24 Sussex: Poilievre dit que Trudeau n’a pas besoin d’une nouvelle maison

Alors que le gouvernement élabore des plans pour l’avenir du 24, promenade Sussex, le chef conservateur Pierre Poilievre affirme que réparer ou remplacer la résidence officielle délabrée et inoccupée serait le dernier point à son ordre du jour s’il était premier ministre.

Poilievre, qui réside actuellement dans la résidence officielle Stornoway, financée par les contribuables, a déclaré aux journalistes mardi que les projets pour l’endroit où seuls les rongeurs habitent actuellement seraient proches, voire au bas de sa liste de priorités.

« Nous n’avons pas besoin d’une nouvelle maison pour le premier ministre, nous avons besoin d’une nouvelle maison pour les Canadiens de la classe ouvrière », a-t-il déclaré, accusant Trudeau d’être trop concentré sur « la construction de demeures pour lui-même », citant les rénovations passées effectuées au primaire. propriété ministérielle du lac Harrington.

Que faire du 24, promenade Sussex fait de nouveau les manchettes à la suite d’un reportage de Radio-Canada citant des sources anonymes selon lequel le gouvernement fédéral envisageait d’abandonner le bâtiment comme résidence officielle du premier ministre et de construire quelque chose de plus grand et de plus sécuritaire sur un autre terrain au la capitale nationale.

Le bureau du ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, n’a pas confirmé à CTV News qu’il s’agissait d’un plan à l’étude, mais a déclaré dans un communiqué qu’il « continue de travailler en étroite collaboration avec la Commission de la capitale nationale pour élaborer un plan pour l’avenir de 24, promenade Sussex. »

Ce printemps, le prédécesseur de Duclos au portefeuille a déclaré devant un comité de députés que le gouvernement fédéral dévoilerait d’ici l’automne ses plans pour l’avenir de la résidence vieille de 155 ans.

Le manoir de 34 pièces et 10 000 pieds carrés est resté vide depuis que l’ancien premier ministre Stephen Harper et sa famille ont quitté ce qui était alors déjà une maison nécessitant des réparations majeures, après sa défaite électorale de 2015.

Trudeau et sa famille ont choisi d’emménager dans ce qu’il a appelé le Rideau Cottage « plus petit mais meilleur » étant donné l’état de délabrement du 24 Sussex après que les anciens occupants ont continuellement reporté les réparations de plusieurs millions de dollars nécessaires.

Maintenant dans un « état critique », sans intervention pour lutter contre l’infestation de rongeurs, la moisissure, l’amiante et le système électrique dangereux, il reste « inhabitable » pour les humains, selon la Commission de la capitale nationale.

Lorsqu’on lui a demandé quels devraient être, selon lui, les aménagements appropriés pour un premier ministre, Poilievre a répondu qu’ils « devraient être raisonnables et pratiques pour permettre de recevoir des dignitaires… et, plus important encore, assurer la sécurité ».

Le chef conservateur a suggéré que de nombreux édifices actuellement situés dans la Cité parlementaire pourraient être utilisés pour des événements plus importants et que l’endroit où le premier ministre habite devrait être « un endroit très simple et sécurisé où un premier ministre peut vivre en toute sécurité, à un coût raisonnable pour les contribuables ». « .

L’ancien premier ministre Jean Chrétien a déclaré plus tôt cette année qu’il aimerait voir la maison dans laquelle il résidait autrefois réparée plutôt que démolie, mais a reconnu que la question était considérée comme une patate chaude politique pour les premiers ministres successifs. Chrétien a déjà déclaré que le refus de réparer la résidence officielle en ruine donne l’impression que le Canada est « une bande de gars bon marché ».



Avec des fichiers d’Annie Bergeron-Oliver et Kevin Gallagher de CTV News