de la tarte au citron vert au caramel gluant ? À partir de 25 $, vous pouvez obtenir une carte magnifiquement conçue. Les cadeaux plafonnent à 250 $. Si pour rien d’autre, utilisez cette carte-cadeau pour vous offrir une part de gâteau au fromage pour les fêtes – ou une tarte entière. Nous ne le dirons pas.

Netflix Netflix est l’un des mastodontes du contenu en streaming, avec des forfaits allant de 10 à 20 dollars par mois. Si vous avez un compte Netflix standard, la mise à niveau vers l’option de streaming HD pourrait être un excellent cadeau. Ou, si votre famille partage actuellement un compte, le don d’un compte séparé pour les membres de la famille pourrait être un cadeau de bienvenue. Les cartes-cadeaux Netflix sont fournies par tranches de 25 $, ou vous pouvez entrer votre propre montant. La conception des cartes-cadeaux Netflix est assez simple – c’est juste son logo, mais la carte n’a pas besoin d’être flashy lorsque le contenu est au centre.

Amazone Cette carte-cadeau est destinée à tous les joueurs qui ont juste besoin d’un peu d’argent pour payer des jeux coûteux. Obtenir une carte-cadeau comme celle-ci fait la différence entre l’achat d’un jeu et potentiellement deux ou plus. Vous pouvez obtenir des cartes-cadeaux PlayStation à partir de 10 $, jusqu’à 100 $.

Microsoft Un nouveau jeu vidéo est toujours un cadeau formidable, mais avec de nombreuses ventes numériques exceptionnelles, une carte-cadeau vous en donnera plus pour votre argent que l’achat d’une copie physique. Vous pouvez acheter une carte-cadeau pour le magasin Microsoft d’un montant de 1 $ à 100 $, qui peut être utilisée pour des jeux Xbox, des modules complémentaires et des DLC, ainsi que des films et des émissions et d’autres contenus numériques.

Amazone Il n’y a rien de tel que d’obtenir une carte-cadeau pour des produits de soins personnels. En règle générale, cela fonctionne mieux pour les personnes qui savent déjà quel type de produits coiffants, de lotion pour les mains ou de maquillage elles aiment, de sorte que les achats peuvent être effectués en ligne. Cependant, cette carte-cadeau convient également aux personnes qui souhaitent se rendre en magasin et chercher des réductions et du maquillage de créateur. Vous pouvez acheter la carte-cadeau Ulta pour 25 $, 50 $, 100 $ ou 250 $ sur le site Web – ou vous pouvez nommer votre propre montant.

Cible Target est un trésor d’articles pour la maison et bien plus encore. Il y a une raison pour laquelle les gens plaisantent en disant qu’ils entrent dans Target avec une liste et repartent avec plus que ce à quoi ils s’attendaient. La cible est tout simplement efficace pour inciter les gens à acheter. Une carte-cadeau Target commence à 5 $ et se termine à 500 $.

Ticketmaster Que vous achetiez pour quelqu’un qui aime la comédie, le théâtre, les festivals de musique ou les événements sportifs, Ticketmaster a quelque chose pour tout le monde. Avec une carte-cadeau Ticketmaster, ils ont beaucoup plus de choix sur ce qu’ils veulent faire, ce qui pourrait rendre le cadeau encore plus excitant pour eux. Les cartes se présentent sous forme numérique ou physique et vont de 25 $ à 500 $.

Amazone Qu’est-ce que vous obtenez pour le joueur de votre maison qui est toujours sur Twitch ? Eh bien, vous pouvez les obtenir avec cette carte-cadeau allant de 15 $ à 200 $, et ils pourront l’échanger contre des Bits ou des sous-marins pour soutenir un streamer de leur choix. Il débloque également des avantages spéciaux pour les abonnés.

Meilleur achat Si vous magasinez pour quelqu’un qui aime la technologie, Best Buy est un pari solide. Ordinateurs, téléphones, téléviseurs, petits appareils électroménagers et plus encore, tout y est. Il n’y a pas de dates d’expiration ni de frais, et il propose des cartes physiques et numériques allant de 15 $ à 500 $. Le détaillant propose également plusieurs options pour ses cartes-cadeaux, afin que vous puissiez en obtenir une qui convienne au destinataire.

Uber La carte-cadeau Uber peut être échangée soit dans Uber, pour des courses, soit dans Uber Eats, pour la livraison de nourriture. Il peut être parfait pour les personnes en milieu urbain ou pour les amis et la famille qui dépendent généralement des transports en commun. De plus, la flexibilité de pouvoir se faire livrer de la nourriture à domicile sera également appréciée de tous ceux qui veulent une dernière tâche dans leur assiette. Le montant disponible varie de 25 $ à 200 $.

Grubhub Offrez en cadeau un repas chaud livré directement à leur porte. Une carte parfaite pour les personnes occupées qui n’ont pas toujours le temps de cuisiner, ou celles qui ont du mal à sortir en ce moment. Les cartes-cadeaux sont disponibles en cinq prix, allant de 25 $ à 500 $, et elles sont excellentes en raison de la flexibilité offerte par Grubhub. Non seulement vous leur donnez une nuit sans cuisine, mais vous ne les enfermez pas non plus dans une option spécifique. Ils peuvent saisir tout ce dont ils ont envie, ce qui est le meilleur type de cadeau.

GameStop De toute évidence, GameStop plaira davantage aux personnes de votre liste qui aiment les jeux, mais écoutez-nous – non seulement GameStop propose de nombreuses offres intéressantes sur les jeux, mais il existe de nombreuses options d’occasion disponibles, ce qui signifie souvent plus bougez vous pour votre pognon. Il vend également des objets comme des objets de collection, au-delà des jeux vidéo, des consoles et des contrôleurs. Les cartes-cadeaux peuvent être réglées entre 5 $ et 500 $.

Airbnb Offrez le voyage avec une carte Airbnb. Les cartes ne sont disponibles que sous forme numérique, mais comme vous pouvez appliquer les fonds à n’importe quelle réservation, cela ne devrait pas poser de problème. Avec Airbnb, le bénéficiaire peut choisir sa propre destination, ses commodités et la durée de son séjour. La carte n’expire jamais, mais elle doit être liée à leur compte dans les 90 jours suivant l’achat, alors assurez-vous de le leur faire savoir lorsque vous la leur donnez. Les montants des cartes vont de 25 $ à 2 000 $ lorsque vous achetez directement auprès d’Airbnb.

Sur la table Sur la table peut répondre à tous vos besoins en cuisine. Il y a une gamme d’ustensiles de cuisine et de cuisson disponibles, ainsi que de petits appareils de cuisine. Des cours de cuisine sont également disponibles à travers eux, afin que vous puissiez devenir votre propre chef cuisinier. Et avec des cartes-cadeaux de plus de 500 $, ils auront un tas d’options à acheter.

Envie de massage Offrez-vous ou à quelqu’un que vous aimez le cadeau de se faire dorloter et de se détendre profondément. Et avec les forfaits de massage pour couples, vous pouvez faire les deux.