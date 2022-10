24 outils de beauté à offrir en 2022

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Vous ne pouvez pas vous tromper en offrant des soins personnels et de la relaxation à ceux que vous aimez. Lorsque vous magasinez pour quelqu’un d’autre, il peut être difficile de trouver les bons produits de soins capillaires, de soins de la peau et de maquillage, car ils sont souvent adaptés à des besoins spécifiques. Mais heureusement, les outils de beauté sont à peu près universels, ce qui en fait un excellent cadeau pour vos amis et les membres de votre famille obsédés par la beauté en cette saison des fêtes.

Nous avons rassemblé les meilleurs outils de beauté que vous pouvez utiliser dans le confort de votre maison et avec un minimum de tracas. Que vos proches souhaitent une peau éclatante, un brushing à la maison ou un rasage soyeux, il existe un outil innovant pour les aider à atteindre leurs objectifs de beauté. Et ceux d’entre vous qui aiment les produits de beauté peuvent acheter quelques articles pour vous-même.

Meilleurs outils de beauté pour les soins de la peau

Therabody Vous aimez les soins du visage mais vous voulez économiser de l’argent ? Utilisez le TheraFace Pro à la place pour vous donner une peau resserrée ainsi qu’un massage incroyable. De plus, vous pouvez utiliser les paramètres de lumière rouge et bleue pour réduire les rides et l’acné. Cet outil facial a tout pour plaire. J’ai personnellement essayé le TheraFace Pro moi-même. Même s’il faudra un certain temps pour voir des résultats à long terme, cela va certainement réduire mon temps au spa.

Les meilleurs outils de maquillage

Amazone De nombreux amoureux de la beauté collectionnent une énorme collection de pinceaux, mais tous les pinceaux ne sont pas faciles à nettoyer et à sécher. Nous savons tous qu’avoir un bon pinceau aide à l’application du maquillage, mais tout va à l’égout si votre pinceau est sale – les pinceaux sales abritent des bactéries. Un nettoyant de maquillage comme celui-ci élimine le problème en nettoyant votre pinceau en 10 minutes environ.

Les meilleurs outils de soins capillaires

Amazone Voici un produit Revlon qui ne peut être ignoré. Il peut être utilisé sur n’importe quel type de cheveux, mais pour les cheveux bouclés, ce sèche-cheveux peut prendre des bobines serrées et les étirer en un rien de temps. Cet outil a trois réglages de chauffage différents, mais si vous avez des cheveux bouclés de type 3 (bouclés) ou de type 4 (frisés), il est recommandé d’utiliser un protecteur thermique et le réglage le plus bas pour éviter les dommages causés par la chaleur.

Les meilleurs outils de soin du corps

Amazone Tout le monde n’aime pas aller au spa et se faire épiler ou épiler les cheveux au laser. Il est utile d’avoir quelque chose que vous pouvez utiliser pour enlever les poils des zones délicates à votre propre rythme. Ce rasoir est capable de vous donner une peau plus lisse, mais c’est encore mieux pour les retouches.

