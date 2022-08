25 ans après la mort de Diana, le public a-t-il accepté Camilla ?

“Nous étions trois dans ce mariage, donc il y avait un peu de monde…” Ces mots explosifs de Diana, princesse de Galles, ont été la confirmation, dont nous n’avions pas vraiment besoin, de la liaison entre le prince Charles et Camilla Parker-Bowles qui a éclipsé le mariage de Charles et Diana, le prince et la princesse de Galles.

Cela fait 26 ans depuis cette interview et 25 ans depuis que Diana, princesse de Galles est décédée aux côtés de Dodi Fayed et Henri Paul dans un accident de voiture à grande vitesse à Paris. Au lendemain de la mort de Diana, la perspective de voir Charles monter sur le trône avec Camilla à ses côtés n’était qu’une chimère.

La popularité de la famille royale était au plus bas. Au moment de la mort de Diana, la reine était à Balmoral, et il fallut cinq jours avant que la reine et le prince Philip ne reviennent à Londres pour faire face à l’effusion de chagrin qui avait englouti la nation. Les masses n’étaient pas contentes. Beaucoup de gens ont estimé que c’était la continuation du traitement de Diana, princesse de Galles, le mépris pour elle et son bien-être qui a finalement conduit à sa mort.

En 1997, des sondages menés pour la BBC suggéraient que le public britannique n’était pas favorable à ce que Charles devienne roi s’il épousait Camilla, les deux tiers des personnes interrogées se disant opposées à cette idée. Quatre-vingt-six pour cent des personnes interrogées pensaient également que Camilla ne devrait pas être reine. Seuls 43% du public pensaient que Charles et Camilla devraient se marier, ces cotes restant les mêmes dans les années qui ont suivi la mort de Diana, jusqu’au moment où les fiançailles de Charles et Camilla ont été annoncées en février 2005.

Ils se sont mariés en avril de cette année-là, et depuis lors, Charles et Camilla ont dû faire face à une longue bataille de relations publiques pour montrer leur côté plus doux et plus personnel face aux critiques sur la façon dont ils ont tous deux traité Diana, princesse de Galles.

Mais le public a-t-il vraiment accepté Camilla ? La commentatrice royale de NBC News, Daisy McAndrew, semble le penser. “Je pense que la façon dont elle a réussi à sortir du froid dans la perception et l’affection du public a été remarquable. Cela a été une politique très délibérée de construire lentement son image publique – et certainement pas d’essayer de la positionner comme une “Diana mark 2”. Elle a tracé un chemin différent, a essayé de montrer son moi authentique : plus indépendante et pourtant simple, moins voyante, mais solide et attentionnée et je pense que ça a marché.

“Elle a également fait savoir qu’elle avait le sens de l’humour et qu’elle pouvait rendre Charles plus humain, ce qui est crucial. Elle s’est attaquée à ses propres problèmes comme la violence conjugale et la lecture de livres et elle a résolu ceux que je pense. Elle n’a sagement jamais tenté de ‘éclipser’ Diana.

Le prince Charles et sa mariée Camilla, duchesse de Cornouailles, alors qu’ils quittent la chapelle Saint-Georges à Windsor, en Angleterre, le 9 avril 2005, après la bénédiction de l’église de leur cérémonie de mariage civil. (AP Photo/ Alastair Grant, Fichier)

Camilla a récemment célébré son 75e anniversaire avec un article de magazine dans Vogue Royaume-Uni et la couverture du magazine britannique Vie à la campagne, qu’elle a également édité en tant qu’invité. Avec des photographies de Kate Middleton, la duchesse de Cambridge et des recettes de sa propre cuisine présentées dans la série Country Life, son équipe de relations publiques a fait des heures supplémentaires – et même plus – pour faire connaître Camilla aux masses, pour montrer un plus humain, plus doux côté d’elle, loin du briseur de mariage qu’elle a été accusée comme par le passé.

PR TEAM ‘TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE’

Elle a été reconditionnée comme tout, de la grand-mère ultime à une glam-ma, en passant par «la force et le maintien» du prince Charles et, finalement, notre prochaine reine. Dans cette poussée massive de relations publiques, Camilla est tombée sur le charme et l’amusement ; lors du déjeuner de son 75e anniversaire d’invités de sa tranche d’âge, elle a fait des blagues sur le fait d’être invitée uniquement à cause de son âge; dans un documentaire sur la vie rurale, elle a mis en lumière des problèmes tels que la violence domestique et s’est qualifiée de «femme de la campagne».

Camilla s’est abstenue de parler de ce que c’était, d’être la troisième personne dans le mariage de Charles et Diana, et n’a jamais commenté le dossier sur Diana elle-même. Mais s’adressant à Vogue UK, elle a déclaré : “Ce n’est pas facile… J’ai été examinée pendant si longtemps qu’il faut juste trouver un moyen de vivre avec”, a-t-elle déclaré. “Personne n’aime être regardé tout le temps. et, vous savez, critiqué … Mais je pense qu’à la fin, je m’élève en quelque sorte au-dessus et je continue. Il faut continuer à vivre. »

Il y a cependant une chose qui a peut-être scellé la place de Camilla sur le trône aux côtés de son bien-aimé prince Charles : l’approbation de la reine. En février de cette année, la reine a publié une déclaration disant que c’était elle, “je souhaite sincèrement que, le moment venu, Camilla soit connue sous le nom de reine consort alors qu’elle continue ses propres loyaux services”. C’est le sceau d’approbation tamponné qui résout le problème sensible de la reine approuvant finalement Charles et Camilla.

CAMILLA SERA-T-ELLE UN JOUR LA REINE D’ANGLETERRE ?

Il avait été largement spéculé qu’elle détiendrait le titre de princesse consort, et non de reine consort, une fois que Charles serait devenu roi, mais cette déclaration prouvait le contraire. Maintenant, s’il y a une chose que le grand public britannique a, c’est une affinité avec la reine. Les célébrations du jubilé de platine à travers le pays ont été un grand succès car beaucoup de Britanniques aiment la reine – pas nécessairement la famille royale. Les scandales récents impliquant le prince Andrew et le prince Charles ont contribué à la perception qu’il y a beaucoup de drames et de transactions douteuses dans la famille que la reine dépasse. Mais, si la reine Elizabeth II a dit que Camilla devrait être reine consort, alors nous pouvons nous attendre à ce que la plupart du public britannique l’accepte de cette façon. Pour eux, l’approbation de la reine signifie tout.

Vingt-cinq ans après la mort de Diana, princesse de Galles, elle reste la princesse du peuple, une icône de la philanthropie et de la mode, une presque super-célébrité, la femme la plus photographiée au monde, décédée en essayant de s’échapper en se faisant prendre en photo.

Il y a ces gens, pour qui Diana reste victime de l’intrusion de la presse et finalement de la famille royale. Alors que les commémorations de sa mort et la multitude de documentaires, de couvertures de magazines et de vrais podcasts sur elle et sa mort prématurée qui suivront dans les prochains jours, ce sera une période difficile pour Charles et Camilla, ainsi que Harry, William et tous ceux qui ont connu et aimé Diana, princesse de Galles. Mais alors que la famille royale passe à la génération suivante, avec Charles comme roi et Camilla à ses côtés, il y a une acceptation tranquille du statu quo. Diana restera la princesse du peuple et Camilla sera leur reine consort.