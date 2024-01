25 aliments riches en protéines et faibles en gras à essayer

Les macronutriments protéines, lipides et glucides jouent chacun un rôle unique dans notre corps. Les protéines construisent et entretiennent les muscles et les os, la graisse fournit une isolation et aide à absorber les vitamines liposolubles A, D, E et K. et les glucides dynamisent les cellules, les tissus et les organes du corps.





Mais parfois, équilibrer ces besoins peut être difficile, surtout si vous essayez de perdre du poids et de maintenir votre masse musculaire. Suivre un régime riche en protéines et faible en gras peut aider à atteindre ces deux objectifs. Ce type de régime aide non seulement à perdre du poids et des graisses, mais peut également protéger les muscles et le métabolisme par rapport à un régime protéiné standard.





Que vous cherchiez à atteindre vos objectifs de remise en forme ou à gérer des problèmes de santé, ces aliments maigres et riches en protéines sont un excellent ajout à votre alimentation.







Protéine: 8 grammes (g) par tasse

8 grammes (g) par tasse Graisse: 0,2-2g





Le lait est une source importante de divers nutriments, notamment les protéines, le calcium, la vitamine D, le phosphore, le magnésium, le potassium, la vitamine B12 et le zinc, a déclaré Jonathan Valdez, RDN, diététiste nutritionniste et propriétaire de Genki Nutrition. Santé. Ces nutriments sont impliqués dans de nombreuses fonctions corporelles, depuis la santé des muscles et des os jusqu’à la production d’énergie et le soutien immunitaire.





Le lait est idéal pour rompre votre jeûne nocturne pendant votre sommeil, a déclaré Valdez. Associez le lait à du pain grillé ou à des crêpes ou ajoutez-le à des céréales, des flocons d’avoine ou des smoothies.







Protéine: 16 g par contenant (5,5 onces (oz))

16 g par contenant (5,5 onces (oz)) Graisse: 0,6 g





Le yaourt grec sans gras est un aliment à emporter parfait pour les personnes qui tentent de perdre du poids et de développer leurs muscles. Mélangez-y des baies faibles en calories ou ajoutez-les à un smoothie nutritif, recommande Valdez. Aromatisez le yogourt nature avec vos épices ou herbes préférées et associez-le à des légumes adaptés aux trempettes comme les carottes et les poivrons.







Protéine: 24 g par tasse

24 g par tasse Graisse: 5g





Semblable en termes de teneur en nutriments au yaourt grec, le fromage cottage offre une abondance de protéines, de calcium et d’autres nutriments essentiels. Les recherches suggèrent que cela pourrait même aider à se sentir rassasié, ce qui en ferait un outil potentiel pour gérer la faim. Au lieu du yaourt, le fromage cottage peut également être utilisé avec vos fruits préférés ou assaisonné pour en faire une trempette végétarienne.







Protéine: 7-8 g par tasse

7-8 g par tasse Graisse: 2,5-5g





Le lait végétal sans saveur est une excellente alternative pour les personnes allergiques au lait ou celles qui préfèrent les options non laitières.





Les variétés de lait végétal riches en protéines comprennent le lait de soja, qui fournit 7 g de protéines. Le lait de pois est une autre excellente option, offrant 8 grammes de protéines, a déclaré Sarah Herrington, MS, CNC, CPT, nutritionniste pour Brio-Medical et entraîneuse personnelle certifiée. Santé.







Protéine: 7 g (edamame), 10 g (tofu), 16 g (tempeh) par demi-tasse

7 g (edamame), 10 g (tofu), 16 g (tempeh) par demi-tasse Graisse: 3 g (edamame), 6 g (tofu), 9 g (tempeh)





Le soja et les produits à base de soja comme le tofu et le tempeh fournissent des protéines et d’autres nutriments et sont également associés à des bienfaits pour la santé tels que la réduction du cholestérol et un risque moindre de maladie cardiaque et de certains types de cancer, Kristin Kirkpatrick, MS, RD, présidente et directrice générale de KAK Nutrition Consulting. et une diététiste du département de bien-être et de médecine préventive de la Cleveland Clinic, ont déclaré Santé.





Dégustez des graines de soja décortiquées et cuites à la vapeur en accompagnement ou en salade. Égouttez et coupez le tofu en cubes et faites-le revenir avec les légumes sautés et le riz ou les nouilles. Tranchez finement le tempeh cuit pour l’ajouter aux sandwichs ou aux wraps.







Protéine: 7 à 8 g par 3,5 onces. haricots en conserve (divers)

7 à 8 g par 3,5 onces. haricots en conserve (divers) Graisse: 1-3g





Les haricots contiennent un puissant punch : des protéines végétales, des fibres respectueuses de l’intestin et ils peuvent aider à la gestion du poids, a déclaré Kirkpatrick. Ils sont également associés à une diminution des facteurs de risque cardiovasculaires ou de maladies cardiaques.





Tous les haricots regorgent de vitamines et de minéraux essentiels et peuvent être ajoutés à une large gamme de plats. Mélangez des haricots rouges dans une recette de chili ou de ragoût. Ajoutez des haricots noirs à une salade de tacos ou à un burrito pour le petit-déjeuner.







Protéine: 9 g par 3,5 onces.

9 g par 3,5 onces. Graisse: 0,4 g





Les lentilles sont un type de légumineuse, qui comprend également les pois, le soja et les haricots. Remplies de protéines, de fibres et de nutriments, les légumineuses contribuent à la sensation de satiété, à la gestion de la glycémie et au contrôle de la tension artérielle.





Mélangez des lentilles à cuisson rapide avec des légumes hachés et vos épices préférées pour une salade copieuse ou faites mijoter des lentilles avec du bouillon et des herbes pour une soupe ou un ragoût satisfaisant.







Protéine: 9 g pour 1 tasse

9 g pour 1 tasse Graisse: 0,4 g





Contrairement aux haricots ovales ou en forme de rein et aux lentilles plates et rondes, les pois sont de petites sphères, lisses et de taille uniforme. Alors que les haricots et les lentilles sont de couleurs différentes, les pois sont verts ou jaunes. Des pois écossés à la vapeur pour un accompagnement végétarien rapide, ou mélangez des pois surgelés dans des soupes, des ragoûts ou des plats de riz pour plus de protéines.







Protéine: 8 g par tasse

8 g par tasse Graisse: 4g





Le quinoa est à la fois une protéine végétale et des grains entiers. C’est également une céréale sans gluten et fournit une gamme de vitamines et de minéraux, a déclaré Kirkpatrick.





Remplissez le quinoa cuit et mélangez-le à des salades, des bols de légumes et de légumineuses, ou même des parfaits pour le petit-déjeuner pour un apport en protéines et en fibres. Faites cuire le quinoa dans de l’eau ou du lait et ajoutez de la cannelle, des baies et des noix pour une bouillie de petit-déjeuner nutritive.







Protéine: 8 g pour 2 cuillères à soupe

8 g pour 2 cuillères à soupe Graisse: 2g





Les noix regorgent de graisses saines pour le cœur, mais pour une touche plus maigre, optez pour de la poudre de beurre de cacahuète, qui est constituée de cacahuètes grillées transformées en poudre sans les huiles. Comme les cacahuètes et le beurre de cacahuète, la poudre de beurre de cacahuète fournit également des fibres, qui peuvent vous aider à rester rassasié, a noté Kirkpatrick.





Mélangez la poudre de beurre de cacahuète dans un smoothie pour un goût crémeux de noisette, ou saupoudrez-la sur du yaourt avec des fruits et du granola pour un parfait étagé.







Protéine: 25 g par 3,5 onces

25 g par 3,5 onces Graisse: 2g





Le seitan est un aliment végétal à base de gluten de blé cuit (la protéine du blé). Il a une saveur savoureuse et une texture moelleuse et peut être utilisé dans divers plats.





Faites mijoter le seitan dans le bouillon et les épices pour une saveur profonde et ajoutez-le aux ragoûts, aux currys ou aux bols de nouilles. Cuire ou griller le seitan mariné pour une texture charnue, parfaite pour les fajitas, les brochettes ou les hamburgers.







Protéine: 6 g par gros œuf

6 g par gros œuf Graisse: 5g





Il a été démontré que les protéines d’œuf, présentes dans le blanc et le jaune d’œuf, protègent la santé des muscles squelettiques et réduisent l’apport calorique lors du prochain repas. Les graisses, les vitamines et les minéraux sont concentrés dans les jaunes d’œufs. Il est préférable de manger l’œuf entier pour obtenir tous ces nutriments essentiels.





Bien que les œufs contiennent des graisses et du cholestérol, leur consommation modérée n’est pas associée aux maladies cardiaques. Fouettez les œufs avec les épinards ou d’autres légumes hachés pour faire une omelette ou garnissez une salade d’œufs durs hachés.







Protéine: 27 g par 3 oz (poitrine de poulet sans peau et désossée)

27 g par 3 oz (poitrine de poulet sans peau et désossée) Graisse: 3g





Composant des régimes méditerranéen et MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay), le poulet est une source saine de protéines d’origine animale, a déclaré Kirkpatrick. Le poulet fournit également une bonne quantité de certaines vitamines B et minéraux comme le sélénium et le phosphore.





Choisissez des morceaux de poulet maigres, comme une poitrine de poulet ou un filet mignon sans peau, et coupez le gras visible.

Faites cuire ou griller du poulet pour un apport protéique sain, puis ajoutez-le à une salade de céréales et de légumes, des sautés ou des wraps pour un repas équilibré.







Protéine: 26 g pour 3 onces. (viande légère)

26 g pour 3 onces. (viande légère) Graisse: 2g





La dinde fournit des protéines et des nutriments et est particulièrement riche en tryptophane, un acide aminé qui aide votre corps à fabriquer des produits chimiques qui indiquent à votre cerveau qu’il est l’heure de dormir, a noté Herrington. Des tranches de charcuterie de dinde peuvent être ajoutées aux salades, aux wraps et aux sandwichs. Rôtissez les poitrines de dinde entières au four ou faites-les cuire lentement avec des épices et des herbes, puis servez-les avec des légumes ou des patates douces. La dinde fraîche est généralement plus riche en protéines que la dinde tranchée de charcuterie et la viande claire est plus maigre que la viande brune.







Protéine: 22 g par 3,5 onces.

22 g par 3,5 onces. Graisse: 4g





Certaines coupes de porc sont maigres, ce qui en fait d’excellentes sources de protéines sans excès de gras. Ces coupes comprennent le filet de porc et la longe de porc. Outre les protéines, le porc fournit une bonne quantité de certaines vitamines B, de sélénium et de zinc.





Évitez de faire frire le porc et choisissez des méthodes de cuisson plus saines comme la cuisson au four, le grillage ou le pochage pour conserver sa maigreur. Préparez un filet de porc maigre avec des choux de Bruxelles et des pommes de terre pour un repas complet. Mélangez les restes de porc avec des haricots noirs, du maïs, de la laitue râpée, de la coriandre, du jus de citron vert et de l’avocat pour une salade savoureuse et satisfaisante.







Protéine: 23 g par 3,5 onces

23 g par 3,5 onces Graisse: 2-6g





Certaines coupes de bœuf sont une source de protéines maigres, comme le steak rond et la longe de bœuf, a noté Valdez. Le bœuf offre également des nutriments précieux comme le fer, le zinc et les vitamines B.





Évitez de faire frire le bœuf et optez pour des façons de cuisiner plus saines, comme le griller, le cuire au four et le faire sauter. Le steak rond peut être ajouté à un plat de pâtes ou servi avec des légumes rôtis et des pommes de terre. L’œil de steak rond est particulièrement adapté aux ragoûts, aux soupes ou à d’autres plats nécessitant un steak en cubes, a déclaré Valdez.







Protéine: 22-25 g par 3,5 onces

22-25 g par 3,5 onces Graisse: 0,5-1g





Parfait pour la salade de thon et les rouleaux de thon, le thon fournit des vitamines du complexe B, de la vitamine A, de la vitamine D, du fer, du sélénium, du phosphore et des graisses essentielles, a déclaré Valdez. Le thon pâle en conserve conditionné dans l’eau, le listao et l’albacore sont faibles en gras et fournissent plus de 20 g de protéines. Outre les sandwichs et les salades au thon, mélangez le thon avec des tomates hachées, des concombres et des olives sur des légumes-feuilles pour une salade rafraîchissante.







Protéine: 17-19 g par 3 onces

17-19 g par 3 onces Graisse: 4-5g





Le saumon fournit des protéines, des acides gras oméga-3 bons pour le cœur et divers nutriments. Cependant, certaines variétés sont plus maigres que d’autres, a noté Herrington. Par exemple, le saumon atlantique et le saumon royal d’élevage contiennent environ deux fois plus de gras que le saumon rouge et le saumon sauvage.





Le saumon peut être grillé, grillé, cuit au four ou frit à l’air. Habillez-le avec des saveurs simples comme le citron, le sel et le poivre, ou faites preuve de créativité avec des épices. Écaillez-le sur des salades, associez-le à du riz ou ajoutez-le sur des toasts aux grains entiers et à l’avocat.







Protéine: 12-20 g par 3,5 onces

12-20 g par 3,5 onces Graisse: 0,4-1,7g





Alors que le saumon et le thon sont connus pour leur teneur élevée en oméga-3, d’autres poissons fournissent toujours des oméga-3, des protéines et des nutriments. Les variétés maigres comprennent les poissons de couleur blanche comme l’aiglefin, la goberge et le tilapia. Préparez des tacos au poisson avec du poisson grillé ou frit à l’air, du chou râpé, de l’oignon rouge, de l’avocat, du pico de gallo, des radis tranchés et