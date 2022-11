24 Sussex : la CCN fermera la résidence de longue date du premier ministre

La Commission de la capitale nationale entame le processus de fermeture du 24, promenade Sussex, les travaux devant commencer au cours de la nouvelle année pour retirer l’amiante et l’infrastructure vieillissante de l’édifice historique d’Ottawa.

Personne n’a vécu à la résidence officielle du Premier ministre depuis 2015, et le bâtiment est dans un état “critique”, selon un rapport de 2021.

Dans un communiqué, la CCN a déclaré qu’elle relocalisait les employés de la résidence et préparait le bâtiment principal pour la réduction et d’autres travaux connexes.

“Au cours des prochaines semaines, le site sera fermé pour faciliter l’accès à une bonne planification de ces travaux, qui comprendront la réduction des substances désignées telles que l’amiante, ainsi que l’enlèvement des systèmes mécaniques, de chauffage et électriques obsolètes”, a déclaré le NCC a déclaré dans un communiqué.

“L’approvisionnement pour ce projet aura lieu au cours des mois d’hiver afin d’assurer le démarrage rapide des travaux de dépollution au printemps 2023. Les travaux à effectuer dans le cadre de ce projet doivent être achevés quelle que soit la décision future concernant la résidence.”

Un rapport de juin 2021 de la CCN indiquait qu’il en coûterait 36,6 millions de dollars pour remettre le 24, promenade Sussex en « bon » état.

“L’état de l’actif est bien connu et les risques ont été dûment contrôlés”, a déclaré jeudi la CCN. “Aujourd’hui, avec le vieillissement continu et l’aggravation des matériaux et des systèmes, des mesures plus importantes doivent être prises pour atténuer les problèmes très préoccupants tels que les risques d’incendie potentiels, les dégâts des eaux et les problèmes de qualité de l’air.”

Alors que le premier ministre Justin Trudeau et sa famille vivent à Rideau Cottage sur le terrain de Rideau Hall depuis 2015, l’espace de travail du personnel de maison est toujours aménagé à la résidence officielle du premier ministre.

La CCN indique que la résidence restera fermée au public jusqu’à ce que le gouvernement fédéral décide de restaurer ou de démolir et de remplacer la propriété.

“Le projet actuel ne vise qu’à réaliser les travaux qui doivent être résolus quelle que soit la décision prise sur l’avenir de la résidence. Ce faisant, il répondra aux préoccupations en matière de santé et de sécurité et d’intégrité des actifs identifiées par la CCN”, a déclaré un Le porte-parole de la CCN a déclaré dans une déclaration à CTV News Ottawa.

« Le site restera fermé jusqu’à ce qu’une décision gouvernementale soit prise sur une solution permanente pour l’avenir de la résidence du premier ministre. Le coût exact des travaux ne sera pas connu tant que la CCN n’aura pas terminé son processus d’approvisionnement.

Le 24, promenade Sussex a été construit en 1867. Le bâtiment principal comprend 34 chambres, ainsi qu’une autre petite maison au 10, promenade Sussex, un pool house et deux postes de garde de la GRC.

Le rapport de 2021 note que le 24, promenade Sussex n’a pas connu de rénovations importantes depuis plus de 60 ans et nécessite « des réparations importantes et urgentes ».

Le rapport de 73 pages indique que la résidence du Premier ministre n’était “pas spécialement conçue comme une résidence officielle pleinement fonctionnelle”, ajoutant que le bâtiment n’a pas d’entrées ou de toilettes universellement accessibles, la cuisine n’est pas appropriée pour remplir des fonctions officielles. et la salle à manger est trop petite pour des dîners d’État ou officiels.

“Les systèmes du bâtiment au 24, promenade Sussex ont atteint le point de défaillance imminente ou réelle et doivent être remplacés”, indique le rapport.

“L’âge et l’état des systèmes électriques présentent un risque d’incendie, et les systèmes de plomberie connaissent régulièrement des pannes. Le bâtiment n’a pas de système de climatisation permanent ; des climatiseurs de fenêtre fonctionnent dans chaque pièce en été, ce qui pose un problème de sécurité risque et est perturbateur et coûteux. »

Le rapport indique que la poursuite de la construction de la résidence principale nécessiterait d’abord la réduction des matières dangereuses, notamment l’amiante, le plomb et la moisissure, et l’examen de la possibilité de conserver les éléments patrimoniaux.

Selon le rapport de 2021, la construction d’une nouvelle résidence officielle au 24, promenade Sussex coûterait 40 millions de dollars.