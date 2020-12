Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Cela commence à ressembler à une saison des fêtes très Yoda!

Avec la saison 2 de Le mandalorien sur Disney Plus + en cours, c’est le moment idéal pour offrir tout et n’importe quoi Guerres des étoiles. De grenouillères super douces et Gaufriers Yoda à vélos pour enfants et baguettes de sabre laser, nous avons rassemblé les cadeaux parfaits pour les plus grands fans de la franchise.

Notre préféré? UNE veste Columbia en édition spéciale qui transformera le plus petit des Guerres des étoiles fans dans Baby Yoda!

Pour le reste de notre Guerres des étoiles choix de cadeaux, faites défiler ci-dessous. Et que la force soit avec vous lors de vos achats de vacances!