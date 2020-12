Ravi Kumar, Deepak Punia et Sakshi Malik font partie des 24 lutteurs indiens à participer à la Coupe du monde individuelle qui se tiendra à Belgrade, en Serbie, du 12 au 18 décembre.

L’Autorité sportive indienne (SAI) a annoncé jeudi que l’Inde enverrait un contingent de 42 personnes (24 lutteurs, 9 entraîneurs, 3 membres du personnel de soutien et 3 arbitres) à Belgrade pour le tournoi.

Ce sera le premier match international auquel les lutteurs indiens participeront après le verrouillage national a été imposé en mars en raison de la COVID-19[feminine pandémie.

« L’entrée au tournoi a été approuvée par le gouvernement pour un coût total de plus de Rs. 90 lakhs et comprend les billets d’avion, la pension et l’hébergement, les frais de licence United World Wrestling, les frais de visa et les contributions pour les joueurs, les entraîneurs et les arbitres », lire une déclaration de l’ISC.

L’UWW avait décidé le mois dernier d’organiser la « Coupe du monde individuelle » en remplacement des « Championnats du monde qui ne pouvaient pas être organisés cette année en raison de la coronavirus épidémie.

Les lutteurs indiens suivants participeront au tournoi:

Lutte libre Hommes: Ravi Kumar (57 kg), Rahul Aware (61 kg), Naveen (70 kg), Gourav Baliyan (79 kg), Deepak Punia (86 kg), Satyavart Kadian (97 kg), Sumit (125 kg)

Messieurs gréco-romains: Arjun Halakurki (55 kg), Gyanender (60 kg), Sachin Rana (63 kg), Ashu (67 kg), Aditya Kundu (72 kg), Sajan (77 kg), Sunil Kumar (87 kg) , Hardeep (97 kg), Naveen (130 kg)

Dames: Nirmala Devi (50 kg), Pinki (55 kg), Anshu (57 kg), Sarita (59 kg), Sonam (62 kg), Sakshi Malik (65 kg), Gursharan Preet Kaur (72 kg), Kiran ( 76 kg)

L’Inde a atteint un total de quatre quotas olympiques en lutte à travers Bajrang Punia (freestyle hommes 65 kg), Vinesh Phogat (femmes 53 kg), Ravi Kumar et Deepak Punia.

Ils auront encore deux chances d’atteindre le quota restant lors du tournoi de qualification asiatique prévu en mars 2021 et du tournoi mondial de qualification prévu du 29 avril au 2 mai 2021.