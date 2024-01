24 soldats israéliens tués à Gaza pendant la guerre Israël-Hamas, selon Tsahal

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

TEL AVIV — Des militants du Hamas ont tiré une grenade propulsée par roquette sur une mission militaire israélienne se préparant à démolir un bâtiment, tuant 21 soldats de réserve, a annoncé mardi l’armée israélienne, l’incident le plus meurtrier pour Israël dans son offensive à Gaza. Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré lors d’une émission télévisée déclaration que l’obus RPG a touché un char et semble avoir déclenché les explosifs israéliens sur le bâtiment à deux étages. Trois autres soldats ont également été tués dans les violents combats de lundi.

L’armée israélienne a créé une zone tampon de 600 mètres de large le long de la frontière et y a détruit des bâtiments dans le cadre des efforts visant à protéger les communautés israéliennes de l’autre côté de la frontière, a ajouté Hagari. Le conflit actuel a commencé après que le Hamas a attaqué des communautés dans le sud d’Israël, tuant au moins 1 200 personnes le 7 octobre.

Israël intensifie l’assaut sur Khan Younis ; la pression monte sur la solution à deux États

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mardi dans un communiqué que Tsahal avait ouvert une enquête sur cet incident.

« Nous devons tirer les leçons nécessaires et tout faire pour préserver la vie de nos guerriers », a-t-il déclaré. “Au nom de nos héros et pour nos propres vies, nous n’arrêterons pas le combat jusqu’à ce que nous obtenions la victoire absolue.”

Les dernières victimes portent à 217 le nombre de soldats israéliens tués depuis le début de l’opération terrestre. Selon le Département d’État américain, 21 Américains servant dans Tsahal sont morts dans le conflit.

« Il s’agit d’une guerre qui déterminera l’avenir d’Israël pour les décennies à venir », a déclaré mardi le ministre de la Défense Yoav Gallant dans une publication sur les réseaux sociaux. “La chute de nos combattants est une condition nécessaire pour atteindre les objectifs de la guerre.”

La nouvelle intervient alors qu’Israël a progressivement retiré certaines forces du nord de Gaza ces dernières semaines, affirmant que la prochaine phase de la guerre comprendra davantage de raids et d’assassinats ciblés que la campagne massive qui a rasé une grande partie du nord.

Mais les combats se poursuivent, notamment dans les zones du centre et du sud, autour de la ville de Khan Younis et à proximité de Rafah, à la frontière entre Gaza et l’Égypte, où plus d’un million de Palestiniens ont trouvé refuge.

Israël a annoncé mardi que ses troupes terrestres avaient encerclé Khan Younis dans le sud et, avec l’armée de l’air, avaient tué des dizaines de militants palestiniens, selon son communiqué. On pense que la ville abrite le chef militaire du Hamas, Yehiya Sinwar, et constitue le principal centre de la bataille actuelle de Tsahal, qui devrait durer des semaines.

Qui est le leader du Hamas, Yehiya Sinwar ? De l’exécuteur au cerveau du 7 octobre.

L’armée israélienne a ordonné aux habitants de plusieurs quartiers de Khan Younis, y compris le centre-ville, d’évacuer lundi soir.

Raed al-Nams, porte-parole du Croissant-Rouge palestinien à Gaza, a déclaré par SMS que « la situation à Khan Younis est jusqu’à présent très difficile. Il est fondamentalement interdit d’y entrer ou d’en sortir.

La campagne israélienne à Gaza a tué plus de 25 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, après plus de 100 jours de combats dans l’une des guerres les plus destructrices de ce siècle, selon une analyse du Washington Post.

Israël a maintenu au moins trois brigades, ainsi que des forces spéciales supplémentaires, à l’intérieur de l’enclave, selon un communiqué militaire publié ce mois-ci. Mais Hagari, le porte-parole, a déclaré mardi que « davantage de réservistes seront nécessaires dans toutes les arènes de combat ».

Il a déclaré que la stratégie militaire à venir comprendrait « à la fois la libération des réservistes et la concentration des activités ».

« Nous devrons recruter à nouveau du personnel de réserve et intervenir à nouveau sur tous les théâtres de guerre, au sud comme au nord », a-t-il déclaré, ajoutant qu’Israël a un autre devoir : permettre à certaines des centaines de milliers de personnes qui se sont enrôlées depuis du Hamas le 7 octobre pour retrouver leurs familles, leur travail et leurs études « afin de permettre à l’État d’Israël de se battre pendant longtemps ».