24 personnes tuées alors que le Chili combat les incendies de forêt les plus meurtriers de l’histoire récente du pays

Les pompiers chiliens se sont battus pour contenir les incendies de forêt lundi alors que les autorités ont déclaré que le temps chaud et sec se poursuivrait cette semaine, exacerbant potentiellement ce qui est déjà les incendies les plus meurtriers de l’histoire récente du pays.

Les incendies, qui ont consumé 667 000 acres de terres, ont tué 24 personnes jusqu’à présent dans le centre-sud du Chili, et ont déjà fait de 2023 la deuxième pire année en termes d’hectares brûlés après la soi-disant “tempête de feu” qui a frappé le pays en 2017.

La National Forestry Corporation de l’État a signalé que lundi matin, il y avait 275 incendies actifs, dont 69 étaient actuellement en cours de combat.

“Unité pour faire face à la tragédie, unité pour nous reconstruire”, a écrit le président Gabriel Boric sur Twitter.

Le Chili est en proie à une période de sécheresse de plus de dix ans, que l’Organisation météorologique mondiale a qualifiée de “méga sécheresse” l’année dernière, ajoutant qu’elle était la plus longue depuis mille ans et qu’elle marquait une grave crise de l’eau.

La canicule et les vents violents ont provoqué une propagation rapide des flammes pendant la saison estivale de l’hémisphère sud.

Entre dimanche et lundi, de l’aide est arrivée au Chili en provenance d’Argentine, d’Espagne et du Mexique, tandis que les autorités ont déclaré s’attendre à recevoir un nouveau soutien du Brésil, de la Colombie, du Paraguay, du Pérou, du Portugal et du Venezuela.

Les incendies n’ont pas affecté l’industrie minière du premier pays producteur de cuivre au monde, avec des mines situées principalement dans le nord du pays, mais ils ont touché le secteur agricole et forestier du Chili.

La Chilean Wood Corporation, une association industrielle, a déclaré lundi à Reuters que ses partenaires se concentraient actuellement sur l’urgence et n’avaient pas encore d’évaluation préliminaire de l’impact.