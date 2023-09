24 heures à Milan (et quatre à Oslo) pour regarder à nouveau Newcastle United en Ligue des champions après 20 ans

Les vols directs de Newcastle à Milan sont rares et chers, donc un supporter de Toon doit faire preuve de créativité lorsqu’il réserve des aventures européennes. Les budgets doivent être protégés car, espérons-le, il y aura davantage de voyages de cette nature à venir.

Mais c’est ce que je pensais il y a 20 ans, à l’âge de 17 ans, lorsque je me suis rendu à Milan pour voir Newcastle affronter l’Inter Milan lors des dernières phases du tournoi 2002/03 (il y avait alors deux phases de groupes). « Ce n’est qu’un début, nous reviendrons l’année prochaine, nous irons encore plus loin ». La naïveté de la jeunesse.

J’écris cet article à l’aéroport d’Oslo au milieu du trajet retour de mon voyage à Milan. D’autres itinéraires créatifs ont vu les fans se rendre à Milan via Majorque et Barcelone. Je rentre chez moi en zigzaguant après Newcastle jusqu’en Scandinavie et je terminerai la nuit à Londres avant de retourner dans le Nord-Est à un moment donné cette semaine. Cela vaut vraiment le coup, bien sûr.

Lors de notre voyage à Milan en 2003, j’ai emporté avec moi un appareil photo de 0,8 mégapixels que nous avions obtenu gratuitement avec un ordinateur Windows acheté par notre famille chez PC World. Ainsi, même si ce voyage a été documenté, il était en très basse résolution.

Mes souvenirs sont en résolution encore plus basse. C’était la dernière fois que Newcastle jouait à l’extérieur en Ligue des Champions proprement dite. Au cours des deux décennies qui ont suivi, Newcastle s’est senti très loin de la Ligue des Champions. Cette sombre nuit de mars à Milan il y a 20 ans semble brumeuse et surréaliste, s’estompant comme un polaroïd de Marty McFly.

Fans de Newcastle United à Navigli avant leur premier match en Ligue des Champions depuis 20 ans (Crédit image : Matt Ketchell)

Ai-je vraiment vu mon équipe prendre l’avantage à deux reprises à San Siro ? C’est une question que je me suis posée à plusieurs reprises depuis, généralement en rentrant chez moi après des sorties de coupe décevantes vers une opposition de ligue inférieure.

La semaine dernière, j’ai perdu un pari avec un collègue (qui n’était même pas présent au match original) sur la fin à laquelle Alan Shearer a marqué ses deux buts lors du match nul 2-2 contre l’Inter Milan. J’étais absolument convaincu que les deux se trouvaient du côté OPPOSÉ, dans lequel 12 000 fans de Newcastle étaient entassés.

Quoi qu’il en soit, nous voilà de retour à Milan. Et comme un vieux pro patiné dans les braises de sa carrière, je conseille aux jeunes supporters de « tout comprendre ».

C’est exactement ce que j’essaie de faire alors que nous sortons de la station de métro adjacente au stade une heure avant le coup d’envoi. Nous levons les yeux et sommes immédiatement giflés par la domination du lieu. C’est tellement agressif. Arrogance pure, angles, vol, ciment et pierre : ces murs ont des histoires à raconter.

L’expérience des fans de San Siro est aussi brutale que son architecture. La police grogne et vous fait des gestes comme si vous étiez du bétail perdu, auquel, pour être honnête, nous avons dû parfois ressembler à des taches noires et blanches errant au nord-ouest de Milan. C’est comme si je participais à un Tough Mudder, me motivant alors que je transpirais point de contrôle après point de contrôle. La première étape est un portail au rez-de-chaussée où je pisse pour l’Angleterre sachant que lorsque nous atteindrons enfin le niveau supérieur de la Curva Nord, il n’y aura que 12 toilettes pour 4 200 d’entre nous.

L’expérience des fans de San Siro peut être aussi brutale que son architecture (Crédit image : Matt Ketchell)

Nos passeports sont contrôlés avec tout le charme de l’immigration américaine et soigneusement comparés aux noms écrits au stylo-bille sur nos billets d’avion. Ensuite, nous parcourons l’une des emblématiques passerelles en spirale en pente de San Siro en nous demandant si c’était celle-là que les fans de l’Inter ont poussé un cyclomoteur tout en haut en 2001.

Le grillage industriel obstrue quelque peu la vue, mais on distingue à peine le fan de l’AC Milan qui crie « Hey va te faire foutre ! » depuis le hall de la section d’accueil alors que nous transpirons devant eux en montant vers les nuages.

Je suis conscient de l’ironie d’écrire ceci en tant que fan de Newcastle United, mais le côté extérieur de Milan est extrêmement haut et raide. Si St. James’ Park saigne du nez, le San Siro saigne ses oreilles. Tellement haut. Au moins, le fait d’être dans le ciel a évité la grêle urbaine de briquets, de piles, de pièces de monnaie et de liquides divers qui s’abattait sur nous il y a 20 ans.

Mais là-haut, la vue est à couper le souffle. Il est connu que le côté est du stade ne comporte que deux niveaux, ce qui signifie qu’il y a un écart énorme entre le toit et le deuxième niveau. Est-ce un élément architectural merveilleux et délibéré ? Les vues sur la ville sont époustouflantes et mon regard s’égare fréquemment pendant le match, buvant des kilomètres et des kilomètres de la banlieue de Milan pendant que le soleil du soir se couche. Recentrer mes souvenirs basse résolution de 2003 du lieu.

Newcastle est de retour.

Supporters de l’AC Milan à la Curva Sud avant le coup d’envoi (Crédit image : Matt Ketchell)

Malgré tout le bombardement visuel, c’est le SON du San Siro qui vous frappe à la poitrine. L’endroit gronde, explose, résonne, siffle et crépite. Je ne pense pas avoir entendu quelque chose de pareil. À 400 mètres au loin, les courbes sud de Milan se remplissent comme un chœur de sardines hurlantes. Leur chant chorégraphié est dirigé par un capodastre sur un petit mégaphone. Hypnotisant.

La Toon Army n’est pas une base de fans violets en diminution, mais elle a reçu ici une masterclass des Ultras de l’AC Milan. Ce n’est pas que nous n’avons pas chanté, mais lorsque nous l’avons fait, nous n’avions pas l’impression de générer d’ondes sonores. Le bruit qui était omis à l’extérieur était apparemment aspiré par le volcan mousseux à l’autre bout du stade et emporté comme un pissenlit.

Le San Siro n’a pas beaucoup changé au cours des 20 années écoulées depuis mon dernier séjour, et cela fait partie d’un problème à long terme auquel sont confrontés les deux clubs de Milan. C’est un poids mort sur le dos des deux hommes dont ils voudraient se débarrasser.

En 2003, lorsque nous sommes arrivés à l’intérieur du terrain, nous avons commencé, comme vous le faites, à rechercher vos numéros de rangée et de siège, un exercice qui tournait en dérision l’aiguille dans un cliché d’une botte de foin. Les choses ne changent jamais, et comme la dernière fois, les stewards ont simplement haussé les épaules et nous ont conseillé de nous tenir « n’importe où » au-dessus du vacarme. Nous nous sommes réunis dans le hall à côté de quatre ambulanciers paramédicaux italiens qui ont passé plus de temps à utiliser WhatsApp qu’à assister aux urgences.

(Crédit image : Getty Images)

Bien que ce ne soit pas un rapport de match (Newcastle aurait perdu le match confortablement aux points s’il s’agissait d’un combat de boxe) pour parler de football, je me demande si les hommes d’Eddie Howe gagneront un point plus dur toute la saison ? Les images, les sons et le contexte de l’événement auront été épuisants émotionnellement pour les joueurs. La météo du club a retardé le vol, le coup d’envoi chaud du début de soirée et le terrain énergivore auront fait mal physiquement. Les joueurs ont brillamment joué dans ces circonstances.

Les points positifs de la soirée pour Eddie Howe étaient significatifs. Une deuxième feuille blanche consécutive du mur de briques qu’était Nick Pope, celles-ci ont été rares lors des derniers matches. Le sourire aux yeux écarquillés et radieux de Jacob Murphy alors que le thème de la Ligue des champions jouait (4 200 autres tiraient exactement le même visage haut à sa droite, à l’extérieur). Le talent local Sean Longstaff est le milieu de terrain hors concours dans un trio composé également de deux internationaux établis qui ont coûté au total 95 millions de livres sterling.

Newcastle United a délivré à ses supporters ‘Une information important» une semaine avant le match, dans lequel il était indiqué que « les délits de rue, y compris les vols à la tire, peuvent avoir lieu à Milan ». Quand Elliot Anderson a joué un ballon carré à Longstaff (Whitley Bay et North Shields combinant) dans la dernière minute du temps additionnel, nous nous sommes demandés si nous étions témoins d’un braquage incroyable.

(Crédit image : Getty Images)

Seul un superbe coup au-dessus de la barre du gardien remplaçant de Milan, Marco Sportiello, a empêché les ambulanciers italiens d’agir.

Comme c’est souvent le cas à San Siro et sur le continent, les supporters extérieurs ont été retenus après le match pendant 30 minutes. Cela a permis aux fans de débriefer et de comprendre ce dont ils avaient été témoins, Geordies affalés dans les escaliers comme s’ils venaient de terminer la Great North Run.

Finalement, nous avons dévalé les pentes extérieures de San Siro et sommes entrés dans la nuit pour nous faire dire à la station de métro « Plus de trains. Plus de trains ».

Avec des niveaux d’énergie désormais bas et des gueules de bois au début, nous avons dû faire une longue marche pour retourner dans la zone de Navigli où la plupart des fans de Newcastle avaient installé leur camp de base au cours des dernières 48 heures.

À la fin de la nuit, mes pieds et ma tête me font mal, je transpire du pur Aperol Spritz et ma montre indique plus de 20 000 pas.

Contrairement à il y a 20 ans, il y a beaucoup plus de kilométrage dans l’aventure de Newcastle United en Ligue des Champions. J’ai l’intention de savourer chaque pas et chaque goutte de sueur.

Plus d’histoires de Newcastle United

« Eddie Howe a un côté impitoyable » – Ian Harte révèle le côté dur de son ancien manager avant le voyage de Newcastle à Milan

Pourquoi Newcastle United était en difficulté avec l’UEFA avant le match de Ligue des Champions contre l’AC Milan – après avoir enfreint les règles

Physio de longue date de Newcastle United ‘volcan’ c’était la prise de contrôle et l’arrivée à la Keegan d’Eddie Howe