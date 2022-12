25 ans après “Titanic”, l’amour des Québécois pour Céline Dion continuera

L’intensité de la réaction ici – 25 ans après la première du film à succès “Titanic”, qui a contribué à rendre omniprésent “My Heart Will Go On”, exubérant et exubérant de Dion – montre à quel point le fandom de Céline et les idées de l’identité québécoise ont évolué au fil du temps alors que la province, comme sa fille la plus célèbre, a atteint sa majorité.

La superstar canadienne a conquis les fans avec ses interprétations à sauts d’octave de chansons comme “Because You Loved Me” et “My Heart Will Go On”.

Lors d’une récente visite sur le boulevard Céline Dion à Charlemagne, un tronçon de route sans âme dans la ville ouvrière graveleuse d’environ 6 000 habitants à la périphérie de Montréal où Dion est né, un groupe de 20 ans a déclaré qu’il n’était plus gênant d’admettre aimer sa musique.

“Être coincé à la maison pendant la pandémie a rendu les gens nostalgiques du passé, et tout ce qui est ancien et vintage est à la mode”, a déclaré Gabriel Guénette, 26 ans, étudiant universitaire et parfois livreur Uber, expliquant pourquoi lui et ses amis chantaient “The Power of Love » lors des soirées karaoké. Le message débridé d’espoir et d’optimisme de Dion, a-t-il ajouté, a résonné en ces temps incertains.