24 Rolex, Heure 20 : les batailles GT font rage

Un jaune pour débris a rapproché le peloton de la Rolex 24 et a ramené la Porsche Penske Motorsports n°6 dans la lutte, aux côtés de la WTRAndretti Acura ARX-06 n°40. À l’avant, Felipe Nasr dans la PPM 963 n°7 a pris un peu d’avance sur Jack Aitken dans la Whelen Cadillac Racing V-Series.R n°31.

Cependant, tous les regards étaient tournés vers les batailles GT, en particulier GTD. Triarsi Racing est sur une séquence différente de celle des autres prétendants au GTD, qui ont donné à l’équipe la position en piste après le dernier jaune lorsque les autres leaders du GTD se sont arrêtés aux stands. Les prochaines heures montreront si l’équipe qui a choisi de ne pas compléter pendant l’avertissement était la bonne décision. Onofrio Triarsi a résisté à Indy Dontje pendant une demi-heure après le dernier redémarrage, la Ferrari semblant absolument plantée sur l’asphalte et Triarsi capable de la mettre là où il voulait garder Dontje derrière lui, malgré des pneus de six tours plus âgés que ceux de l’AMG. Dontje a finalement pris l’avantage à 12 minutes de la fin de l’heure.

GTD PRO a été une bataille acharnée entre James Calado dans la Ferrari 296 Risi Competizione n°62 et Verhagen dans la BMW M4 GT3 n°1 de Paul Miller Racing. Calado a trouvé un peu de réconfort en plaçant la bataille GTD entre sa Ferrari et la BMW de Verhagen.

“A quatre heures de la fin, pour battre la voiture 62, nous allons avoir besoin d’aide”, a déploré le coéquipier de Verhagen, Bryan Sellers, notant le rythme de la Ferrari Risi.

Juste après l’heure écoulée, Verhagen a pris contact avec Triarsi, faisant tourner la Ferrari mais la laissant apparemment sans dommage. L’incident est en cours d’examen.

Christian Rasmussen avait la ORECA n°18 d’Era Motorsports à la poursuite de la n°04 de Colin Braun CrowdStrike Racing by APR pour prendre la tête des LMP2. Braun s’est arrêté juste avant que la course n’entre dans quatre heures de la fin, laissant Rasmussen en tête. Cinq voitures sont solidement en lice pour la victoire en LMP2.

Kevin Estre a eu un moment effrayant alors qu’il tentait de pousser la Cadillac n°6 devant la Cadillac n°31 d’Aitken en direction du Kink lorsque, se dirigeant vers la droite d’une Lamborghini GT, il a été poussé hors de la piste. Estre a récupéré pour continuer sa poursuite d’Aitken.

Pfaff Motorsports, dont les problèmes ont commencé en début de course avec un mauvais roulement de roue sur la McLaren 720S n°9, s’est retiré de la course. Sean Creech Motorsports a indiqué que la Ligier LMP2 n°33 allait également être abandonnée, mais ce n’était pas encore officiel.

Chefs de classe après l’heure 20 :

GTP : Felipe Nasr, Porsche Penske Motorsport 963 n°7

LMP2 : Christian Rasmussen, ORECA 07 n°18 d’Era Motorsports

GTD PRO : James Calado, Ferrari 296 GT3 Risi Competizione n°62

GTD : Indy Dontje, Mercedes AMG GT3 n°57 Winward Racing

HEURE 20 CLASSEMENT