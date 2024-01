24 soldats de Tsahal tués en un jour à Gaza

Tsahal frappe des cibles au Liban qui seraient des sites du Hezbollah Doha Madani L’armée israélienne a frappé des cibles dans le sud du Liban qui, selon elle, étaient liées au Hezbollah alors que le pays continue d’échanger des tirs avec le groupe militant de l’autre côté de la frontière. Il y a eu une série de frappes au Liban, a indiqué l’armée israélienne, dont une contre ce qu’elle a qualifié de complexe militaire du Hezbollah. Les médias officiels libanais ont annoncé aujourd’hui qu’Israël avait frappé des localités situées dans la ville d’Al-Jumaijmeh et dans une zone boisée près de Nabatieh. Le Hezbollah a également signalé ses propres attaques contre Israël, notamment un rassemblement de soldats et deux bases aujourd’hui.

Les Gazaouis creusent des tombes devant l’hôpital Khan Younis Yasmine Salam Des hommes palestiniens ont été vus en train de creuser des tombes pour des dizaines de corps devant l’hôpital Al Nasser, dans le sud de Gaza, dans une vidéo tournée hier sur le terrain par une équipe de NBC News. Les images montraient des corps enveloppés transportés du complexe médical vers un petit espace extérieur. À un moment donné, une femme a pleuré et prié sur l’un des corps enterrés. Dans une autre image, on pouvait voir un jeune garçon pelleter du sable pour faire place aux morts qui arrivaient. Les hommes ont créé des pierres tombales de fortune à partir de dalles de béton brutes pour distinguer les tombes dans la zone autrement non marquée. Les habitants ont déclaré que le cimetière était inaccessible en raison de la présence de chars israéliens et des tirs nourris à proximité. “Nous enterrons les martyrs devant l’hôpital Nasser ici parce qu’il est difficile de les sortir et d’aller dans n’importe quel cimetière pour les enterrer, parce que nous sommes assiégés”, a déclaré Abdel Karim Ahmed, un Gazaoui réfugié à l’hôpital. “Quiconque sort du complexe sera pris pour cible”, a-t-il ajouté. Hier, un porte-parole du ministère palestinien de la Santé a déclaré qu’au moins 50 personnes avaient été tuées et plus de 100 blessées dans la région de Khan Younis, où se trouve l’hôpital. Le Dr Nahud Abu Taima, directeur de la chirurgie à Al Nasser, a fourni à NBC News le même bilan.

L’équipe nationale palestinienne de football se qualifie pour la première fois en Coupe d’Asie Doha Madani Mahmoud Wadi, à gauche, et Oday Kharoub, de l’équipe palestinienne de football, saluent mardi les supporters au stade Abdullah bin Khalifa de Doha, au Qatar. Giuseppe Cacace / AFP via Getty Images Après avoir battu Hong Kong aujourd’hui lors de la Coupe d’Asie, l’équipe palestinienne de football passera pour la première fois de la phase de groupes du tournoi. La victoire 3-0 permet à l’équipe palestinienne de participer aux prochains huitièmes de finale. L’Iran, l’équipe la mieux classée du groupe, a également battu les Émirats arabes unis pour passer de l’avant. Il s’agit de la toute première victoire de l’équipe palestinienne en Coupe d’Asie et d’une victoire significative pour une équipe dont la capacité à jouer est limitée en raison de la guerre en cours.

Netanyahu et d’autres responsables israéliens s’engagent à poursuivre la guerre tout en pleurant les 24 soldats tués Doha Madani Les trois membres les plus éminents du cabinet de guerre israélien a publié des déclarations communes sur les 24 soldats tués hier à Gaza, présentant ses condoléances tout en soulignant que le pays poursuivra sa lutte contre le Hamas. Trois soldats ont été tués au combat, tandis que 21 réservistes sont morts séparément dans un seul incident près de la frontière entre Gaza et Israël alors que beaucoup d’entre eux étaient en train de câbler un bâtiment à démolir. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a promis au public que le gouvernement israélien tirerait les leçons de la mort des soldats, mais a également déclaré que l’armée « ne céderait pas, même pour un instant ». Il a décrit la guerre comme ayant une justification sans précédent. Benny Gantz, membre du cabinet de guerre, a exprimé ses condoléances aux familles des soldats. “Je n’ai aucun doute que lorsqu’ils sont partis hier en mission, ils avaient l’intention que nous continuions, et c’est ce que nous ferons”, a-t-il déclaré. Le ministre de la Défense Yoav Gallant a également déclaré que Tsahal continuerait « avec l’esprit des morts – à accomplir nos missions et à faire tout ce qui est nécessaire ».

Israël affirme qu’il ne retarde pas l’aide et accuse l’ONU de « tenter de dissimuler son échec systémique » Doha Madani Eylon Levy, porte-parole du bureau du Premier ministre israélien, a défendu Israël contre les accusations selon lesquelles il limiterait les livraisons d’aide humanitaire à Gaza. Les Palestiniens à l’intérieur de l’enclave sont au bord de la famine, et les Nations Unies ont déclaré la semaine dernière qu’elles s’étaient vu refuser à plusieurs reprises l’accès au nord de Gaza alors qu’elles tentaient de livrer de l’aide. L’ONU estime que 69 % de ses missions dans la première quinzaine de janvier ont été refusées. « Il existe toujours un problème : les agences de l’ONU ne sont pas en mesure de distribuer l’aide aussi rapidement qu’Israël la traite », a déclaré Levy. « Et il est lamentable que les responsables de l’ONU – qui ont également couvert le fait que le Hamas détourne l’aide et mène la guerre hors des hôpitaux – tentent de dissimuler leur échec systémique en exigeant l’ouverture de nouvelles voies d’entrée, alors qu’il y a une capacité excédentaire dans les hôpitaux. ceux existants. Montre plus La semaine dernière, dans un joint déclaration avec le Programme alimentaire mondial et l’UNICEFle chef de l’Organisation mondiale de la santé a appelé à l’ouverture de nouvelles routes à Gaza et à moins de restrictions sur les déplacements des travailleurs humanitaires. Levy a toutefois déclaré que plus de 10 000 camions d’aide avaient été livrés à Gaza depuis le 7 octobre, dont plus de 200 envoyés hier. “Les parties intéressées à voir davantage d’aide entrer à Gaza devraient en envoyer davantage”, a-t-il déclaré.

Les militaires américains et britanniques lancent de nouvelles frappes contre des sites houthis au Yémen Actualités NBC Les militaires américains et britanniques ont lancé hier soir une nouvelle série de frappes contre des cibles houthistes au Yémen, ont indiqué des responsables de la défense. Ces attaques, menées par des avions et des navires habités, constituent la deuxième série de frappes lancées par les deux armées contre les sites houthis.



6 Palestiniens tués alors qu’ils s’abritaient dans les installations de l’ONU à Khan Younis Doha Madani Six Palestiniens déplacés ont été tués hier dans un bombardement qui a frappé le plus grand abri des Nations Unies à Khan Younis, selon l’agence palestinienne pour les réfugiés. Philippe Lazzarini, commissaire général de l’UNRWA, a écrit dans un article sur X que « beaucoup plus » de personnes ont été blessées lors des combats autour de l’installation dans le sud de Gaza. L’armée israélienne a déclaré hier soir que sa bataille contre le Hamas à Khan Younis était « plus difficile » que celle de la ville de Gaza en raison de la densité de la population. « Le personnel, les patients et les personnes déplacées, terrifiés, sont désormais piégés dans les quelques hôpitaux restants à Khan Younis alors que de violents combats se poursuivent », a déclaré Lazzarini. “J’appelle toutes les parties à prendre toutes les précautions nécessaires pour minimiser les dommages et protéger les civils, les installations médicales et le personnel.” En savoir plus

Le bureau du Premier ministre publie les noms des 21 réservistes tués hier Doha Madani Eylon Levy, porte-parole du bureau du Premier ministre israélien, a publié les noms des 21 soldats de Tsahal tués hier lors d’un seul incident près de la frontière sud-est entre Gaza et Israël. Lors d’une conférence de presse aujourd’hui, Levy a déclaré que tous étaient des réservistes qui avaient « une vie, un travail et une famille ordinaires » lorsque la guerre a commencé. Levy a déclaré que les soldats, âgés de 24 à 40 ans, étaient en train de câbler ce qu’il a décrit comme une « infrastructure terroriste » en vue de la démolition lorsque des militants du Hamas ont lancé une grenade propulsée par roquette sur un char qui défendait le bâtiment. Au même moment, une explosion a provoqué l’effondrement de deux bâtiments où travaillaient les militaires. L’armée israélienne a ouvert une enquête sur l’incident, a ajouté Levy, mais on pense que l’explosion a été causée par les explosifs que l’armée avait posés pour démolir les bâtiments. Trois autres soldats de Tsahal ont également été tués hier, ce qui en fait la journée la plus meurtrière pour les troupes israéliennes depuis le 7 octobre.

“Gaza va tout simplement se vider de son sang”, prévient l’ONU après que l’équipe ait eu accès à l’hôpital Al-Shifa Mithil Aggarwal Une équipe des Nations Unies a eu accès hier à l’hôpital Al-Shifa, dans le nord de Gaza. Olga Cherevko, porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, a déclaré dans un communiqué vidéo postée sur X que le complexe est « effectivement devenu un refuge pour des milliers de personnes en quête de sécurité ». « L’équipement, le carburant, l’eau et la nourriture sont très rares », a-t-elle déclaré, ajoutant : « Nous saignons tous le même sang, et à moins que nous puissions avoir un accès sûr, significatif et durable à ces zones, Gaza va tout simplement se vider de son sang. “. Plus de trois mois de bombardements et de combats incessants ont poussé le système de santé de Gaza au bord de l’effondrement, provoquant une cascade de décès et de blessures permanentes évitables.