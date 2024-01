25 000 morts à Gaza : pourquoi les destructions de cette guerre dépassent celles des autres conflits majeurs | International

Les autorités sanitaires de Gaza, sous contrôle du Hamas, ont porté dimanche à 25 105 le bilan des victimes des attaques israéliennes sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Cinq victimes sur 10 sont des mineurs, trois sur 10 sont des femmes et deux des 10 sont des hommes âgés de 18 ans ou plus. A ce chiffre, il faut ajouter 62 681 personnes blessées depuis le début des bombardements.

Ce chiffre implique que plus d’un Gazaoui sur 100 est mort au cours des 105 jours de conflit, soit un peu plus de 1 % de la population.

Il est difficile de trouver des chiffres similaires dans d’autres conflits récents. Les données disponibles, compilées par les Nations Unies dans le cadre du projet académique Coût de la guerreindiquent que plus de personnes meurent chaque jour à Gaza qu’en Irak (même pendant le pire mois de combat dans ce pays), en Syrie ou au cours du premier mois de guerre en Ukraine.

Ces conflits ont duré plus longtemps (la première invasion de l’Irak, huit ans) et ont fait des centaines de milliers de morts. Celui de Gaza n’en est qu’à ses débuts et il n’y a aucun signe qu’il se terminera dans un avenir proche.

Ce rythme a fait que le nombre de morts à Gaza a atteint 10 000 après seulement le premier mois d’attaques. En Ukraine, il a fallu un an et demi pour atteindre ce chiffre (en incluant uniquement les civils). Le graphique suivant montre l’évolution des chiffres des décès dans chaque conflit jusqu’au troisième mois de guerre.

Ces chiffres s’expliquent en partie par le fait que l’ampleur de l’attaque israélienne est sans précédent. Il n’y a jamais eu autant de frappes aériennes faisant des victimes civiles dans les conflits du Moyen-Orient que celles enregistrées en octobre et novembre à Gaza et en Cisjordanie : 1 614, presque toutes à Gaza, selon les données de Armed Conflict Location and Event. Projet de données (ACLED).

Israël semble appliquer ce que l’on appelle le Doctrine Dahiya, ainsi nommé d’après un bastion de la milice du Hezbollah au sud de Beyrouth qu’Israël a bombardé intensivement après l’enlèvement de deux de ses soldats qui a déclenché la guerre de 2006. Gadi Eizenkot, alors chef d’état-major général et aujourd’hui membre du cabinet de guerre israélien, l’a expliqué deux ans plus tard comme « un recours à une force disproportionnée et causant d’immenses dégâts et destructions » en considérant tout endroit d’où des coups de feu sont tirés sur Israël comme des « bases militaires ». .» En arrière-plan se cache l’idée que cette stratégie dure conduira la population à se rebeller contre le Hamas.

Une conséquence directe de ces bombardements est la destruction à Gaza. Environ la moitié des bâtiments de Gaza ont été endommagés ou détruits, un chiffre qui s’élève entre 72 % et 84 % dans le nord de l’enclave palestinienne, selon une analyse basée sur les images du satellite Copernicus Sentinel-1.

Il n’y a pas non plus eu autant d’attaques et de morts lors des conflits précédents entre Gaza et Israël. Les chiffres enregistrés cette année multiplient par 10 les niveaux les plus élevés des années précédentes. Depuis que des données fiables sont devenues disponibles (2008), ce n’est qu’en 2014 qu’il y a eu plus de 2 000 morts dans la bande de Gaza et en Cisjordanie (et cela sur une année).

Au début de la guerre, le porte-parole militaire Daniel Hagari a admis que « l’accent » des bombardements était mis sur les dégâts et non sur la précision. Les services de renseignement américains estiment qu’environ la moitié des munitions larguées par Israël ne sont pas guidées.

Une autre différence avec les conflits précédents réside dans l’utilisation de l’intelligence artificielle. L’ancien chef d’état-major, Aviv Kojavi, a souligné l’année dernière que le nouveau système de données génère 100 cibles potentielles par jour, alors qu’auparavant il y en avait 50 par an.

Aucune zone de sécurité

Parmi les personnes tuées à Gaza, il n’existe aucun moyen de distinguer les miliciens du Hamas des civils, mais le bilan des morts a été comparé et vérifié dans plusieurs études scientifiques internationales (telles que celui-ci de La Lancette). En outre, on compte parmi les victimes un pourcentage très élevé de femmes et d’enfants, qui ne sont probablement pas des miliciens.

Ces chiffres s’expliquent en partie par la démographie de Gaza, où une personne sur deux est mineure : il est malheureusement logique que dans un bombardement aveugle, une victime sur deux soit un enfant.

Les attaques israéliennes ne se sont pas concentrées uniquement sur le nord de Gaza, où, dans un premier temps, l’armée avait déclaré vouloir éradiquer le Hamas : 25 % des victimes sont mortes à Rafah et Khan Younis, deux villes au sud du fleuve Wadi Gaza, où les forces israéliennes a exhorté la population civile à se réfugier dès le premier mois de la guerre.

Les autorités de Gaza, qui publient une liste des noms, prénoms et pièces d’identité des défunts, estiment également qu’il y a environ 7 000 personnes sous les décombres. La situation rend difficile l’estimation des décès dus au manque de soins médicaux (plus de 62 000 blessés ont été enregistrés), à la faim (la plupart des gens ne peuvent espérer plus d’un repas par jour) ou aux maladies causées par le sommeil sous la tente pendant les mois les plus froids. de l’année.