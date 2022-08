25 ans de Pardes : Pas Mahima Chaudhary, mais CETTE actrice de premier plan était le PREMIER choix pour romancer Shah Rukh Khan

C’est 25 ans de Pardes, et nous sommes toujours amoureux du personnage le plus sous-estimé de Shah Rukh Khan, Arjun, qui était le charmeur du film. Alors que Mahima Chaudhary était le parfait Ganga. L’actrice a fait ses débuts de rêve avec ce film à Bollywood. Cependant sa carrière n’a pas décollé comme beaucoup d’autres actrices, elle n’a aucun scrupule. Alors que le film termine 25 ans, laissez-nous vous dire que le choix initial du réalisateur Showman Subhash Ghai pour Kusum Ganga n’était pas Mahima Chaudhary mais Madhuri Dixit. Oui!

Madhuri Dixit était une grande star et Subhash Ghai a donc abandonné son projet de la lancer dans le film

Madurai Dixit était l’une des meilleures héroïnes de l’époque et tout le monde voulait l’avoir dans le film. Alors que même Subhash Ghai était d’accord avec l’idée que Madhuri serait parfait pour le rôle. Alors que le film fête ses 25 ans, Ghai est devenu franc dans l’interaction et a révélé: “J’ai d’abord raconté l’histoire et le personnage de Kusum Ganga à Madhuri Dixit et elle a aimé l’histoire. Madhuri était déjà une grande star à cette époque. Les gens de mon bureau aussi nous a proposé de l’emmener”.

Cependant, Subhash Ghai a plus tard changé son plan, car lorsqu’il a continué à travailler sur son scénario et a ajouté que la caractérisation de Ganga était une jeune fille innocente qui voit un avion dans le ciel et pense aller en Amérique parce que ses amis se sont mariés là-bas aussi. . Alors qu’il a suggéré qu’une star comme Madhuri ne pouvait pas rendre justice au rôle, mais un nouveau venu le ferait facilement et Mahima Chaudhary l’a fait. Aujourd’hui, après 25 ans, on ne peut imaginer personne d’autre que Mahima en tant que Ganga dans le film.

Alors que Shah Rukh Khan a également reçu beaucoup d’amour avec ce film, il a joué un garçon amoureux et à ce jour, il a réussi à laisser ses fans s’affaiblir à genoux pour lui. Mahima a récemment fait la une des journaux en raison d’un diagnostic de cancer du sein et son histoire de lutte contre la maladie retardée n’était qu’inspirante.