25-31 juillet – Section locale de Shaw

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du bureau du shérif du comté de Kane. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Kristen N. Serrano, 38 ans, du bloc 2100 de Gallant Fox, Montgomery, a été arrêtée le 25 juillet sur mandat du comté de Kendall pour vol et contrefaçon. Les députés avaient arrêté la Chevrolet Equinox 2020 grise de Serrano à Montgomery Road et Lafayette Street pour excès de vitesse de 36 miles à l’heure dans une zone de 30 mph et l’avaient citée pour excès de vitesse.

• Jaime C. Leasure, 21 ans, du bloc 100 de Delcy Drive, DeKalb, a été accusé le 27 juillet de conduite sous l’influence, conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,08 % et excès de vitesse. Les députés ont chronométré la Ford Taurus marron 2014 de Leasure à 70 miles à l’heure dans une zone de 50 mph voyageant vers l’ouest sur la route 38, juste à l’est de l’entrée du centre judiciaire du comté de Kane à 2h20 du matin, selon les rapports. Un alcootest effectué à la prison a révélé un taux d’alcoolémie de 0,175 %.

• Un kayak jaune d’une valeur de 1 000 $ a été signalé volé le 28 juillet dans une cour arrière du bloc 6N800 de la route 31, canton de St. Charles. Le kayak n’était pas attaché.

• Le Country Stop Market & Gasoline, 9S595 Route 47, Sugar Grove, a signalé le 27 juillet qu’un camion de pompiers rouge a pompé pour 86,45 $ de diesel et est parti sans payer. La greffière a déclaré aux députés qu’elle pensait qu’il s’agissait d’un accident car les pompiers ont généralement leurs propres cartes et paient à l’extérieur. Elle pensait que le mode de paiement par paiement interne avait été sélectionné et elle a autorisé l’utilisation de la pompe, indique le rapport.

• Jalen K. DeLaRosa, 23 ans, du bloc 400 de State Street, Elgin, a été accusé le 31 juillet de conduite sous l’influence. Les députés ont répondu à un rapport selon lequel une Jeep Liberty argentée de 2008 s’était arrêtée dans la voie ouest de Plank Road et Waughon Road dans le canton de Burlington à 2 h 30.