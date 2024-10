23XI Racing et Front Row Motorsports poursuivent NASCAR pour pratiques monopolistiques

Deux équipes NASCAR, dont une appartenant à l’icône du basket-ball Michael Jordan, ont accusé NASCAR d’être un monopole dans un procès antitrust commun déposé mercredi matin devant un tribunal fédéral.

23XI Racing, l’équipe détenue en copropriété par Jordan et Denny Hamlin, triple vainqueur du Daytona 500, s’est jointe à Front Row Motorsports pour alléguer que NASCAR et son PDG Jim France ont eu recours à des « pratiques anticoncurrentielles et d’exclusion » pour « s’enrichir aux dépens de l’entreprise ». équipes de course de stock-car de premier plan.

« J’aime le sport de course et la passion de nos fans, mais la façon dont NASCAR est géré aujourd’hui est injuste pour les équipes, les pilotes, les sponsors et les fans », a déclaré Jordan dans un communiqué. « L’action d’aujourd’hui montre que je suis prêt à me battre pour un marché concurrentiel où tout le monde est gagnant. »

Le désaccord découle d’un long différend lié au soi-disant « système de charte » de NASCAR, qui est similaire aux franchises pour les équipes de course. Détenir une charte garantit une place de départ dans les 36 courses aux points de la NASCAR Cup Series, et les équipes charter gagnent une part des 1,1 milliard de dollars par an en argent télévisé que NASCAR collectera grâce à un nouvel accord télévisé commençant l’année prochaine.

Les équipes tentent de négocier une prolongation de l’accord de charte initial de 2016 depuis plus de deux ans avant son expiration le 31 décembre, mais NASCAR a refusé d’accorder aux équipes bon nombre des concessions qu’elles recherchaient, notamment rendre les chartes permanentes.

La newsletter Pulse Mises à jour sportives quotidiennes et gratuites directement dans votre boîte de réception. Mises à jour sportives quotidiennes et gratuites directement dans votre boîte de réception. S’inscrire

Le mois dernier, après avoir rencontré les équipes individuellement, NASCAR a déclaré aux propriétaires que leur offre était définitive – et le procès allègue que si suffisamment d’équipes ne la signaient pas avant minuit, NASCAR a menacé « d’éliminer complètement le système de charte pour 2025 et au-delà ».

« Ils nous ont fait une menace très sérieuse, nous avons donc dû réagir sérieusement », a déclaré Hamlin dans une interview.

Cette réaction incluait 23XI (prononcé « 23-11 », pour le numéro de maillot de longue date de Jordan et le numéro de voiture de Hamlin) et Front Row refusant de signer l’accord proposé et étant les deux seuls récalcitrants parmi les 15 organisations à charte actuelles.

Le propriétaire de Front Row, Bob Jenkins, et 23XI risquent de perdre entièrement leurs quatre charters combinés si la situation juridique ne joue pas en leur faveur, et les charters se sont vendus pour jusqu’à 40 millions de dollars.

« Je ne sais pas ce que cela va me coûter si je perds deux chartes dans mon équipe de course, mais c’est beaucoup d’argent », a déclaré Jenkins dans une interview. « Mais c’est la bonne chose à faire. C’est la bonne chose pour le sport.

NASCAR n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat car elle examine actuellement le dossier.

ALLER PLUS PROFONDE Pourquoi 23XI et Front Row poursuivent-ils NASCAR ? Voici ce que vous devez savoir

Les équipes affirment que même si même les organisations les plus gagnantes ont du mal à atteindre le seuil de rentabilité, NASCAR a illégalement bloqué la formation ou la croissance de toute autre série, obligeant ainsi les concurrents « à accepter des conditions économiques à prendre ou à laisser » pour y participer.

Certaines de ces pratiques considérées comme illégalement monopolistiques comprennent l’achat de la majorité des meilleurs hippodromes du pays et l’octroi de l’exclusivité NASCAR à ces sites ; obliger d’autres hippodromes sanctionnés par NASCAR à respecter des accords d’exclusivité ; acheter le « seul autre concurrent reconnaissable de la série de courses de stock-cars » (ARCA) de NASCAR en 2018 ; interdire aux équipes de la Coupe de participer à toute autre course de stock car ; et choisir les fournisseurs tiers exclusifs pour vendre des voitures et des pièces aux équipes de course tout en conservant la propriété de toutes les voitures et pièces.

23XI et Front Row ont retenu les services de l’avocat Jeffrey Kessler, dont les victoires juridiques incluent la création d’une agence libre de la NFL, la mise en œuvre d’accords de nom, d’image et de ressemblance dans le sport universitaire et l’obtention d’un salaire égal pour l’équipe nationale féminine de football des États-Unis.

Kessler a dit L’Athlétisme chaque sport majeur subit une transformation – « généralement par l’application des lois antitrust, parfois par un autre événement transformateur majeur ».

Et ce procès, a-t-il dit, « est le moment idéal pour NASCAR ».

« Quelqu’un a dû se lever et dire : ‘Je ne le supporterai plus' », a-t-il déclaré. « C’est ce que ces deux équipes ont fait. »

Curtis Polk, un autre copropriétaire de 23XI et partenaire commercial de longue date de Jordan, a déclaré dans une interview que les plaignants étaient impatients de découvrir où va réellement tout l’argent de NASCAR (qui serait obligé d’ouvrir ses livres dans le cadre de la procédure judiciaire à moins que ça s’arrange).

« Nous voulons juste l’équité », a déclaré Polk. « Il ne s’agit pas d’une question particulière ou de cinq questions particulières. Quand on regarde les inégalités financières qui existent ici, comment peut-on dire que c’est juste ?

Lecture obligatoire

(Photo : Jared C. Tilton / Getty Images)