24 cadeaux infaillibles à mettre en vente pendant Amazon Prime Day 2024

Prime Day, malgré toutes ses promesses de « prix les plus bas jamais enregistrés » et de « remises qui se terminent bientôt », peut être décevant. Bien sûr, les offres intéressantes ne manquent pas si vous parvenez à rassembler l’endurance nécessaire pour les trouver, mais les plus grosses ventes d’Amazon de l’année ont tendance à être chaotiques, désordonnées et, franchement, un peu hors de contrôle – c’est précisément pourquoi nous faisons ce travail infatigable. travail pour vous aider à vous y retrouver.

Il y a cependant un avantage évident à ajouter un autre Prime Day au calendrier en octobre : cela nous donne à tous une longueur d’avance sur les achats des Fêtes. En d’autres termes, vous pouvez profiter d’aujourd’hui pour acheter quelqu’un d’autre.

Tout ce chaos, ce désordre et cette indiscipline générale dont nous parlions plus tôt ? Il n’y a rien de tout cela ici. Au lieu de cela, vous trouverez un guide complet et sans remplissage des offres Prime Day les plus intéressantes de ce côté du Black Friday, commodément classées par budget pour vous aider à rayer les noms sur votre liste plus rapidement qu’un professeur d’éducation physique. par la fréquentation. Pour plus d’informations sur les meilleurs cadeaux livrés avec une expédition en deux jours, consultez notre guide de chaque GQ-cadeau approuvé sur Amazon.

Pour toutes les autres bonnes affaires intéressantes sur notre radar, rendez-vous sur notre liste massive des meilleures ventes Prime Big Deals Day jusqu’à présent. Pour recevoir toutes nos informations sur les achats à l’avenir, abonnez-vous à la newsletter GQ Recommends.

Plus de couverture Prime Day : Quoi GQ Les rédacteurs achètent | Les meilleures offres de chaussures Prime Day | Les meilleures offres de montres Prime Day | Les meilleures offres Prime Day Cologne | Les meilleures offres de bagages Prime Day | Les meilleures offres Apple Prime Day | Les meilleures offres technologiques Prime Day

Cadeaux Prime Day à moins de 50 $

Esther Pérel « Par où devrions-nous commencer ? » Jeu de cartes conversationnel Un cadeau infaillible destiné à susciter la conversation, de la part de la doyenne relationnelle Esther Perel. Bande sonore d’Anker Écouteurs Space A40 Les A40 sont de loin les meilleurs écouteurs sans fil que vous puissiez acheter aujourd’hui, quel que soit leur prix. Un son excellent, de superbes capacités de suppression du bruit et une batterie qui durera des jours entiers.

Wrensonge Couverture à carreaux Un ajout bienvenu à n’importe quel canapé ordinaire, cette couverture est un favori éternel autour du GQ bureaux pour être à la fois esthétiques et doux au toucher. Interdire.do Petit vase botte de cowboy

Kiehl’s Crème Ultra Visage Souvent imité, rarement égalé. Après 170 ans, Kiehl’s a fait le saut vers Amazon et une multitude de produits haut de gamme sont en vente pour le Prime Day. Laneige Hydratant hyaluronique Water Bank Le masque à lèvres de sommeil de Laniege peut attirer toute l’attention pendant le Prime Day, mais la crème hydratante hyaluronique de la marque est un autre succès infaillible.

Cadeaux Prime Day à moins de 100 $

Amazone Tablette Fire HD 10 Une offre incroyable et un excellent cadeau pour les utilisateurs non expérimentés. La Fire HD 10 est la meilleure tablette de la gamme Amazon et est un incontournable pour tous ceux dont la maison est dirigée par Alexa. Champion en titre Pantalon de survêtement en tissu éponge d’épaisseur moyenne

Notre place Poêle à frire Comptez sur Our Place pour les articles de cuisine destinés au cuisinier esthétique. Sachant que vous connaissez probablement quelqu’un qui insiste sur une belle cuisine, il appréciera la poêle à frire. Loge Four hollandais en fonte émaillée de 6 pintes Indispensable pour tous ceux qui peuvent couper quelques légumes et ajouter du bouillon dans une casserole, le faitout émaillé de Lodge est le cadeau qui ne cesse d’offrir.

Brun Kit de style tout-en-un série 9 Cette tondeuse tout-en-un Braun est une aubaine et puissante en plus : GQ L’écrivain de toilettage Adam Hurly dit qu’il dispose « d’un moteur de grande puissance avec le punch nécessaire pour couper facilement des zones épaisses n’importe où ailleurs ». Maréchal Haut-parleur Bluetooth portable Emberton II Excellent son, oui. Mais soyons réalistes : choisissez cette enceinte Bluetooth Marshall pour la personne qui appréciera le look plus que toute autre chose.

Cadeaux Prime Day à moins de 200 $

Pomme iPad (9e génération) Le meilleur iPad pour « la plupart des gens » ? Celui-ci. Ils n’auront besoin de rien de plus puissant, faites confiance. Un excellent cadeau pour ceux qui ont besoin d’une tablette pour des tâches simples et basiques. Amazone Kindle Paperwhite (16 Go) S’ils préfèrent lire Le dernier de Sally Rooney Sans couverture rigide, les Kindle sont toujours des poids lourds le Prime Day, et le dernier Paperwhite est une évidence.

Bosca Portefeuille en cuir Un beau cuir italien, un design épuré et un savoir-faire de premier ordre, avec une remise en plus. Giorgio Armani Aqua Di Gio Eau De Toilette Vaporisateur Le parfum aquatique qui définit le genre d’Armani s’ouvre sur des notes croquantes d’agrumes, mais vous n’avez pas besoin d’être un amateur de parfum pour apprécier sa finale calme et subtile.

Troubadour Sac à dos compact Apex 3.0 Le rare sac à dos pour adulte qui ne vous donnera pas l’impression de vous être perdu sur le chemin du cours de gym. Compagnon Bouilloire électrique à col de cygne Stagg EKG Pro La bouilloire spécialisée de Fellow vous aide à saturer chaque morceau de café moulu pour obtenir la meilleure tasse de café moulu qu’ils aient jamais eue.

Cadeaux Prime Day de plus de 200 $

Sony Casque sans fil à réduction de bruit WH-1000XM5 La façon la plus élégante et la plus élégante de bloquer les distractions dans la salle de sport ou chez leur collègue bavard de l’autre côté du couloir. Théragun Pistolet de massage élite Si, pour paraphraser ce vieux châtaigne Nike, toute personne ayant un corps est un athlète, il est grand temps qu’elle offre au sien une récupération de niveau professionnel.

Dyson Sèche-cheveux supersonique Une panacée contre les mauvais cheveux venue du futur et remise juste à temps pour la saison des cadeaux. Copain oiseau Mangeoire solaire pour oiseaux avec caméra Le nombre de personnes que je connais qui se sont lancées dans l’observation des oiseaux l’année dernière est ahurissant. Cette mangeoire intelligente pour oiseaux est exactement ce dont ils ont besoin.