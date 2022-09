24 saisons plus tard : Taylor Hale entre dans l’histoire en devenant la première femme noire à remporter « Big Brother »

Le dimanche 25 septembre, Taylor Hale a été couronné vainqueur de la saison 24 de Grand frèrefaisant d’elle la première femme noire à revendiquer ce titre dans la longue histoire de la série.

La reine du concours de beauté de 27 ans du Michigan a battu Monte Taylor, 27 ans, du Delaware, et Matthew ‘Turner’ Turner, 23 ans, du Massachusetts, pour remporter le grand prix de 750 000 $. Elle a également remporté 50 000 $ supplémentaires après avoir été élue invitée préférée des États-Unis par les téléspectateurs. Ainsi, non seulement elle est entrée dans l’histoire en tant que première femme noire à gagner, mais elle est également devenue la première gagnante de Big Brother à recevoir également le prix America’s Favorite Houseguest.

Taylor a fait son dernier plaidoyer aux membres du jury dans un discours que de nombreux téléspectateurs appellent le meilleur de l’histoire de Big Brother, en disant: «J’ai tellement surmonté dans ce jeu et j’ai compris que je ne suis pas un bouclier. Je suis une épée. Je ne suis pas une victime. Je suis un vainqueur. S’il y a un mot qui va décrire toute la saison, c’est la résilience. Si vous deviez vous demander qui a été la personne la plus résiliente de cette saison, c’est moi.”

“On peut avoir le même Grand frère victoires que nous avons eues dans le passé, mais je vous défie, membres du jury », a poursuivi Taylor. « Je vous mets tous au défi de décider quel type de gagnant vous voulez avoir cette année ? Voulons-nous la même chose, où nous voyons les expulsions et les victoires comp sont la voie du succès ? Ou voulons-nous un gagnant où nous choisissons la résilience, nous choisissons la persévérance comme raison de gagner ce match. Je n’ai jamais renoncé à moi-même et je refuse de le faire ce soir alors que je suis assis à côté d’un concurrent aussi fort. Membres du jury, je vous mets au défi de prendre la décision difficile et de changer le cours du jeu et de choisir la progression pour le déroulement de ce jeu. Je peux être avec le vainqueur de cette saison, et je vous promets que vous ne le ferez pas en vain si vous me choisissez ce soir.