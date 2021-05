24 morts dans l’effondrement d’un viaduc, recherche en cours

Les équipes ont travaillé pour démêler les voitures de métro qui pendaient d’un viaduc de Mexico mardi après qu’un effondrement ait tué au moins 24 personnes dans l’accident le plus meurtrier de l’histoire de l’un des systèmes de métro les plus fréquentés au monde.

Le viaduc s’est effondré lundi soir, envoyant des voitures de métro plonger de la nouvelle ligne de métro de la ville vers un boulevard très fréquenté. Les sauveteurs ont amené une grue pour stabiliser l’épave afin qu’ils puissent continuer l’opération en toute sécurité.

Le président Andrés Manuel López Obrador a exprimé ses condoléances et sa solidarité aux familles des victimes et aux habitants de Tláhuac, l’arrondissement où l’accident a eu lieu. Il a promis une enquête approfondie sur la tragédie.

« Un câlin à tous les habitants de Tláhuac, à tous ceux qui souffrent de cet accident », a-t-il dit. « Il y aura une information constante et il n’y aura aucune impunité pour personne. »

Une superbe vidéo de la scène montre l’effondrement du viaduc sur une route très fréquentée, plusieurs véhicules apparemment écrasés sous l’énorme tas de débris au milieu d’un nuage de poussière et de fumée.

La maire Claudia Sheinbaum a déclaré que 21 personnes sont mortes sur les lieux, tandis que les autres sont décédées dans les hôpitaux. Les enfants figuraient parmi les morts, a déclaré Sheinbaum. Plus de 70 personnes ont également été blessées.

Sheinbaum a déclaré qu’un examen structurel de toute la ligne et une enquête approfondie sur la cause de la tragédie commenceraient immédiatement. Le viaduc était à environ 16 pieds au-dessus de la route à Tláhuac, un arrondissement à croissance rapide à la limite sud-est de la ville.

Des centaines d’amis et de membres de la famille des morts et des disparus sont descendus dans la zone alors que la police a bouclé plusieurs blocs pour permettre l’opération de sauvetage complexe.

José Luis Hernández Martínez, 61 ans, traversait la ville de Mexico tous les jours sur la ligne 12 du métro entre son domicile au sud de la ville et l’atelier de carrosserie où il travaillait à la réparation de voitures mutilées. Le train de 61 ans était sorti de sous la ville et se bousculait le long de la partie surélevée loin du centre-ville tard lundi lorsque deux de ses voitures orange vif sont soudainement tombées dans le vide.

Hernández Martínez a été tué sur le coup, a déclaré son fils Luis Adrian Hernández Juarez, l’une des 24 personnes décédées dans l’un des pires accidents du métro au monde. Plus de 70 autres ont été blessés.

« Mon père a été guéri sans signes vitaux, avec un traumatisme au thorax, au cerveau, aux pieds, aux genoux », a déclaré Hernández Juarez en saisissant le certificat de décès. Il a déclaré que le personnel d’urgence lui avait dit que son père avait été écrasé sous d’autres passagers. «C’est vraiment terrible de voir ton père de cette façon pour la dernière fois.

Hernández Juarez prévoyait d’enterrer son père mercredi alors qu’une série de funérailles a commencé dans la ville de plus de 9 millions d’habitants.

«Personne ne me rendra mon père, même s’ils me donnent 10 millions de pesos», a déclaré Hernández Juarez, tout en se déclarant préoccupé par le fait que sa mère se soit retrouvée sans source de revenus.

Gisela Rioja Castro, 43 ans, cherchait son mari, Miguel Ángel Espinoza, 42 ans. Elle a dit que son mari prenait toujours ce train après avoir fini de travailler dans un magasin, mais qu’il n’était jamais rentré chez lui et avait cessé de répondre à son téléphone.

La Rioja l’a finalement retrouvé mardi dans une morgue de l’arrondissement d’Iztapalapa à Mexico. Elle l’a décrit comme un travailleur acharné, responsable et heureux. Elle et leurs deux enfants dépendaient de lui.

«Je veux que justice soit rendue pour mon mari parce que de simples excuses ne nous le ramèneront pas», a-t-elle déclaré. «Il était mon amour; il était tout pour moi. Ça fait tellement, tellement, tellement à cause de la façon dont ça s’est terminé.

Luisa Martínez s’est assise devant les bureaux du gouvernement de la ville à Iztapalapa mardi après-midi en attendant la libération du corps du mari de sa nièce, Carlos Pineda, un dentiste de 38 ans. Pineda laisse derrière lui sa femme et leurs deux enfants âgés de 7 et 13 ans.

«C’est lui qui a soutenu la famille. Maintenant, ils se retrouvent sans revenus », a déclaré Martínez. «Ils doivent nous indemniser maintenant. Je ne le veux pas dans un an ou deux ans comme toutes les procédures bureaucratiques.

Le système de train de banlieue de la ville – Sistema de Transporte Colectivo – se compose de 12 lignes et de près de 200 stations assurant environ 1,4 milliard de trajets par an. La première ligne a ouvert en 1969.

La ligne 12, achevée en 2012, s’étend loin dans le côté sud de la ville. Il passe sous terre à travers des zones plus centrales de la ville et sur des structures en béton surélevées à la périphérie de la ville.

Le secrétaire aux relations extérieures du Mexique, Marcelo Ebrard, a été maire de 2006 à 2012, lorsque la ligne 12 a été construite. Des allégations de mauvaise conception, de construction, de mauvaise gestion et de corruption sont apparues peu après qu’Ebrard a quitté ses fonctions de maire. La ligne a dû être partiellement fermée en 2013 pour que les voies puissent être réparées. Un tremblement de terre de magnitude 7,1 qui a frappé la région en 2017 a ravivé les inquiétudes concernant la sécurité des voies.

Ebrard a qualifié cet accident de «terrible tragédie».

« Ma solidarité avec les victimes et leurs familles », a-t-il tweeté. « Les causes doivent être étudiées et les responsabilités définies. Je (suis à) la disposition des autorités pour contribuer à tout ce qui est nécessaire. »

Contribuant: Elinor Aspegren, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press