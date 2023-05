25 000 personnes fuient les feux de forêt incontrôlables dans l’ouest du Canada

L’Alberta a annoncé samedi l’état d’urgence alors que des incendies de forêt ont éclaté dans la province canadienne, forçant 25 000 personnes à fuir leurs maisons dans ce qu’un haut responsable a qualifié de crise « sans précédent ».

Des milliers d’autres ont été invités à se préparer à partir à tout moment, car le nombre d’incendies – attisés par des vents violents – est passé à 110.

Un tiers des incendies ont été répertoriés comme hors de contrôle.

« Nous avons déclaré l’état d’urgence provincial pour protéger la sécurité, la santé et le bien-être des Albertains », a déclaré la première ministre de la province, Danielle Smith, lors d’une conférence de presse après une réunion du comité de gestion des urgences de son gouvernement.

Plus tôt, elle a déclaré que la province – l’une des plus grandes régions productrices de pétrole au monde – « a connu un printemps chaud et sec et avec tant d’allumage, il suffit de quelques étincelles pour allumer des incendies de forêt vraiment effrayants ».

« Ces conditions ont entraîné la situation sans précédent à laquelle notre province est confrontée aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

Selon Smith, plus de 20 communautés ont été évacuées et au moins 122 000 hectares (301 000 acres) ont brûlé jusqu’à présent.

La déclaration d’état d’urgence donne au gouvernement de l’Alberta « de plus grands pouvoirs pour répondre aux situations extrêmes », a-t-elle déclaré, notamment en mobilisant des ressources supplémentaires et en débloquant des fonds d’urgence.

Selon une carte des risques d’incendie du gouvernement fédéral, presque toute l’Alberta – qui est au milieu d’une élection – et une grande partie de la province voisine de la Saskatchewan ainsi qu’une grande partie des Territoires du Nord-Ouest sont confrontées à des risques d’incendie extrêmes.

Le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, a tweeté qu’Ottawa était prêt à fournir une aide fédérale, si nécessaire.

Les installations de sables bitumineux surveillaient de près les dangers, mais aucune n’a signalé d’interruption de la production.

Drayton Valley, qui compte 7 000 habitants, à environ 140 kilomètres (85 miles) à l’ouest d’Edmonton, faisait partie des communautés évacuées alors que les pompiers combattaient un incendie incontrôlable.

À quelque 550 kilomètres au nord de la capitale provinciale, un grave incendie a détruit 20 maisons, un magasin général et un poste de police dans la communauté de Fox Lake.

Les habitants ont été évacués par bateau et par hélicoptère.

Dans la ville d’Edson, qui compte plus de 8 000 habitants, les habitants ont également reçu l’ordre « d’évacuer immédiatement ».

Au cours des dernières années, l’Ouest canadien a été frappé à plusieurs reprises par des phénomènes météorologiques extrêmes, dont l’intensité et la fréquence ont augmenté en raison du réchauffement climatique.

Les incendies de forêt dans la région des sables bitumineux du Canada en 2016 ont perturbé la production et chassé 100 000 résidents de Fort McMurray, écrasant l’économie du pays.

Plus récemment, en 2021, la province la plus à l’ouest de la Colombie-Britannique a subi des températures record au cours de l’été qui ont tué plus de 500 personnes, ainsi que des incendies de forêt qui ont détruit une ville entière.

Cela a été suivi par des inondations dévastatrices et des coulées de boue.