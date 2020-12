CHARLOTTE, Caroline du Nord: 23XI Racing a annoncé lundi une liste complète de sponsors pour soutenir la nouvelle équipe NASCAR détenue par Michael Jordan et Denny Hamlin.

DoorDash, McDonalds, Columbia Sportswear, Dr Pepper et Root Insurance ont tous été nommés partenaires fondateurs de la Toyota Camry n ° 23 que Bubba Wallace conduira la saison prochaine. Tous, sauf le Dr Pepper, avaient des relations avec Wallace et beaucoup ont signé depuis cet été, lorsqu’il a pris un rôle national dans les questions de justice sociale.

Wallace est le seul pilote noir à temps plein au plus haut niveau de NASCAR et en juin, il a appelé avec succès la série à interdire l’affichage des drapeaux confédérés sur les pistes de course. Son activisme a attiré un nombre important d’accords de services personnels avec des entreprises financées, ce qui lui a donné un coffre au trésor estimé à au moins 18 millions de dollars en commandite pour ses efforts de course.

Les accords ont été regroupés et transférés avec Wallace à 23XI, l’équipe étant lancée en février par l’icône de la NBA Jordan et Hamlin, trois fois vainqueur du Daytona 500.

Hamlin a déclaré lundi que l’inventaire de 23XI Racing est complet pour la saison de 38 courses qui commence à Daytona International Speedway.

Je souhaite que Daytona soit demain. Allions dans la bonne direction et soyez prêts lorsque nous arriverons à Daytona, a déclaré Wallace. C’est une opportunité d’une vie pour moi et il n’y a plus d’excuses. Nous voulons sortir et gagner et je sais bien que nous avons tout ce dont nous avons besoin chaque semaine pour y arriver.

Wallace a passé les trois dernières saisons à piloter l’emblématique n ° 43 de Richard Petty Motorsports, une équipe qui a eu du mal à concourir au plus haut niveau en raison de problèmes de sponsoring. Au fur et à mesure que le profil de Wallace s’élargissait, il était en mesure de lever des fonds qui lui étaient liés et de déménager avec lui.

Il a choisi de rejoindre le nouvel effort de Hamlin, une équipe en partenariat avec Joe Gibbs Racing et dirigée par Jordan. Hamlin et Jordan sont amis depuis au moins une décennie, datant du moment où Hamlin a acheté des sièges sur le court pour les Charlotte Hornets appartenant à la Jordanie.

Hamlin a déclaré que la manne de Wallace n’avait pas eu d’incidence sur sa décision avec Jordan de créer une équipe NASCAR. Mais le financement a certainement aidé à bâtir l’organisation qui n’a été officiellement annoncée qu’en septembre.

C’est à partir de zéro. Je regarde littéralement des catalogues pour savoir ce que l’équipe va porter, les polos, les chemises, tout, a déclaré Hamlin. Il y a des décisions pour tout. Nous faisons d’énormes progrès en ce moment et certainement (le parrainage) rend le travail plus facile.