25 ans après la mort de Diana, l’impact façonne la famille royale

LONDRES –

Surtout, il y a eu le choc. C’est le mot que les gens utilisent encore et encore lorsqu’ils se souviennent de la mort de Diana, princesse de Galles, dans un accident de voiture à Paris il y a 25 ans cette semaine.

La femme que le monde a vue passer d’une adolescente timide enseignante de maternelle à une célébrité glamour qui a réconforté des malades du sida et fait campagne pour le déminage ne pouvait pas être morte à l’âge de 36 ans, n’est-ce pas ?

“Je pense que nous devons nous rappeler qu’elle était probablement la femme la plus connue du monde anglophone, à part peut-être la reine Elizabeth II elle-même”, a déclaré l’historien Ed Owens.

“Et, compte tenu de cette énorme personnalité de célébrité qu’elle avait développée, de l’avoir éteinte du jour au lendemain, pour qu’elle meure dans des circonstances aussi tragiques, à un si jeune âge, je pense que cela a vraiment été un choc énorme pour beaucoup de gens.”

C’est cette incrédulité qui a cimenté l’héritage de Diana en tant que femme qui a apporté un changement durable à la famille royale, aidant à combler le fossé entre des siècles de tradition et une nouvelle nation multiculturelle à l’ère d’Internet.

Tout d’abord, il y a eu l’effusion de chagrin du public qui a afflué vers la maison de la princesse au palais de Kensington pour pleurer la perte d’une femme que la plupart n’avaient jamais rencontrée. Cela seul a forcé la famille royale à reconnaître que le contact commun de Diana s’était connecté avec les gens d’une manière qui n’était pas encore arrivée à la maison de Windsor.

Ces leçons ont depuis inspiré d’autres membres de la famille royale, y compris les fils de Diana, les princes William et Harry, à être plus informels et accessibles. Pour preuve, ne cherchez pas plus loin que le concert fastueux qui était une pièce maîtresse du jubilé de platine de juin célébrant les 70 ans de la reine sur le trône.

Il y avait des groupes de rock et des chanteurs d’opéra, des danseurs et des lasers peignant des images de corgis dans le ciel. Mais les plus grands applaudissements ont été pour Elizabeth elle-même, qui est apparue dans un court métrage pour partager une théière avec le trésor national britannique Paddington Bear. Elle a ensuite résolu un mystère de longue date et a révélé ce qu’il y avait dans son célèbre sac à main noir : un sandwich à la marmelade – juste pour les urgences.

Il n’était pas évident que Diana serait une rebelle royale lorsqu’elle épouserait le prince Charles.

Membre de la famille aristocratique Spencer, Diana était connue pour ses nœuds volantés, ses jupes sensées et son bob blond garçon quand elle a commencé à sortir avec le futur roi. Après avoir quitté l’école à 16 ans, elle a passé du temps dans une école de fin d’études dans les Alpes suisses et a travaillé comme nounou et enseignante préscolaire tout en vivant à Londres.

Mais elle s’est épanouie, devenant une icône de style international au moment où elle a descendu l’allée de la cathédrale Saint-Paul enveloppée de dentelle et suivie d’un train de 25 pieds le 29 juillet 1981.

Le prince Charles embrasse Lady Diana Spencer, la nouvelle princesse de Galles, sur le balcon du palais de Buckingham, le 29 juillet 1981. (Pool Photo via AP, File)

À partir de ce moment, les journalistes et les photographes ont suivi Diana partout où elle allait. Alors que Diana détestait l’intrusion, elle a rapidement compris que les médias étaient aussi un outil qu’elle pouvait utiliser pour attirer l’attention sur une cause et changer les perceptions du public.

Cet impact a été le plus célèbre lorsque la princesse a ouvert le premier service spécialisé du Royaume-Uni pour les patients atteints du sida le 9 avril 1987.

Ces cérémonies d’inauguration sont un élément essentiel des devoirs royaux. Mais Diana a réalisé qu’il y avait plus en jeu. Elle a tendu la main et a pris les mains d’un jeune patient, démontrant que le virus ne pouvait pas être transmis par le toucher. Le moment, capturé par des photos diffusées dans le monde entier, a aidé à combattre la peur, la désinformation et la stigmatisation entourant l’épidémie de sida.

Une décennie plus tard, Diana était encore plus avertie des médias.

Sept mois avant sa mort, Diana a enfilé une visière de protection et un gilet pare-balles et a emprunté un chemin dégagé à travers un champ de mines en Angola pour promouvoir le travail de The HALO Trust, un groupe voué au déminage des anciennes zones de guerre. Lorsqu’elle s’est rendu compte que certains photographes n’avaient pas pris la photo, elle s’est retournée et a recommencé.

Les images ont attiré l’attention internationale sur la campagne visant à débarrasser le monde des explosifs qui se cachent sous terre longtemps après la fin des guerres. Aujourd’hui, un traité interdisant les mines terrestres a été signé par 164 pays.

Mais cette plate-forme publique a un prix.

Son mariage s’est désintégré, Diana blâmant la liaison continue de Charles avec sa maîtresse de longue date, Camilla Parker Bowles. La princesse a également lutté contre la boulimie et a reconnu des tentatives de suicide, selon «Diana: Her True Story – In Her Own Words», publié en 1992 sur la base de bandes que Diana a envoyées à l’auteur Andrew Morton.

“Quand j’ai commencé ma vie publique, il y a 12 ans, j’ai compris que les médias pourraient être intéressés par ce que je faisais”, a déclaré Diana en 1993. “Mais je ne savais pas à quel point cette attention deviendrait écrasante. Ni la mesure dans laquelle cela affecterait à la fois mes fonctions publiques et ma vie personnelle, d’une manière qui a été difficile à supporter.

En fin de compte, cela a contribué à sa mort.

Le 30 août 1997, un groupe de paparazzi a campé devant l’hôtel Ritz à Paris dans l’espoir d’obtenir des photos de Diana et de son petit ami Dodi Fayed a poursuivi leur voiture jusqu’au tunnel du Pont de l’Alma, où leur chauffeur a perdu le contrôle et s’est écrasé.

Diana est décédée le 31 août 1997.

Un monde abasourdi pleurait. Des bouquets de fleurs, dont beaucoup comprenaient des notes personnelles, tapissaient le terrain devant la maison de Diana au palais de Kensington. Des citoyens en pleurs bordaient les rues à l’extérieur de l’abbaye de Westminster lors de ses funérailles.

La réaction du public contraste avec celle de la famille royale, qui a été critiquée pour ne pas apparaître rapidement en public et avoir refusé de baisser le drapeau sur le palais de Buckingham en berne.

Le deuil a provoqué une introspection parmi les membres de la maison de Windsor. Ils se sont mis à mieux comprendre pourquoi la mort de Diana avait provoqué un spectacle aussi accablant, a déclaré Sally Bedell Smith, historienne et auteur de “Diana à la recherche d’elle-même”.

“Je pense que son héritage était quelque chose que la reine dans sa sagesse (cherchait) à adapter dans les premières années après sa mort”, a déclaré Smith à propos des groupes de discussion et des études que la monarchie a utilisées pour saisir l’attrait de Diana.

“La reine était plus susceptible d’interagir avec les gens, et je pense que vous voyez l’informalité amplifiée maintenant, en particulier avec William et Kate”, a-t-elle déclaré.

William, sa femme, Kate, par exemple, ont fait de l’amélioration des services de santé mentale un objectif principal, allant jusqu’à discuter publiquement de leurs propres luttes. Harry est également un champion des vétérans militaires blessés.

La réhabilitation de la réputation de Charles a dû attendre que la colère du public face à son traitement envers Diana commence à s’estomper. C’est maintenant bien parti, aidé par son mariage en 2005 avec Camilla, qui a adouci son image. Plus tôt cette année, la reine a déclaré qu’elle espérait que Camilla deviendrait reine consort lorsque Charles monterait sur le trône, essayant de guérir de vieilles blessures.

Mais la monarchie a des leçons à apprendre alors qu’elle lutte contre les retombées du scandale sur les liens du prince Andrew avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein. Au-delà de cela, il y a la décision de Harry et de sa femme, Meghan, de renoncer à leurs fonctions royales à vie dans le sud de la Californie.

Meghan, une ancienne actrice biraciale américaine qui a grandi à Los Angeles, a déclaré qu’elle se sentait contrainte par la vie de palais et qu’un membre de la famille royale s’était même renseigné sur la couleur de peau potentielle de son premier enfant avant sa naissance.

Cet épisode montre que la famille royale n’a pas pleinement retenu la leçon de Diana, a déclaré Owens, auteur de “The Family Firm : Monarchy, Mass Media and the British Public 1932-1953”.

“Encore une fois, pas assez de place a été créée”, a déclaré Owens à propos de Meghan.

Diana a eu ses propres difficultés avec le palais, exprimant ses griefs dans une interview de la BBC en 1995 qui continue de faire la une des journaux. La BBC a été forcée de présenter des excuses l’année dernière après qu’une enquête a révélé que le journaliste Martin Bashir avait utilisé des “méthodes trompeuses” pour obtenir l’interview.

Le frère de Diana a déclaré cette année que l’entretien et la manière dont il avait été obtenu avaient contribué à la mort de Diana, car cela l’avait amenée à refuser la protection continue du palais après son divorce.

Mais ses mots sur la façon dont elle souhaitait être vue restent fermement en mémoire.

“J’aimerais être une reine du cœur des gens, dans le cœur des gens, mais je ne me vois pas être la reine de ce pays”, a déclaré Diana dans l’interview. “Je ne pense pas que beaucoup de gens voudront que je sois reine.”