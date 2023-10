25 ans après la mort de Matthew Shepard, les militants LGBTQ affirment que les progrès sont menacés

Cela fait 25 ans depuis Matthieu Shepard, un étudiant gay de 21 ans de l’Université du Wyoming, est décédé six jours après avoir été sauvagement battu par deux jeunes hommes et attaché à une clôture isolée pour affronter son sort. Sa mort a été commémorée comme un crime de haine flagrant qui a contribué à alimenter le mouvement pour les droits LGBTQ au cours des années qui ont suivi.

Du point de vue des militants du mouvement – ​​dont certains étaient en première ligne depuis les années 1960 – les progrès ont souvent été terriblement lents, mais ils ont été constants.

Le Vermont autorise les personnes de même sexe unions civile en 2000. Une loi du Texas criminalisant les relations homosexuelles consensuelles a été invalidée en 2003. En 2011, l’armée a supprimé la loi. « Ne demande pas, ne dis pas » politique qui gardait les militaires gays, lesbiens et bisexuels dans le placard. Et en 2015, les États-Unis La Cour suprême a statué que les mariages homosexuels étaient légaux dans tout le pays.

Mais à l’époque, l’impression que la longue lutte pour l’égalité avait été gagnée a été démentie par les événements des deux dernières années.

Cinq personnes ont été tuées l’année dernière dans une fusillade massive dans un Discothèque LGBTQ dans le Colorado. Plus de 20 États contrôlés par les républicains ont adopté une série de lois anti-LGBTQ, notamment l’interdiction de la participation sportive et de certains soins médicaux pour les jeunes transgenres, ainsi que des restrictions sur la manière dont les écoles peuvent aborder des sujets liés aux LGBTQ.

« Nous avons sans aucun doute fait d’énormes progrès, mais tout est en danger », a déclaré Kevin Jennings, PDG de Lambda Legal, qui a intenté une action en justice contre certaines des nouvelles lois anti-LGBTQ. « Quiconque pense qu’une fois qu’on a acquis des droits, on est en sécurité ne comprend pas l’histoire. Les opposants à l’égalité n’abandonnent jamais. Ils sont comme le Terminator : ils n’arrêteront pas de venir jusqu’à ce qu’ils vous privent de vos droits.

Certaines des nouvelles lois s’adressent largement à l’ensemble de la communauté LGBTQ, comme celle dite de Floride. « Ne dites pas gay » loi, qui impose des interdictions et des restrictions sur les cours dans les écoles publiques sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Mais dans de nombreux États gouvernés par le Parti républicain – y compris la Floride – la principale cible de la législation a été les personnes transgenres.

En plus des mesures concernant les traitements médicaux et la participation sportive, certaines lois restreignent l’utilisation des pronoms que les étudiants trans utilisent dans les salles de classe.

Matthieu Shepard. Judy Shepard / La Fondation Matthew Shepard via le fichier AP

« Ce que nous avons dit en Floride, c’est que nous allons rester un refuge de bon sens et une citadelle de normalité », a déclaré le gouverneur Ron DeSantis en signant de tels projets de loi plus tôt cette année. « Nous ne faisons pas les Jeux olympiques des pronoms en Floride. »

Shannon Minter, avocate des droits civiques des transgenres au Centre national pour les droits des lesbiennes, a décrit la vague de projets de loi anti-trans – conduisant dans certains cas au harcèlement juridique des personnes trans – comme l’une des menaces les plus graves contre la communauté LGBTQ au cours de ses 30 années. années d’activisme.

« Nous sommes désormais en danger, compte tenu de la férocité de cette réaction négative », a-t-il déclaré. « Si nous n’arrêtons pas cela de manière suffisamment urgente, nous nous retrouverons avec la moitié du pays vivant avec des préjugés très importants et un manque de protection juridique. »

Rodrigo Heng-Lehtinen, directeur exécutif du Centre national pour l’égalité transgenre, a décrit les attaques législatives comme « une réaction négative à nos progrès ».

« Nous avons fait beaucoup de progrès en tant que mouvement LGBTQ, à un rythme rapide par rapport aux autres mouvements de justice sociale », a-t-il déclaré. « Vous avez une minorité qui en est extrêmement bouleversée. Ils sont motivés et disposent de suffisamment de ressources.

Heng-Lehtinen est optimiste pour le long terme, mais a déclaré qu’à l’heure actuelle, « les personnes trans à travers le pays ont vraiment du mal à ressentir une quelconque forme d’espoir ».

Panier de fleurs suspendu à la clôture où Matthew Shepard a été laissé attaché et battu près de la mort à Laramie, Wyo., en 1998. Fichier Steve Liss / Getty Images

La clé pour changer la dynamique actuelle est que davantage de personnes dans les États gouvernés par le Parti républicain apprennent à connaître et à comprendre les personnes trans, a déclaré James Esseks, directeur du projet LGBTQ et VIH de l’American Civil Liberties Union.

« Mais les efforts de l’autre partie visent à empêcher que cela ne se produise », a déclaré Esseks. « Ils veulent que les personnes trans disparaissent : pas de soins de santé, pas de toilettes publiques, pas de toilettes. une pièce d’identité gouvernementale correspondant à qui vous êtes, et les écoles ne peuvent pas enseigner l’existence des personnes trans.”

Esseks est revenu sur la décision historique de la Cour suprême sur le mariage homosexuel en 2015. À l’époque, a-t-il déclaré, de nombreux militants pensaient avec exaltation : « OK, nous avons en quelque sorte fini. »

« Mais l’autre camp s’est tourné vers l’attaque des personnes trans et a cherché à obtenir des exemptions religieuses pour obtenir le droit de discriminer les homosexuels », a-t-il déclaré. « Malheureusement, ces deux stratégies ont été couronnées de succès. »

La présidente de la plus grande organisation nationale de défense des droits LGBTQ, Kelley Robinson de la Human Rights Campaign, a résumé la situation mardi :

« Les Américains LGBTQ+ vivent dans un état d’urgence – subissant des attaques sans précédent de la part de politiciens extrémistes et de leurs alliés de droite dans les États du pays, qui travaillent sans relâche pour nous effacer. »

Plusieurs militants interrogés cette semaine par l’Associated Press ont évoqué Matthew Shepard alors qu’ils discutaient de développements plus larges. Sa mémoire perdure sous de nombreuses manifestations, notamment :

— La loi sur la prévention des crimes haineux de Matthew Shepard et James Byrd Jr., signée par le président de l’époque, Barack Obama, en 2009. La loi a élargi la loi fédérale sur les crimes haineux pour inclure les crimes fondés sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou le handicap d’une victime.

— «Le projet Laramie» une pièce basée sur plus de 200 entretiens avec des habitants de Laramie, Wyoming, lié à Shepard et à son meurtre. Il s’agit d’un choix populaire pour les productions théâtrales des lycées, mais il s’est heurté à une opposition en raison de politiques ressemblant à la loi « Don’t Say Gay » de Floride, qui ont fait surface dans divers États et communautés.

— La Fondation Matthew Shepard, une organisation à but non lucratif cofondée par la mère de Shepard, Judy. Sa mission autoproclamée : « Inspirer les individus, les organisations et les communautés à adopter la dignité et l’égalité de tous… et à lutter contre la haine qui existe dans nos écoles, nos quartiers et nos foyers. »

« La mort de Matthew Shepard a changé la vie de beaucoup de gens », a déclaré Shelby Chestnut, directrice exécutive du Transgender Law Center.

Plus tôt dans sa carrière, Chestnut a travaillé avec le New York City Anti-Violence Project, une expérience qui influence ses inquiétudes concernant les récents projets de loi anti-trans.

« Lorsque vous créez des conditions dans lesquelles les gens n’ont pas accès à l’emploi et aux soins de santé, ils sont plus susceptibles d’être victimes de violence », a-t-il déclaré.

La directrice des communications du National LGBTQ Task Force, Cathy Renna, en était aux premiers stades de son militantisme LGBTQ lorsqu’elle s’est impliquée dans la couverture médiatique du meurtre de Shepard en 1998.

«Cela façonne la façon dont vous faites votre plaidoyer pour le reste de votre vie», a-t-elle déclaré. « Cela a impliqué de nombreuses personnes. C’était une ampoule : réaliser que les crimes haineux sont une chose qui arrive.