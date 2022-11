25 ans après l’affaire Delgamuukw, la lutte pour la terre est plus controversée que jamais

Vingt-cinq ans après le prononcé du verdict Delgamuukw, les dirigeants des Premières Nations à l’origine de cette affaire historique ruminent toujours que la terre pour laquelle ils se sont battus est toujours en grande partie entre les mains de la Couronne.

“Je pensais que le combat serait terminé, mais 25 ans plus tard, nous nous battons toujours”, a déclaré Dimdiigibuu, également connu sous le nom d’Ardythe Wilson.

Dimdiigibuu était l’un des cinq orateurs représentant les Gitxsan et les Wet’suwet’en lors du procès Delgamuukw contre la Colombie-Britannique, où les deux nations se sont battues pour faire reconnaître leur titre foncier.

Elle dit que le refus du gouvernement d’affirmer le titre foncier des peuples autochtones explique en partie pourquoi il y a encore des conflits fonciers entre les peuples autochtones, les gouvernements, les entreprises et la police et pourquoi la Couronne contrôle toujours près de 90 % des terres au Canada.

“Nous n’avons jamais abandonné notre terre”

En 1987, après des années de négociations infructueuses avec le gouvernement provincial au sujet de leur revendication de propriété et de compétence sur 58 000 kilomètres carrés de territoire dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, les chefs héréditaires Gitxsan Delgamuukw et les Wet’suwet’en’s Gisday’wa ont porté leur cause devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Rechercher.

Mais en 1991, le juge Allan McEachern a statué que leur titre avait été éteint lorsque la Colombie-Britannique s’est jointe à la Confédération.

Les deux nations ont fait appel en 1993.

« Nous n’avons jamais cédé notre terre. Nous ne l’avons jamais perdue à la guerre. Nous ne l’avons jamais signée par traité. Elle nous appartient toujours », a déclaré Dimdiigibuu dans sa communauté Gitanmaax.

Dimdiigibuu (Ardythe Wilson) est photographié dans le village historique de ‘Ksan à Gitanmaax près de Hazelton, en Colombie-Britannique, le vendredi 25 février 2022. (Maggie MacPherson/CBC)

En 1997, les Gitxsan et les Wet’suwet’en ont porté leur combat devant la Cour suprême du Canada.

Et ils ont gagné – dans une certaine mesure.

Une victoire “douce-amère”

Les juges ont statué que les peuples autochtones de la Colombie-Britannique avaient des droits fonciers ancestraux protégés par l’article 35 (1) de la Loi constitutionnelle de 1982, qui n’avaient pas été éteints lorsque la province s’est jointe à la Confédération.

Cela signifie que le titre aborigène a été reconnu comme un « droit ancestral existant », ce que les premières ébauches de la Loi constitutionnelle n’incluaient pas.

Elle a également confirmé que les témoignages oraux autochtones étaient aussi légitimes que d’autres formes de preuve.

“C’est probablement le plus grand héritage de l’affaire, que le droit autochtone a été élevé”, a déclaré Merle Alexander, qui a observé l’affaire en tant qu’étudiante en droit en 1997 et est maintenant associée du cabinet Miller Titerle.

Une procession de chefs Gitxsan et Wet’suwet’en devant l’hôtel de ville de Smithers en réponse à la décision du juge McEachern dans leur affaire de titre foncier. (Musée de la vallée de Bulkley)

La décision Delgamuukw a également établi que les Gitxsan et les Wet’suwet’en ont des systèmes de droit antérieurs à l’époque des conseils de bande élus promulgués en vertu de la Loi sur les Indiens du Canada en 1876.

Cependant, la décision n’a pas accordé de déclaration de titre foncier aborigène.

“C’est l’une de ces victoires incroyables et douces-amères”, a déclaré Alexander, ajoutant que l’affaire a probablement coûté à toutes les parties des centaines de millions de dollars.

“C’est honteux” : le ministre

Aujourd’hui, la Couronne contrôle 89 % des terres au Canada. Le reste est essentiellement privé.

Les réserves indiennes représentent 0,2 % de la masse terrestre du Canada, mais en vertu de la Loi sur les Indiens, les peuples des Premières nations ne peuvent pas détenir de titre sur les terres de leurs réserves. La Couronne conserve l’autorité légale sur ces terres.

Grâce aux revendications territoriales, les peuples autochtones détiennent environ 7 % des terres au Canada, mais les juristes conviennent que ce nombre pourrait être plus élevé.

“Qu’est-il arrivé à l’affaire Delgamuukw?” a déclaré Hanamaux, un Gitxsan Sim’oogit (chef) qui se fait également appeler Don Ryan.

Simo’ogyet (chef) Hanamuxw (Don Ryan) est photographié à Gitsegukla près de Hazelton, en Colombie-Britannique, le vendredi 25 février 2022. (Maggie MacPherson/CBC)

“La Constitution [Act] a 40 ans cette année. Le procès a 25 ans cette année. Qu’avez-vous fait à ce propos?”

Même un ministre fédéral a déclaré que le temps de reconnaître les titres fonciers autochtones est trop tard.

« Il est temps de rendre les terres », a déclaré Marc Miller l’automne dernier dans ses premiers commentaires en tant que nouveau ministre des Relations Couronne-Autochtones.

“Il est honteux qu’aujourd’hui nous n’ayons pas bougé comme nous aurions dû le faire au milieu des années 1990 lorsque l’affaire Delgamuukw a été rendue par la Cour suprême”, a-t-il déclaré lors de l’enregistrement du podcast Land Back de CBC en 2022.

Forcé de pousser l’enveloppe

L’affaire Delgamuukw a créé un précédent pour d’autres revendications : en 2014, les Tŝilhqot’in l’ont utilisée dans une décision qui a mené à la première déclaration de titre aborigène au Canada.

C’est l’une des centaines de victoires des Premières Nations devant les tribunaux – une victoire qui, selon les peuples autochtones, aurait dû créer un précédent pour que d’autres voient leur titre foncier confirmé.

Mais être renvoyés devant les tribunaux, encore et encore, a poussé certains à utiliser des voies supplémentaires, comme les blocages, dans leur combat.

Au cours du procès dans les années 1990, dit Hanamaux, les Gitxsans se sont mis à bloquer les routes et les voies ferrées pour empêcher les entreprises de se rendre sur les terres des Gitxsan.

“D’une certaine manière, c’est la seule façon pour eux de nous écouter”, a déclaré Hanamaux depuis son domicile de Gitsegukla.

Aujourd’hui, le blocus est une tradition Gitxsan, selon le défenseur des terres Kolin Sutherland-Wilson.

« Cette voie ferrée à travers le territoire Gitxsan est bloquée depuis plus de cent ans », a déclaré Sutherland-Wilson, debout sur un tronçon de voies près de Hazelton, en Colombie-Britannique.

L’équipe de CBC Podcast Land Back interviewe le chef Gitxsan Kolin Sutherland-Wilson près de Hazelton, en Colombie-Britannique, le vendredi 25 février 2022. (Maggie MacPherson/CBC)

En 2021, Sutherland-Wilson, qui est de la maison Git’luuhl’um’hetxwit, et d’autres ont bloqué les lignes des Chemins de fer nationaux du Canada en solidarité avec les Wet’suwet’en, qui protestaient contre le pipeline Coastal GasLink sur leur territoire traditionnel.

“C’est l’un des rares mécanismes dont nous disposons pour faire pression en faveur de la justice sur nos terres parce que, vous savez, la réconciliation n’a pas fonctionné”, a-t-il déclaré.

“Nous sommes allés devant les plus hauts tribunaux du pays, nous sommes allés directement à la Couronne, et il semble que la seule fois où il y a un quelconque progrès, c’est lorsque nous sommes obligés de repousser les limites en dernier recours.”

Quant à la Couronne : “Définir ce qu’est le titre est une tâche tragique inachevée au Canada”, a déclaré Miller.

“Mais il est temps dans mon esprit de commencer à prendre un risque, de s’éloigner de nos positions de pouvoir, de baisser nos épées et de commencer à travailler avec la communauté pour décider de quoi il s’agit.”