24 brasseries de l’Illinois créent de nouvelles bières pour célébrer le compte à rebours de Noël – Shaw Local

Lodi Tap House, un restaurant et fournisseur de bières artisanales raffinées situé dans le centre-ville d’Utica, Mill Street (avec un deuxième emplacement à Maple Park), a réuni des brasseries de tout l’État pour créer des bières originales en édition spéciale pour un artisanat plus grand que nature. Calendrier de l’Avent de la bière – contenant uniquement de la bière fabriquée en Illinois !

Lodi se consacre à partager les incroyables innovations de brassage artisanal qui se déroulent dans l’Illinois, leur menu de robinetterie artisanale s’engage à diffuser le message #drinklocal et #supportlocal. À tel point que vous apercevrez même les inscriptions « Illino-is-Beer » sur le devant de cette toute nouvelle boîte de calendrier de l’Avent.

Poursuivant une tradition commencée il y a plusieurs années, les clients qui commandent un calendrier de l’avent en édition limitée de Lodi Tap House recevront une lourde boîte contenant 24 bières artisanales exclusives, toutes neuves et jamais goûtées auparavant – une pour chacun des 24 jours menant à Noël. Non seulement chaque bière en petit lot est complètement unique et exclusive à cette boîte, mais à l’intérieur, vous trouverez une grande variété de styles de bière dans la boîte.

“Nous avons travaillé dur pour nous assurer que la boîte n’est pas trop lourde dans un style de bière en particulier.” dit Luke Goucher, copropriétaire de Lodi Tap House et organisateur de la boîte. “Vous ne recevrez jamais le même style de bière deux jours de suite.”

Lodi Tap House s’est associée à certaines des micro-brasseries les plus populaires de tout l’État pour créer une bière entièrement nouvelle, unique et exclusive à mettre dans leur calendrier de l’avent de la bière artisanale 2022. La fabrication d’une bière en petite quantité donne aux brasseries de la boîte l’occasion de «montrer» leurs compétences en matière de brassage aux amateurs de bière artisanale de tout l’État et de s’essayer à de nouvelles variétés de bière passionnantes. Ce forfait, qui n’est offert que pour une durée limitée, est vraiment le cadeau ultime pour tout amateur de bière artisanale – et un moyen facile de cocher quelqu’un sur votre liste de cadeaux cette année.

N’attendez pas pour réserver votre calendrier, plus de la moitié des box sont déjà épuisées en raison d’une prévente anticipée en septembre. Si vous cherchez à acheter une boîte, vous pouvez le faire en vous rendant sur la boutique en ligne de Lodi Tap House. www.loditaphouse.com/boutique-en-ligne jusqu’à épuisement des stocks.

Assurez-vous de choisir le bon lieu de retrait lors de votre achat et lisez tous les détails concernant le retrait de votre calendrier de l’Avent.

Comme mentionné, les boîtes se vendent rapidement, alors assurez-vous d’acheter votre boîte aujourd’hui pour vous assurer de boire 24 nouvelles bières fabriquées dans l’Illinois le 1er décembre. Les collectes commenceront à partir du 3 novembre.