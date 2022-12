23 trucs et gadgets géniaux à moins de 50 $ qui feraient d’excellents cadeaux

Vous avez peut-être fait la plupart de vos achats des fêtes pendant les soldes du Black Friday, mais n’oubliez pas tous les bas de Noël ou tchotchkes pour éléphant blanc des échanges.

Si vous avez du mal à trouver des idées, Amazon est votre meilleur ami lorsqu’il s’agit de trouver des gadgets utiles et abordables dont vous ne saviez même pas qu’ils existaient. Nous avons rassemblé ci-dessous un tas de nos favoris afin que vous puissiez obtenir quelque chose de soigné pour vous-même ou quelqu’un d’autre pour les vacances.

Amooca Transformez votre appuie-tête de voiture en une solution de rangement pratique avec ces crochets universels. Chacun peut contenir 13 livres afin que vous puissiez accrocher des manteaux, des jouets pour enfants, des parapluies ou même des sacs d’épicerie. Vous recevez des alertes de prix pour Amooca Lot de 4 crochets pour appuie-tête de siège de voiture universel pour sac à main, sac à main, manteau, universel, voiture, noir avec boucle

Pulidki Cette glu réutilisable pénètre dans toutes les fissures et crevasses de ces endroits difficiles à nettoyer, comme les claviers d’ordinateur et les consoles de voiture, ce qui en fait un excellent achat pour à peu près tout le monde. Vous recevez des alertes de prix pour Gel nettoyant universel : 8 $

Uniyo Sceller les sacs alimentaires ouverts aide à garder le contenu frais, mais vous ne voulez pas dépenser une tonne sur des sacs jetables et refermables à utiliser chaque fois que vous mangez un demi-sac de chips. Ces clips pratiques de différentes tailles permettent de refermer rapidement quelque chose pour le manger plus tard. Vous recevez des alertes de prix pour Lot de 9 pinces pour sacs à frites de grande taille – Tailles assorties

Horusdy Avez-vous déjà atteint dans votre poche en montant une échelle pour laisser tomber la vis dont vous aviez besoin parce qu’elle a glissé de votre main ? Sinon, vous avez de la chance, et si c’est le cas, vous avez besoin de cet accessoire. Il contient des forets, des vis, des outils et plus encore à l’aide de ses aimants puissants, et il est réglable pour s’adapter aux poignets de toutes tailles. Vous recevez des alertes de prix pour Bracelet magnétique HORUSDY, pour papa, avec des aimants puissants pour tenir les vis, les clous, les forets, cadeau d’outils pour les hommes

Amazone Au-delà de la simplicité d’utilisation, cette brosse à shampooing pour cheveux est un excellent cadeau pour tout le monde. Utilisez-le pour masser le shampooing dans vos cheveux et profitez d’un massage de la tête et d’un cuir chevelu propre en même temps. Sa poignée ergonomique le rend facile à utiliser sur une variété de types de cheveux. Vous recevez des alertes de prix pour Hair Shampoo Brush, HEETA Scalp Care Hair Brush with Soft Silicone Scalp Massager (Black)

Lamicall Ce support de tablette à col de cygne réglable est utile sur un bureau, dans la cuisine ou dans la chambre à coucher – pratiquement partout où vous voudrez peut-être avoir votre écran en vue tout en étant capable de régler facilement l’angle. Il convient aux tablettes et aux téléphones de 4,7 pouces à 10,5 pouces.

Emballe-le Avec ces étiquettes velcro, plus besoin de se demander quel câble va à quel appareil ! Disponibles dans une variété de formes et de tailles, vous pourrez facilement identifier vos différents cordons et fils. Vous recevez des alertes de prix pour Étiquettes de câble par Wrap-It Storage, moyen, multicolore (paquet de 30) étiquettes de cordon, étiquettes de fil, étiquettes de câble et étiquettes de fil pour la gestion des câbles et l’organisateur pour l’électronique, les ordinateurs et plus encore

Neasuplife Ce gadget soigné sert à la fois de ventilateur portable et de banque d’alimentation, ce qui permet d’économiser de l’espace dans votre sac à main ou votre sac à dos. Le ventilateur à deux vitesses peut fonctionner jusqu’à 16 heures et la capacité de la batterie de 1800 mAh peut également être utilisée pour donner à votre téléphone un peu plus de jus en un clin d’œil.

Tranche Avec tous les colis qui arrivent à cette période de l’année, un cutter est indispensable. Ce mini cutter a une lame en céramique rétractable qui est idéale pour couper des cartes, du ruban adhésif, des emballages alimentaires et plus encore. Vous recevez des alertes de prix pour Slice Mini cutter : 10 $

Sarah Tew / Crumpe Alors que le grand public a adopté les écouteurs Bluetooth, les compagnies aériennes sont certainement à la traîne, ce qui signifie que vous aurez besoin d’écouteurs filaires pour le divertissement en vol. Mais pas avec AirFly – il se branche sur la prise casque du dossier du siège et vous permet de jumeler facilement vos écouteurs sans fil. Vous recevez des alertes de prix pour Twelve South AirFly | Transmetteur/adaptateur sans fil Bluetooth pour AirPods/casque sans fil ou antibruit ; utilisation sur les avions et les équipements de gym, autonomie de la batterie de plus de 20 heures

Cocon J’ai une de ces choses emballée et prête à l’emploi avec tous les câbles et prises dont j’ai besoin pour que chaque fois que je pars, je n’ai pas à me soucier de chercher des chargeurs. Un achat hautement recommandé pour tous ceux qui disposent d’un tas de technologies de voyage pour rester chargés. Vous recevez des alertes de prix pour Cocoon CPG8BK GRID-IT!® Organiseur d’accessoires – Moyen 10,5″ x 7,5″ (Noir)

Kershaw Cet outil multifonction compact combine un décapsuleur, un tournevis à tête plate et un mini levier dans un doodad de la taille d’un porte-clés que vous pouvez emporter partout. Utile en camping ou en cas d’urgence, c’est une idée cadeau solide et pas chère. Vous recevez des alertes de prix pour Kershaw PT-1 (8800X) Outil multifonction porte-clés compact en acier inoxydable 8Cr13MoV ; Comprend un décapsuleur, un tournevis à tête plate, un mini levier et un trou pour lanière ; 0,8 oz, 2,75 po. Longueur totale

Kasa Dans ce monde hyperconnecté, vous ne pouvez jamais avoir assez de prises intelligentes. Obtenez-en un pour chaque appareil de cuisine et vous pourrez configurer votre propre routine de petit-déjeuner automatisée, comme vous l’aviez toujours imaginé. Vous recevez des alertes de prix pour Kasa Smart Plug Mini (pack de 4) : 23 $

OHil Si le câble de charge de votre téléphone tombe derrière votre table de chevet chaque fois que vous le débranchez ou si vous voulez simplement ranger votre bureau, ces clips de câble adhésifs sont un excellent cri. Le pack de 16 comprend des clips pour un, deux, trois et cinq câbles. Vous recevez des alertes de prix pour Porte-cordons (paquet de 16) : 8 $

Amazone Il tranche, il coupe en dés… À peu près la seule chose que ce gadget de cuisine polyvalent pour la préparation des légumes ne fera pas, c’est d’endiguer les larmes qui jaillissent de vos yeux lorsqu’il commence à travailler sur les oignons, bien qu’il réduise le temps qu’il faut. pour en couper un. Vous recevez des alertes de prix pour Mueller Hachoir à Légumes – Trancheur à Légumes Robuste – Hachoir à Oignons avec Récipient – Hachoir à Aliments Trancheuse Dicer Cutter – 4 Lames

Blukar Il est révolu le temps de tâtonner avec des piles AA pour faire fonctionner votre lampe de poche en cas d’urgence. Cette lampe de poche LED rechargeable offre 2 000 lumens de luminosité et peut être alimentée par micro-USB entre les utilisations. Vous recevez des alertes de prix pour Lampe de Poche LED Rechargeable, Blukar 2000L Lampe de Poche Tactique Zoomable Super Lumineux, 4 Modes d’Éclairage, Torche de Poche étanche pour Coupures de Courant, Urgence, Camping, Extérieur

Lamicall Emportez ce petit support de téléphone avec vous lors de vos déplacements afin que vous puissiez toujours maintenir votre téléphone à la bonne hauteur, angle et orientation pour n’importe quelle tâche. Il vient aussi dans un tas de belles couleurs. Vous recevez des alertes de prix pour Lamicall Support de téléphone pliable pour bureau – Support de téléphone portable réglable en hauteur Station d’accueil pour téléphone portable compatible avec iPhone 13 Pro Max Mini, 12 11 XR X 8 7 6 Plus SE, Smartphone 4-8”

Hasbro Un jouet classique disponible à un prix avantageux est le Slinky original. Jusqu’à moins de 4 $, ce jouet rétro est un excellent cadeau de Noël et fait également partie d’un achetez-en deux, économisez 50% sur une promotion si vous avez besoin de plus d’idées cadeaux. Vous recevez des alertes de prix pour Slinky : 4 $

Ototo Marre des taches sur vos plans de travail ou de perdre votre cuillère dans la casserole ? Cet appareil soigné tient votre cuillère pour vous entre les mélanges et peut également être utilisé pour ouvrir un couvercle pour libérer la vapeur. Quelques designs funky sont disponibles auprès de la même marque. Vous recevez des alertes de prix pour Porte-cuillère Ototo : 15 $

Amazone C’est la saison des pulls, et si vous voulez que ces pulls restent élégants, vous voudrez vous procurer cet incroyable petit rasoir. Il a trois réglages, vous pouvez donc l’ajuster en fonction du type de tissu. C’est aussi une dépendance : une fois que vous commencez à raser ces morceaux de duvet et de peluches, il est difficile de s’arrêter.

Avantage de la réadaptation Avoir du mal à enfiler ses chaussures est un problème qui peut être résolu à peu de frais, alors pourquoi perdre du temps ? Ce chausse-pied de taille voyage ne coûte que quelques dollars, mais vous évitera le stress et les tracas de serrer vos pieds dans un endroit étroit. Vous recevez des alertes de prix pour Rehabilitation Advantage Chausse-pied en plastique durable, format voyage, 1,6 oz

Rak Dévissez n’importe quel boulon, même usé ou endommagé, avec cet adaptateur de clé à douille réglable au lieu de creuser dans votre boîte à outils pour trouver la bonne pièce. Un adaptateur pour perceuse est également inclus. Vous recevez des alertes de prix pour Outil à douille universel Rak : 19 $