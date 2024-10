24 gagnants des Epson International Pano Awards

La jungle dans la ville, gagnant, catégorie Image verticale, ChengDu, Chine Yuan Yakun, Chine – Epson International Pano Awards 2024

Présentant le travail des photographes panoramiques du monde entier, le Prix ​​​​Pano internationaux Epsonl’un des plus grands concours mondiaux de ce type, a annoncé les incroyables gagnants de 2024.

Pour la 15e édition cette année, le concours a examiné 4 529 candidatures de photographes professionnels et amateurs de 95 pays. Les participants ont concouru pour remporter un prix en espèces de 15 000 $ et des prix en équipement photographique offerts par les sponsors Epson Australie et Epson Asie du Sud-Est.

Cette année, le concours a connu une augmentation de 70 % des candidatures en provenance d’Asie du Sud-Est, notamment de Singapour, de Malaisie, du Vietnam, d’Indonésie, de Thaïlande et des Philippines.

Le grand gagnant de l’Open Photographer of the Year 2024 et également de la catégorie Nature/Paysage est le photographe paysagiste international Kelvin Yuen de Hong Kong pour ses entrées Power of Nature, Wilderness et Mountain of Divinity.

Décrivant le pouvoir de la nature (ci-dessous), Yuen a déclaré que « l’objectif principal était de capturer les montagnes emblématiques de Guilin, réputées pour ses formations karstiques. Le jour où j’ai pris cette photo, je me suis réveillé à 3 heures du matin et j’étais censé faire une randonnée pour le lever du soleil. Cependant, un violent orage est tombé de nulle part, alors j’ai décidé de filmer l’orage.

Pouvoir de la nature, gagnant général, aérien ayant obtenu le meilleur score et gagnant, catégorie ouverte – Nature / Paysages ; montagnes de la région autonome Zhuang du Guangxi en Chine Kelvin Yuen, Hong Kong – Epson International Pano Awards 2024

« J’ai pris 700 photos, dont plus de 40 étaient des éclairs », a noté Yuen. « Cette photo est ma préférée car l’éclair qui clignote au milieu illumine les couches des montagnes. »

Wilderness, Troisième Place dans la catégorie Open Nature Landscape, Fitz Roy, Patagonie Kelvin Yuen, Hong Kong – Epson International Pano Awards 2024

« L’hiver dernier, alors que la plupart des randonneurs quittaient les zones montagneuses de Patagonie, j’ai passé un mois à attendre une vue sur les montagnes enneigées », a déclaré Yuen à propos de son travail empreint de patience. « Lorsqu’une tempête de neige est arrivée et que la température est descendue en dessous de -20°C, j’ai bénéficié de conditions de tournage idéales.

Le flanc de la colline était recouvert de neige et devenait à peine visible. Je suis tombé plusieurs fois dans les brèches et j’ai mis 10 heures pour atteindre l’endroit au bord de la falaise pour la photo de la Voie Lactée. Ce panorama a été créé en assemblant 44 clichés.

Photos lauréates d’un prix spécial

Chrysanthemum Season, première place du Epson Digital Art Prize dans la catégorie Open Build Environment, finaliste du concours ouvert général, Dong Thap, Vietnam Tuan Nguyen Tan, Vietnam – Epson International Pano Awards 2024

Nguyễn Tấn Tuấn est le finaliste du concours Open et lauréat de la catégorie Environnement bâti ouvert et du Prix d’art numérique Epson pour cette image d’une ferme traditionnelle de chrysanthèmes dorés à Sadec, Dong Thap, Vietnam.

Les agriculteurs comptent sur la nature pour faire pousser des fleurs. Sadec s’est formé sur les affluents du Mékong. Les agriculteurs construisent de hauts treillis pour faire pousser les fleurs et éviter les inondations. Ils utilisent des bateaux pour transporter les plantes pendant la saison des récoltes, le dernier mois lunaire de l’année.

The Green Storm, grand gagnant du concours amateur, première place du paysage naturel amateur, Senja, Norvège Diego Manrique Diez, Espagne – Epson International Pano Awards 2024

Le gagnant Amateur et gagnant de la catégorie Nature/Paysage est Diego Manrique Diez pour les clichés d’Aurora Borealis « Green Storm », « Green Dance » et « Spiral ».

« Dans ce panorama extrême à couper le souffle », explique Diez, « nous nous sommes plongés dans un paradis naturel de montagnes luxuriantes et de plages sauvages du nord de la Norvège. Je me souviens de cette nuit comme si c’était hier. Le froid intense s’installait et j’étais le seul à rester à cet endroit lorsque le ciel commença à s’ouvrir, suivi d’une majestueuse aurore boréale.

Storm Dump, Prix du conservateur, finaliste dans la catégorie Open Nature Landscape, Wyndham, Australie occidentale Tom Putt, Australie – Epson International Pano Awards 2024

« Le Kimberley, à l’extrême nord de l’Australie occidentale, prend vie pendant la saison des pluies », explique Tom Putt. « Pour cette raison, j’avais programmé un safari en hélicoptère de sept jours pour, je l’espère, capturer les incroyables tempêtes de pluie. Alors que nous étions confrontés à cette bête menaçante, j’ai demandé au pilote de se déplacer vers le sud pour éviter d’être pris dans l’averse. Les méandres sinueux de la rivière King constituaient le premier plan idéal.

Les magnifiques colonnades d’un centre commercial historique, catégorie Finaliste VR 360, Handelsbeurs Anvers, Belgique PeterVan den Wyngaert, Belgique – Epson International Pano Awards 2024

Photographe de l’année en Asie du Sud

Magical Morning Pine Tree, finaliste de l’Open Southern Asia Photographer of the Year et catégorie Paysage naturel, Corée du Sud T Yusuf Rohman, Indonésie – Epson International Pano Awards 2024

Finaliste, Prix du photographe de l’année en Asie du Sud-Est Ky Nhan Cao, Vietnam – Epson International Pano Awards 2024

Seul dans l’immensité, finaliste Photographe de l’année en Asie du Sud et catégorie Environnement bâti ouvert, Ba Ria, Vung Tau, Vietnam Ky Nhan Cao, Vietnam – Epson International Pano Awards 2024

Blissful Moment, finaliste de l’Open d’Asie du Sud-Est Photographe de l’année, Albay, Philippines Brix Tan, Philippines – Epson International Pano Awards 2024

Paysages naturels

Mon Terrain, catégorie Paysage Nature Amateur. Parc national du Bas Zambèze, Zambie Thomas Weder, Suisse – Epson International Pano Awards 2024

Caprices naturels, finaliste catégorie Amateur Nature Landscape, Page, Arizona, États-Unis Jose Luis Estrada Cantero, Espagne – Epson International Pano Awards 2024

The Dance, finaliste dans la catégorie Amateur Nature Landscape, Decatur, Alabama, États-Unis Christopher Baker, États-Unis, – Epson International Pano Awards 2024

Atardecer en el Paso Los Caracoles, Finaliste Amateur Nature Paysage. Paso Los Caracoles, Los Andes, Chili Daniel Chacón, Chili – Epson International Pano Awards 2024

Wild Leap, finaliste catégorie Amateur Natural Landscaoe, région naturaliste du Cap, côte sud-ouest de l’Australie occidentale Jon Vause, Australie – Epson International Pano Awards 2024

Arbre de Vie, Finaliste catégorie Paysage Naturel Amateur, Pays Basque, Espagne Rafael Garcia Luna, Espagne – Epson International Pano Awards 2024

Finaliste Amateur Nature Paysage, Mont Kilimandjaro, Parc National Amboseli Karthick Sridharan, Inde – Epson International Pano Awards 2024

Champs salins de Bonaire, finaliste catégorie Paysage nature amateur, île de Bonaire Greg Stokesbury, États-Unis – Epson International Pano Awards 2024

Agriculteur sur les rizières en terrasses, Finaliste catégorie Amateur Paysage Naturel, Bali, Indonésie Kevin Nyu, États-Unis – Epson International Pano Awards 2024

Manchots royaux marchant dans une tempête de neige, finaliste dans la catégorie Paysage naturel amateur, Géorgie du Sud Jim Lamont, Canada – Epson International Pano Awards 2024

Environnements bâtis

Slaapstad, deuxième place dans la catégorie environnement de construction ouvert, Cape Town, Afrique du Sud JAY CABOZ, Afrique du Sud – Epson International Pano Awards 2024

Evening Peak, finaliste dans la catégorie Environnement bâti ouvert, ChengDu, Chine Yuan Yakun, Chine – Epson International Pano Awards 2024

Où dois-je aller ensuite ? Finaliste dans la catégorie Environnement bâti ouvert. Hanoï JULIAN ELLIOTT, Royaume-Uni – Epson International Pano Awards 2024

