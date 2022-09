24 heures de vie de rêve avec les appareils portables Galaxy – Samsung Global Newsroom

Vivre la vie de ses rêves signifie vivre pleinement chaque jour. En plus d’atteindre des objectifs personnels, il y a une autre chose à laquelle beaucoup de gens accordent la priorité lorsqu’ils s’efforcent de vivre la vie de leurs rêves : un mode de vie sain.

JM, un YouTuber avec environ 450 000 abonnés, est spécialisé dans l’examen des appareils informatiques. Récemment, il s’est lancé le défi de vivre une vie de rêve encore plus parfaite en utilisant des appareils portables Galaxy. Pour réaliser cette vie de rêve parfaite, il a utilisé la série Galaxy Watch5, qui agit comme un coach de santé sur votre poignet en suivant et en enregistrant avec précision les données de santé, et les Galaxy Buds2 Pro, qui offrent des expériences audio enrichies avec un son clair et net dans un cadre confortable. motif.

Samsung Newsroom a passé la journée avec JM, qui a investi beaucoup de temps dans l’évaluation des derniers appareils, pour voir comment il pourrait vivre une vie parfaite avec les appareils portables Galaxy.

6h00 : Commencez la journée en vérifiant vos habitudes de sommeil

Chaque journée commence et se termine par le sommeil, ce qui en fait un élément essentiel d’un mode de vie sain. De plus, bien dormir est plus important que dormir longtemps. Pour vous aider à surveiller votre sommeil, la Galaxy Watch5 suit vos cycles de sommeil tout au long de la nuit, vous permettant de visualiser vos habitudes et votre qualité de sommeil après une longue nuit de repos.

En vous fournissant des informations détaillées sur votre durée et vos habitudes de sommeil, la Galaxy Watch5 vous aide à créer des habitudes de sommeil saines avec des informations qui vous aident à affiner votre horaire de sommeil. La montre surveille de manière exhaustive votre activité pendant que vous dormez, comme les cycles de sommeil que vous traversez, vous tournez et vous retournez, le nombre de fois où vous vous êtes réveillé et plus encore, vous fournissant un score de sommeil global basé sur la qualité du sommeil. La montre peut également détecter les ronflements et affiche votre saturation en oxygène pendant votre sommeil.

La fonction de gestion du sommeil de la Galaxy Watch5 analyse la qualité du sommeil des utilisateurs en quatre étapes en fonction de la profondeur de leur sommeil. Une fois que la montre enregistre et analyse sept jours de sommeil, l’application compare le type de sommeil de l’utilisateur aux habitudes de sommeil de différents animaux. Les utilisateurs peuvent également recevoir un guide de coaching de sommeil personnalisé afin d’améliorer leurs habitudes de sommeil.

8h00 : Découvrez-en plus sur l’état de votre corps avec le capteur BioActive

Après le réveil, un entraînement à domicile à faible impact est le moyen idéal pour commencer votre journée. Pour vérifier votre progression d’entraînement et vos statistiques corporelles, la Galaxy Watch5 peut calculer avec précision la composition de votre corps.

La Galaxy Watch5 est livrée avec un capteur BioActive avec une précision accrue pour mesurer les données de votre corps, y compris le pourcentage d’eau corporelle, la masse musculaire squelettique et la graisse corporelle, vous permettant de suivre vos progrès en matière de forme physique ou vos statistiques corporelles. Grâce à une conception améliorée, le capteur BioActive plus large à l’arrière de la montre couvre une plus grande partie du poignet, offrant une précision accrue.

Les utilisateurs peuvent facilement voir toutes les données mesurées en un coup d’œil pour suivre leurs progrès ainsi que les changements dans leur santé et leur corps. La montre va au-delà du simple enregistrement des calories consommées et de la durée de l’entraînement et permet aux utilisateurs de surveiller leur santé au poignet.

13h00 : Améliorez votre entraînement avec Galaxy Wearables

JM a reçu une certification internationale d’arbitre de tennis et sa femme Sally est une ancienne joueuse de tennis professionnelle, faisant du tennis non seulement une activité amusante mais une partie de leur vie quotidienne. Pour eux, la Galaxy Watch5 est un accessoire essentiel pour suivre leurs progrès d’entraînement tout en jouant au tennis.

La série Galaxy Watch5 peut suivre les progrès de divers sports ainsi que de différentes formes d’exercices, tels que la musculation et le jogging. Les utilisateurs peuvent ajouter plus de sports en connectant la montre à l’application Samsung Health. La montre commence automatiquement à suivre les exercices avec beaucoup de mouvement, comme le jogging et le vélo. Pour d’autres sports ou exercices, les utilisateurs peuvent appuyer manuellement sur le bouton de suivi de la montre pour commencer le suivi.

JM et sa femme aiment aussi souvent écouter de la musique tout en jouant au tennis. Tout en jouant au tennis, le couple arborait les Galaxy Buds2 Pro, des écouteurs qui s’adaptent confortablement lorsqu’ils sont portés. Avec un design ergonomique et un poids de seulement 5,5 grammes, les Galaxy Buds2 Pro restent confortablement ajustés dans vos oreilles, même lorsque vous pratiquez des sports qui nécessitent une activité physique intense.

Le Galaxy Buds2 Pro offre également une qualité sonore plus riche grâce à la fonction 360 Audio et la durée de vie de la batterie plus longue lui permet de lire de l’audio jusqu’à 29 heures. Avec une capacité de résistance à l’eau classée IPX7, la montre a une durabilité accrue et peut facilement résister à l’eau et à la sueur des activités de plein air.

Après avoir terminé une séance d’entraînement, la Galaxy Watch5 affiche un résumé complet de votre séance d’entraînement, y compris la durée, les calories brûlées, la fréquence cardiaque et plus encore. Si vous vous entraînez régulièrement, vous pouvez vous référer aux données d’entraînement précédentes de la semaine pour gérer systématiquement votre santé.

18 h : Utilisez des fonctionnalités intelligentes optimisées pour les activités de plein air

Passer plus de temps à l’extérieur en faisant de l’exercice ou en faisant des activités de plein air peut vous aider à vous détendre et à vous connecter avec la nature dans votre vie de rêve. Les appareils portables Galaxy sont là pour vous aider à démarrer. La Galaxy Watch5 Pro, récemment ajoutée à la gamme de produits Galaxy Watch, agit comme votre coach de santé personnel pour toutes les activités de plein air. Grâce à sa durabilité accrue et à sa fonctionnalité intelligente d’assistance à l’entraînement, la Galaxy Watch5 Pro est le partenaire d’entraînement idéal, vous tenant compagnie et vous aidant à rester motivé pendant toute activité de plein air.

L’écran en verre saphir et le cadre en titane de la Galaxy Watch5 Pro la rendent suffisamment solide pour résister aux éléments. Le verre saphir est résistant aux rayures, offrant aux utilisateurs une tranquillité d’esprit tout en portant la montre lors d’activités de plein air.

Si vous aimez la randonnée ou le cyclisme longue distance, les fonctions intelligentes basées sur le GPS vous aident à tracer votre itinéraire. La Galaxy Watch5 Pro est livrée avec la fonction Route Workout, qui peut stocker des itinéraires pour une utilisation ultérieure, et la fonction Track Back, qui vous guide vers votre point de départ en retraçant votre itinéraire, ce qui la rend particulièrement utile pour les activités de plein air telles que la randonnée.

Partagez vos itinéraires enregistrés avec d’autres utilisateurs Galaxy sous forme de fichier GPS Exchange Format (GPX) à l’aide de la fonction Route Workout. Vous pouvez télécharger des fichiers GPX partagés par d’autres sur votre Galaxy Watch5 Pro pour découvrir exactement les mêmes itinéraires grâce à la fonction de navigation pas à pas.

De plus, similaire à la navigation automobile, la fonction de navigation pas à pas vous guide en douceur à travers les itinéraires d’entraînement enregistrés à l’aide de vibrations et de commandes vocales. Conçue spécifiquement pour les activités de plein air, la montre fournit des conseils personnalisés pour les situations où vous ne pouvez pas facilement regarder l’écran de la montre, comme lorsque vous faites du vélo ou de la randonnée.

Avec une capacité de batterie améliorée de 590 mAh, utilisez la Galaxy Watch5 Pro pendant des heures et découvrez une gamme élargie de fonctionnalités et une convivialité accrue.

21 h : Concentrez-vous sur vous-même grâce à la suppression active du bruit

Après une longue journée, prendre un moment la nuit pour se concentrer sur soi et se détendre peut soulager le stress de la journée. La fonction de suppression active du bruit (ANC) du Galaxy Buds2 Pro bloque le bruit pour une meilleure immersion lorsque vous écoutez de la musique calme ou que vous vous concentrez sur le son de votre respiration.

La série Galaxy Watch5 mesure également votre niveau de stress et votre tension artérielle. Lorsque votre niveau de stress est élevé, suivez le guide de la montre et concentrez-vous sur la respiration profonde pour vous recentrer et vous accorder une pause mentale.

Avec une pléthore de fonctionnalités uniques, les appareils portables Galaxy vous aident à prendre soin de votre santé physique et mentale. En tenant compte des désirs et des besoins des utilisateurs, les appareils portables offrent des fonctionnalités innovantes, des performances et une commodité accrues, vous aidant à vivre la vie de vos rêves.

Quelle fonctionnalité YouTuber JM recommande-t-il le plus ? JM, le YouTuber présenté dans cette histoire, a été particulièrement impressionné par la vitesse de chargement rapide de Galaxy Watch5 parmi ses nombreuses fonctionnalités. La série Galaxy Watch5 prend en charge une charge sans fil rapide de 10 W et peut être chargée jusqu’à 45 % de la batterie en seulement 30 minutes selon le modèle. Les Galaxy Buds2 Pro offrent également une vitesse de charge rapide, avec la possibilité de lire jusqu’à une heure d’audio après seulement cinq minutes de charge. “Avec d’autres appareils portables, je devais faire très attention au moment où je devais les recharger, mais je n’avais pas autant à faire avec ces appareils portables Galaxy”, a-t-il déclaré.



