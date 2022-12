25 000 tonnes de céréales ukrainiennes arrivent en Afrique de l’Est en pleine sécheresse

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé le mois dernier l’initiative visant à aider « les pays les plus touchés par la crise alimentaire ». L’Ukraine a annoncé son intention d’envoyer plus de 60 navires en Éthiopie, au Soudan, au Soudan du Sud, en Somalie, au Congo, au Kenya, au Yémen et dans d’autres pays.