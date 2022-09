KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – Le ministre malaisien des Affaires étrangères a ramené vendredi du Cambodge 24 Malaisiens qui ont été sauvés des trafiquants d’êtres humains, sur un total de 148 citoyens qui, selon lui, ont été portés disparus dans le pays.

Saifuddin Abdullah a déclaré que 65 des 148 Malaisiens disparus avaient été secourus et ramenés chez eux plus tôt, et que 29 autres se trouvaient toujours dans des centres d’immigration à Phnom Penh et Sihanoukville et seraient renvoyés chez eux une fois leurs formalités administratives et leurs enquêtes terminées. Trente autres personnes sont toujours portées disparues, ont indiqué des responsables.

Les Malaisiens, pour la plupart des jeunes, ont été attirés par de fausses offres de travail bien rémunéré au Cambodge et se sont retrouvés entre les mains de trafiquants d’êtres humains et y ont été piégés, a-t-il déclaré.

Saifuddin n’a pas fourni de détails sur la façon dont les 24 personnes qui sont revenues vendredi ont été amenées au Cambodge ni sur la durée de leur piégeage. Les victimes, qui ont comparu lors d’une conférence de presse avec Saifuddin, étaient pour la plupart masquées et n’ont pas parlé aux journalistes.

Saifuddin a déclaré que de telles escroqueries à l’emploi ne sont pas uniques au Cambodge et ont été signalées dans d’autres endroits, notamment en Afrique du Sud. Environ 500 entreprises malaisiennes opèrent au Cambodge et 5 000 Malaisiens y travaillent ou font des affaires en toute sécurité, a-t-il déclaré.

“Ce qui est le plus important, c’est qu’ils reviennent sains et saufs en Malaisie aujourd’hui. Nous ne voulons pas entrer dans les détails », a déclaré Saifuddin. “Il n’y a aucune garantie que nous puissions l’arrêter (arnaques à l’emploi), mais nous ferons de notre mieux.”

Le mois dernier, le gouvernement taïwanais a également déclaré que 333 de ses citoyens étaient bloqués au Cambodge après avoir été attirés par des groupes criminels promettant des salaires élevés pour des emplois technologiques.

Le gouvernement cambodgien a déclaré qu’il lancerait un contrôle national de tous les étrangers, en particulier ceux résidant ou travaillant dans des hôtels, des propriétés louées ou des casinos, pour rechercher les victimes de trafiquants d’êtres humains.

Le chef adjoint de la police nationale cambodgienne, le général Chhay Sinarith, a déclaré que les autorités avaient découvert ces dernières années de nombreux stratagèmes illégaux en ligne pour attirer des travailleurs et arrêté des centaines de personnes de Chine continentale et de Taïwan pour leur implication. Des escrocs, principalement de Chine, ont utilisé le Cambodge comme base pour extorquer de l’argent, a déclaré Chhay Sinarith.

Le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme au Cambodge, Vitit Muntarbhorn, a déclaré après une visite à Phnom Penh le mois dernier que des personnes de divers pays asiatiques avaient été attirées pour accepter des emplois au Cambodge, mais se sont retrouvées piégées dans un esclavage virtuel et souvent contraintes de participer à des escroqueries. cibler les gens sur Internet.

Les réseaux d’escroquerie, qui ont souvent des liens avec le crime organisé transnational, sont mis en place dans des pays où l’application de la loi est faible, attirant de jeunes travailleurs instruits avec des promesses de revenus élevés. Les travailleurs sont alors soumis à l’isolement et à la menace de violence à moins qu’ils ne réussissent à tromper les victimes jointes par téléphone pour qu’elles transfèrent les paiements sur des comptes bancaires à l’étranger.

Vitit a déclaré que les victimes de la traite des êtres humains vivent dans un “enfer vivant”, soumises à la torture et risquant la mort si elles tentent de s’échapper de la détention dans leurs lieux de travail étroitement surveillés. Il a déclaré que le Cambodge devait mettre en œuvre des contre-mesures plus fortes et bénéficier d’une coopération et d’un soutien internationaux plus approfondis.

