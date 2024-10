23andMe succombe à un sombre destin génétique

Même avant sa naissance en tant qu’entreprise publique, 23andMe n’a jamais vraiment eu de chance. Les actions de la société de tests ADN ont chuté, les revenus ont été décevants et les bénéfices ne se sont pas concrétisés. La co-fondatrice Anne Wojcicki souhaite désormais privatiser 23andMe, pour un maigre prix. Ce malheur est le résultat à la fois de la nature et de l’éducation.

En ce qui concerne les modèles commerciaux, 23andMe a été retardé dès le départ. Les clients paient pour cracher dans un tube, le renvoyer par la poste et apprendre ce qui est écrit dans leurs gènes. Les résultats peuvent aller de la découverte de gènes associés à des problèmes médicaux graves à des révélations plus frivoles, comme la propension génétique à détester les bruits de nourriture des autres.

Le problème est qu’après cette grande révélation, il n’y a plus beaucoup de possibilités d’activités récurrentes. À l’époque où les bailleurs de fonds de 23andMe exploitaient les conditions mousseuses du marché pour fusionner avec une société d’acquisition à vocation spécifique, la société prévoyait 400 millions de dollars de revenus d’ici 2024, stimulé par des activités telles que le développement de médicaments. Cela n’a rapporté que 220 millions de dollars.

Wojcicki est à blâmer, même si une baisse plus importante des valorisations des fabricants de médicaments expérimentaux n’a pas aidé. Les parrains et marraines partagent une part de responsabilité : Citigroup et feu Credit Suisse ont lancé 23andMe sur le marché en 2021. L’analyste de Citi a déclaré que l’action à 10 $ valait 14 $, mais le cours de l’action a diminué de moitié en un peu plus de six mois.

Même une injection de l’ADN de Richard Branson n’a pas aidé. Le magnat de Virgin a créé le Spac qui a acquis 23andMe et lui a remis une cotation publique. Son implication dans d’autres sociétés de chèques en blanc a également échoué. Un investissement dans le fabricant d’éco-désinfectants Grove Collaborative a diminué de 97 pour cent. Parmi les deux sociétés spatiales vendues par Branson à Spacs, les opérations commerciales de Virgin Galactic sont suspendues et Virgin Orbit a fait faillite.

Le meilleur espoir pour 23andMe est un rachat par Wojcicki, qui a proposé d’acheter la partie de la société qu’elle ne possède pas pour 40 cents par action en juillet. Cette proposition a été rejetée par les administrateurs indépendants, qui ont ensuite démissionné. Avec un cours de bourse à 27 cents, cela n’a plus l’air si méchant.

Pourtant, on ne sait pas exactement ce que Wojcicki obtiendrait. Pas moins de 13 États américains – couvrant un tiers de la population – ont adopté des lois obligeant les entreprises à obtenir le consentement des fournisseurs de données génétiques avant de les transférer à un nouveau propriétaire, affirment les défenseurs de la vie privée de l’Electronic Frontier Foundation. Si beaucoup disent non, la valeur du principal actif de 23andMe pourrait fondre avant que l’encre ne sèche sur un accord.

C’est une raison de plus pour les investisseurs de prendre ce qu’ils peuvent obtenir et d’apprendre de leurs erreurs, à savoir s’appuyer sur un modèle économique fragile et non éprouvé dans un marché en pleine effervescence. Les tests génétiques permettent d’anticiper dès le départ les défis à venir. Les partisans de 23andMe n’ont rien fait de tel.

